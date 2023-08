Am 21. September geht die Europa League wieder los. Der zweitstärkste europäische Wettbewerb ist auch in dieser Saison mit so einigen Top-Teams gespickt. Wann die Gruppen der Europa League ausgelost werden, erfahrt Ihr bei SPOX.

Wer holt sich in dieser Saison die Europa League? Wer wird der Nachfolger von Rekordsieger FC Sevilla? Die Andalusier konnten sich den Titel schon sieben Mal sichern. Die neue Saison der Europa League beginnt am 21. September. Bis dahin müssen allerdings noch die Qualifikationsrunden gespielt werden. Die letzten Startplätze müssen also noch vergeben werden.

Und auch in dieser Saison werden wieder absolute Spitzenteams um den Pott spielen. Unter anderem durch die Teilnahme des FC Liverpool spielen in der kommenden Spielzeit Stars wie Flügelspieler Mo Salah und der Stürmer Darwin Núñez in der Europa League.

Aus deutscher Sicht haben sich mit dem SC Freiburg und Bayer Leverkusen zwei Teams für die kommende Europa-League-Saison qualifiziert. Die Freiburger beendeten die abgelaufene Bundesligasaison als Fünfte, das Bayer-Team von Trainer Xabi Alonso wurde Sechster.

Europa League 2023/24: Die Saison im Überblick

Phase Runde Auslosung Hinspiel Rückspiel Qualifikation 3. Qualifikationsrunde 24. Juli 2023 10. August 2023 17. August 2023 Playoffs 7. August 2023 24. August 2023 31. August 2023 Gruppenphase 1. Spieltag 1. September 2023 21. September 2023 2. Spieltag 5. Oktober 2023 3. Spieltag 26. Oktober 2023 4. Spieltag 9. November 2023 5. Spieltag 30. November 2023 6. Spieltag 14. Dezember 2023 K.-o.-Phase Play-offs der K.-o.-Runde 18. Dezember 2023 15. Februar 2024 22. Februar 2024 Achtelfinale 23. Februar 2024 7. März 2024 14. März 2024 Viertelfinale 15. März 2024 11. April 2024 18. April 2024 Halbfinale 2. Mai 2024 9. Mai 2024 Endspiel 22. Mai 2024 im Aviva Stadium, Dublin

Europa League Auslosung: Wann ist die Ziehung der Gruppenphase

Die Auslosung für die Europa-League-Gruppenphase ist am Freitag, den 1. September. Die Ziehung findet direkt am Tag nach den Playoff-Rückspielen statt. Wie üblich werden bei der Auslosung die 32 Teams auf acht Gruppen à vier Teilnehmer aufgeteilt.

Die 32 Mannschaften werden bei der Ziehung je nach Klub-Koeffizient in vier Lostöpfe eingeteilt. West Ham United, der Conference-League-Sieger der vergangenen Saison, befindet sich in Lostopf eins, ebenso wie der FC Liverpool oder auch Bayer Leverkusen. In welchen Lostopf der SC Freiburg zugewiesen wird, ist dagegen noch unklar.

© getty Die Auslosung für die Europa-League-Gruppenphase findet am 1. September statt.

Europa League: Die vergangenen Sieger im Überblick