Europa League heute live, Auslosung der Gruppenphase: Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

Im Rahmen der Europa-League-Auslosung werden heute die Gruppen gebildet. Wie Ihr die Ziehung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, bekommt Ihr hier gezeigt.

Einen Tag nach der Champions League ist nun die Europa League mit der Auslosung der Gruppen an der Reihe. Seit gestern steht fest, welche Mannschaften in dieser Saison am Wettbewerb teilnehmen werden. Am heutigen Freitag, den 1. September, geht es mit der Auslosung weiter. Diese beginnt um 13 Uhr und wird im Fürstentum Monaco ausgetragen.

Die Bundesligisten, die sich ein Europa-League-Ticket sichern konnten, sind Bayer Leverkusen, Halbfinalist der vergangenen Spielzeit, und der SC Freiburg. Während die Werkself in Topf eins verweilt, ist Freiburg Teil des zweiten Lostopfes. Die Gruppenphase starten insgesamt 32 Teams, die auf acht Vierer-Gruppen verteilt werden. Auch dieses Mal ist es nicht möglich, dass Mannschaften aus demselben Verband zueinander zugelost werden.

© getty Die Auslosung für die Europa-League-Gruppenphase findet am 1. September statt.

Europa League heute live, Auslosung der Gruppenphase: Übertragung im TV und Livestream

Ihr wollt die Auslosung der Europa-League-Gruppenphase keinesfalls verpassen, dann ist Sky die einzig richtige Lösung. Der Pay-TV-Sender ist nämlich für die Übertragung der Veranstaltung verantwortlich. Die Ziehung wird auf dem Sender Sky Sport News (HD) gezeigt, dort geht es um 13 Uhr los.

Parallel dazu könnt Ihr das Geschehen in Monaco auch im Livestream von Sky verfolgen. Als Optionen stehen Euch skysport.de und die Sky Sport App zur Auswahl.

Mit Beginn der Gruppenphase wandert die Verantwortung dann zu RTL, das im Laufe der Saison ausgewählte Europa-League-Partien im Free-TV bei RTL und Nitro sowie viele mehr im Livestream bei RTL+ überträgt.

Europa League heute live, Auslosung der Gruppenphase: Übertragung im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, bei der Auslosung live mit dabei zu sein, bietet SPOX mit seinem Liveticker an. Damit verpasst Ihr garantiert nichts.

Hier geht es zum Liveticker der Europa-League-Auslosung.

Europa League heute live, Auslosung der Gruppenphase: Übertragung im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Event: Auslosung der Europa-League-Gruppenphase

Auslosung der Europa-League-Gruppenphase Datum: 1. September 2023

1. September 2023 Uhrzeit: 13 Uhr

13 Uhr Ort: Grimaldi Forum, Monaco

Grimaldi Forum, Monaco TV: Sky Sport News (HD)

Livestream: skysport.de, Sky Sport App

Liveticker: SPOX

Europa League Auslosung: Die Lostöpfe auf einen Blick