FC Sevilla vs. Juventus, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Anzeige

Der FC Sevilla kriegt es heute im Halbfinal-Rückspiel der Europa League erneut mit Juventus Turin zu tun. Wir zeigen Euch, wie sich das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lässt.

Erst in der letzten Minute der Nachspielzeit gelang Juventus-Abwehrspieler Federico Gatti vor einer Woche im Halbfinal-Hinspiel der Europa League der 1:1-Ausgleichstreffer gegen den FC Sevilla. Dank des Tores befindet sich die Alte Dame am heutigen Donnerstag (18. Mai) in einer viel besseren Ausgangsposition, die gegen eine Mannschaft wie Sevilla besonders wichtig ist.

Die Andalusier sind nämlich die Könige der Europa League, mit sechs Titeln kommt kein anderer europäischer Klub auch nur annähernd an die Spanier ran. Tatsächlich ist Juve mit drei Europa-League-Gewinnen, gemeinsam mit Inter Mailand und dem FC Liverpool, auf Platz zwei der ewigen Tabelle.

Heute kämpfen die beiden Mannschaften also um den Einzug ins Finale. Dazu erfolgt im Stadion Ramon Sanchez Pizjuan um 21 Uhr der Anpfiff. Zeitgleich findet in Leverkusen das zweite Halbfinal-Rückspiel zwischen Bayer Leverkusen und AS Rom statt.

FC Sevilla vs. Juventus, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream

Anders als das Parallelspiel zwischen Leverkusen und der Roma wird zum Rückspiel zwischen Sevilla und Juventus heute keine Übertragung im Free-TV angeboten. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich eine Möglichkeit, wie Ihr den Kampf ums Finalticket live verfolgen könnt. Die Antwort darauf findet Ihr bei RTL. Beim Privatsender liegen in der laufenden Saison die Übertragungsrechte für den zweitwichtigsten europäischen Fußballwettbewerb.

Wer also heute live mit dabei sein möchte, wird beim Streamingdienst RTL+ fündig. Dort beginnt um 20.10 Uhr die Sendung. RTL+ hat heute auch das zweite Halbfinal-Rückspiel sowie eine Konferenz, die beide Partien und die Conference-League-Rückspiele beinhaltet, im Angebot.

Allerdings lassen sich die Livestreams nicht ohne ein gültiges Abonnement, das mit Kosten verbunden ist, abrufen.

FC Sevilla vs. Juventus, Übertragung: Europa League heute im Liveticker

SPOX bietet zum Halbfinal-Rückspiel zwischen Sevilla und Juve einen detaillierten Liveticker an. So verpasst Ihr auch dann nichts, wenn Ihr RTL+ nicht nutzen könnt.

Hier geht es zum Liveticker des Halbfinal-Rückspiels zwischen dem FC Sevilla und Juventus Turin.

FC Sevilla vs. Juventus, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Sevilla vs. Juventus Turin

FC Sevilla vs. Juventus Turin Wettbewerb: Europa League

Europa League Spielrunde: Halbfinale, Rückspiel

Halbfinale, Rückspiel Datum: 18. Mai 2023

18. Mai 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla

Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla Livestream: RTL+

© getty Der FC Sevilla ist mit sechs Titeln Europa-League-Rekordsieger.

Europa League: Die Halbfinal-Rückspiele im Überblick