Im Halbfinale der Europa League empfängt der FC Sevilla heute Juventus Turin. SPOX tickert das Rückspiel hier live!

Wer zieht heute ins Finale der Europa League ein - der FC Sevilla oder Juventus Turin? Das erfahrt Ihr hier.

FC Sevilla vs. Juventus: Europa League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In letzter Minute der Nachspielzeit sorgte Juve-Abwehrspieler Federico Gatti im Hinspiel für den 1:1-Ausgleichstreffer. Aufgrund des Heimrechts dürfte die Alte Dame sich heute also gute Chancen ausrechnen - wenngleich Sevilla als Rekordsieger der Europa League sich keineswegs verstecken muss. Sechsmal gewannen die Andalusier das Turnier insgesamt.

Vor Beginn: Ab 21 Uhr geht es heute im spanisch-italienischen Duell zur Sache, gespielt wird im Ramon Sanchez Pizjuan in Sevilla.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Halbfinal-Rückspiels zwischen dem FC Sevilla und Juventus Turin.

Europa League, FC Sevilla vs. Juventus: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Sevilla: Dmitrovic - Telles, Rekik, Badé, Navas - Rakitic, Gudelj, Gomez, Torres, Lamela - Mir

Dmitrovic - Telles, Rekik, Badé, Navas - Rakitic, Gudelj, Gomez, Torres, Lamela - Mir Juventus Turin: Szczesny - Sandro, Bremer, Danilo - Kostic, Rabiot, Locatelli, Miretti, Cuadrado - Di Maria, Vlahovic

FC Sevilla vs. Juventus: Europa League heute im TV und Livestream

Zwar hat die RTL-Sendergruppe sich die Rechte an der Europa League gesichert, doch könnt Ihr das Rückspiel zwischen Sevilla und Juve heute nicht im Free-TV sehen. Der Kölner Sender bietet das Duell nämlich nur im Livestream via RTL+ an - und dieser kostet.

Um 20.10 Uhr geht dort die Vorberichterstattung los, parallel könnt Ihr auf der Plattform auch die Konferenz und die Partie zwischen Bayer Leverkusen und AS Rom sehen.

Europa League: Die Halbfinal-Rückspiele im Überblick