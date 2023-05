Anzeige

Bayer 04 Leverkusen will im Halbfinal-Rückspiel gegen den AS Rom heute das Ticket für das Finale der Europa League lösen. Ob das gelingt, erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

Kann die Werkself die 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel wiedergutmachen und ins Endspiel einziehen? Die Antwort gibt's hier.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klickt hier für den Refresh der Seite!

Bayer Leverkusen vs. AS Rom: Europa League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit 0:1 musste sich die Werkself in Rom geschlagen geben, Edoardo Bove brachte durch seinen Siegtreffer in der 63. Minute den Traum des Endspiels ins Wanken. Es wäre das erste Finale in einem Europapokal, an dem Bayer seit 2002 teilnehmen würde - damals unterlag der Klub in der Champions League Real Madrid. Ob Leverkusen in diesem Jahr eine weitere Chance auf einen internationalen Titel bekommt? Kurz vor dem Spiel melden wir uns hier mit den Aufstellungen zurück!

Vor Beginn: Die Rheinländer dürfen sich im Rückspiel des Europa-League-Halbfinales über Heimvorteil freuen, gespielt wird in der BayArena. Anstoß ist um 21 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Bayer Leverkusen vs. AS Rom.

© getty Die Roma bezwang im Halbfinal-Hinspiel die Werkself mit 1:0.

Europa League, Bayer Leverkusen vs. AS Rom: Voraussichtliche Aufstellungen

Leverkusen: Hradecky - Tapsoba, Tah, Hincapie - Frimpong, Amiri, Palacios, Bakker - Diaby, Hlozek, Wirtz

Hradecky - Tapsoba, Tah, Hincapie - Frimpong, Amiri, Palacios, Bakker - Diaby, Hlozek, Wirtz Roma: Rui Patricio - Mancini, Cristante, Roger Ibanez - Celik, Spinazzola - Matic - Bove, Lo. Pellegrini - Abraham, Dybala

Bayer Leverkusen vs. AS Rom: Europa League heute im TV und Livestream

Wenn Ihr das Duell zwischen Leverkusen und Rom gerne live und in Farbe sehen möchtet, könnt Ihr das vollkommen kostenlos tun: RTL ist im Free-TV ab 20.15 mit von der Partie. Um die Vorberichte kümmern sich Moderatorin Laura Papendick und die Experten Lothar Matthäus und Karl-Heinz Riedle, im Anschluss übernehmen Marco Hagemann und Steffen Freund.

Einen Livestream bietet der Kölner Privatsender ebenfalls an, allerdings ist dieser nur mit einem Abo empfangbar. Den findet Ihr bei RTL+.

Europa League: Die Halbfinal-Rückspiele im Überblick

Datum Anpfiff Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Hinspielergebnis Do., 18.5. 21 Uhr FC Sevilla Juventus Turin 1:1 Do., 18.5. 21 Uhr Bayer Leverkusen AS Rom 0:1