Manchester United vs. Sevilla, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Manchester United trifft im heutigen Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League auf den FC Sevilla. SPOX verrät, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Am heutigen Donnerstag, den 13. April, finden in der Europa League die vier Viertelfinal-Hinspiele statt. Im Einsatz ist auch Manchester United, das um 21 Uhr im heimischen Old Trafford in Manchester den FC Sevilla empfängt.

In der Saison 2019/20 standen sich die beiden Klubs das bislang letzte Mal gegenüber. Auch damals ging es in der Europa League zur Sache, allerdings eine Runde später, im Halbfinale. Damals behielten die Andalusier das bessere Ende für sich. Ein Spiel später stemmte Sevilla zum sechsten Mal die Europa-League-Trophäe in die Höhe - keine andere Mannschaft hat auch nur annähernd so viele.

Manchester United vs. Sevilla, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream

Im Free-TV ist das Viertelfinal-Hinspiel zwischen Manchester United und dem FC Sevilla heute nicht zu sehen. Wer keine Sekunde der Partie verpassen möchte, wird einzig bei RTL+, dem Streamingdienst des Privatsenders RTL, fündig. Auf der Plattform werden heute alle vier Einzelspiele, zudem auch eine Konferenz angeboten.

Der Stream zum Einzelspiel startet um 20.30 Uhr. Die Konferenz beginnt um 18.10 Uhr.

© getty Manchester United hat mit dem Carabao Cup bereits einen Titel in der Tasche. Folgt die Europa League?

Zugriff auf RTL+ bekommt man nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement, das auf verschiedene Pakete aufgeteilt ist. RTL+ Premium ist für 6,99 Euro pro Monat zu haben. RTL+ Premium Duo, das nur noch von Bestandskunden genutzt werden kann, für 7,99 Euro. RTL+ Max kostet monatlich 12,99 Euro und RTL+ Family 18,99 Euro.

Manchester United vs. Sevilla, Übertragung: Europa League heute im Liveticker

Doch nicht jeder von Euch hat ein RTL+-Abonnement. Das bedeutet nicht, dass Ihr daran gehindert werdet, beim Spiel zwischen United und Sevilla live mit dabei zu sein. Ihr könnt nämlich auf den Liveticker von SPOX ausweichen, mit dem wir für Euch das gesamte Spielgeschehen bis zum Schlusspfiff genauestens beschreiben.

Hier geht es zum Liveticker des Viertelfinal-Hinspiels zwischen Manchester United und dem FC Sevilla.

Manchester United vs. Sevilla, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Manchester United vs. FC Sevilla

Manchester United vs. FC Sevilla Wettbewerb: Europa League

Europa League Spielrunde: Viertelfinale, Hinspiel

Viertelfinale, Hinspiel Datum: 13. April 2023

13. April 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Old Trafford, Manchester

Old Trafford, Manchester Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Europa League: Die Viertelfinal-Hinspiel im Überblick