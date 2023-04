Anzeige

In dieser Saison findet die insgesamt 52. Auflage der Europa League (inklusive der Vorgänger-Formate) statt. Der Europapokal-Wettbewerb geht in seine heiße Phase, das Finale der Europa League rückt immer näher. Doch wann und wo findet das Endspiel statt? Das erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Im Jahr 1971 fand die erste Ausgabe der Europa League statt. Das Turnier gilt seit jeher als zweitwichtigster Klubwettbewerb in Europa. 32 Teams qualifizierten sich in diesem Jahr für die Gruppenphase des Turniers. Welche Mannschaft darf die Europa-League-Trophäe schlussendlich in die Höhe strecken?

Europa League 2022/23 - Die Saison im Überblick

Phase Datum Gruppenphase 08. September bis 03. November 2022 Playoffs 16. bis 23. Februar 2023 Achtelfinale 09. bis 16. März 2023 Viertelfinale 13. bis 20. April 2023 Halbfinale 11. bis 18. Mai 2023 Finale 31. Mai 2023

Europa League Finale 2023: Wann und wo findet das Endspiel statt?

Das Europa League Finale 2023 ist für den 31. Mai terminiert. Das Endspiel beginnt an diesem Tag um 21.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ). Als Austragungsort der Partie dient die Puskás Aréna in Budapest, die Platz für insgesamt 67.215 Zuschauer bietet.

Die Puskás Aréna in Budapest hätte schon in der Saison 2021/22 als Austragungsort des Europa League Endspiels dienen sollen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Endspiel jedoch auf einen anderen Spielort verlegt. Zum insgesamt zweiten Mal wird in dem Stadion in Budapest, das 2019 eröffnet wurde, ein Europapokalfinale ausgetragen. Im Jahr 2020 gewann der FC Bayern München gegen den FC Sevilla in der Puskás Aréna den UEFA-Supercup.

© getty Die Puskás Aréna in Budapest dient als Austragungsort des Europa League Finales 2023.

Der amtierende Europa-League-Titelverteidiger ist Eintracht Frankfurt. Das Team von Oliver Glasner spielte im vergangenen Jahr eine furiose Europapokal-Saison. Eintracht Frankfurt belohnte sich im Finale gegen den Rangers FC, das Team aus Glasgow bezwangen die Adler im Elfmeterschießen mit 5:4. Seinen Titel kann Eintracht Frankfurt in diesem Jahr nicht verteidigen, die SGE erreichte nämlich die K.o.-Runde der Champions League.

