Bayer Leverkusen vs. Union Saint-Gilloise, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bayer Leverkusen misst sich heute im Viertelfinale der Europa League mit Union Saint-Gilloise. Wie Ihr das Hinspiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Bayer Leverkusen hat sich mit fünf Siegen in Folge vom katastrophalen Start in die Bundesliga-Saison endlich wieder erholt und steht dadurch wieder auf einem Europa-Platz.

Europa ist auch am heutigen Donnerstag, den 13. April, im Fußball das dominierende Thema. Nachdem an den vergangenen beiden Tagen die Champions League im Fokus war, geht es heute mit der Europa League weiter. Auch im zweitwichtigsten europäischen Wettbewerb steht das Viertelfinale an, alle acht Teams sind am selben Tag im Einsatz. So auch Bayer Leverkusen, das um 21 Uhr in der heimischen BayArena auf den belgischen Tabellenzweiten Union Saint-Gilloise das erste von zwei Viertelfinalspielen bestreitet.

Leverkusen ist nicht der erste Bundesligist, der im Weg der Belgier steht. Eine Runde davor, im Achtelfinale, setzte sich Saint-Gilloise mit 6:3 nach Hin- und Rückspiel gegen Union Berlin durch.

Bayer Leverkusen vs. Union Saint-Gilloise, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream

Der Großteil der Europa-League-Spiele ist nicht im Free-TV zu sehen, das heutige Viertelfinal-Hinspiel zwischen Bayer Leverkusen und Union Saint-Gilloise jedoch schon. Die Übertragungsrechte liegen bei RTL, das um 20.15 Uhr mit dem Countdown die Übertragung startet. Während der Vorberichterstattung kommt die Moderatorin Laura Papendick zum Einsatz, das Experten-Duo bilden Lothar Matthäus und Karl-Heinz Riedle.

Marco Hagemann und Steffen Freund übernehmen dann Augenblicke vor Anpfiff die Übertragung und kommentieren 90 Minuten lang das Spielgeschehen.

Parallel zur Free-TV-Übertragung stellt RTL auch einen Livestream zur Verfügung. Dieser ist bei RTL+ auffindbar, wo auch die anderen drei Hinspiele von heute und eine Konferenz angeboten werden.

Bayer Leverkusen vs. Union Saint-Gilloise, Übertragung: Europa League heute im Liveticker

Solltet Ihr keine Möglichkeit haben, auf das TV- und Livestream-Angebot von RTL zuzugreifen, könnt Ihr bei SPOX vorbeischauen. Wir bieten zum Spiel einen detaillierten Liveticker an.

Hier geht es zum Liveticker des Viertelfinal-Hinspiels zwischen Bayer Leverkusen vs. Union Saint-Gilloise.

Bayer Leverkusen vs. Union Saint-Gilloise, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Bayer Leverkusen vs. Union Saint-Gilloise

Bayer Leverkusen vs. Union Saint-Gilloise Wettbewerb: Europa League

Europa League Spielrunde: Viertelfinale, Hinspiel

Viertelfinale, Hinspiel Datum: 13. April 2023

13. April 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: BayArena, Leverkusen

BayArena, Leverkusen TV: RTL

Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Europa League: Die Viertelfinal-Hinspiel im Überblick