SC Freiburg vs. Juventus Turin, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Rückspiel im Achtelfinale der Europa League! Der SC Freiburg kriegt es zum zweiten Mal innerhalb einer Woche mit dem italienischen Giganten Juventus Turin zu tun. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Mindestens 90 Minuten hat der SC Freiburg am heutigen Donnerstag, den 16. März, Zeit, um die 0:1-Niederlage im Hinspiel gegen Juventus Turin zu korrigieren und ins Viertelfinale der Europa League zu ziehen. Kein leichtes Unterfangen, immerhin findet das heutige Rückspiel jedoch im heimischen Europa-Park Stadion in Freiburg statt. Angestoßen wird das Spektakel um 18.45 Uhr.

Freiburg ist einer von insgesamt drei Bundesligisten, die noch im Rennen um den Europa-League-Titel sind. Bayer Leverkusen hat nach dem 2:0-Hinspielsieg über Ferencvaros Budapest heute gute Chancen, um das Weiterkommen perfekt zu machen. Union Berlin muss sich gegen Union Saint-Gilloise dagegen mehr anstrengen. Das Hinspiel endete 3:3, nun spielt man auswärts in Brüssel.

SC Freiburg vs. Juventus Turin, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der Europa League besitzt auch in dieser Saison die RTL Mediengruppe. Das heißt jedoch nicht, dass Freiburg gegen Juve heute im Free-TV bei RTL zu sehen ist. Wer die Partie nicht verpassen will, muss bei RTL+, dem Streamingdienst der Privatsenders, vorbeischauen.

Alle acht Rückspiele werden heute auf der Plattform angeboten, darunter auch Freiburg gegen Juventus. Die Vorberichterstattung zum Duell beginnt um 18.15 Uhr. Dank RTL+ könnt Ihr jedoch auch das Geschehen in den Parallelspielen live mitverfolgen, denn um 18.10 Uhr wird auch eine Konferenz angeboten.

Im deutschen Free-TV ist das Spiel zwar nicht zu sehen, dafür aber im österreichischen. Bei ORF1 startet um 18.20 Uhr der Countdown, parallel dazu auch im Livestream in der ORF-TVthek.

Deutsche in grenznahen Gebieten haben die Möglichkeit, den Sender auch in Deutschland zu empfangen. Für den ORF-Livestream wird eine VPN-Verbindung benötigt.

SC Freiburg vs. Juventus Turin, Übertragung: Europa League heute im Liveticker

SPOX tickert die Partie zwischen den Breisgauern und den Bianconeri live und detailliert mit, so dass auch jene, die RTL+ und ORF1 nicht nutzen können, nichts vom Duell verpassen.

Hier geht es zum Liveticker des Achtelfinal-Rückspiels zwischen dem SC Freiburg vs. Juventus Turin.

Europa League: Das Achtelfinale im Überblick