Europa League - Nach Elferkrimi: Leverkusen schlägt Monaco und steht im Achtelfinale

Mit einem Elfmeterkrimi hat Bayer Leverkusen die Hoffnungen auf seine letzte Titelchance am Leben gehalten und ist ins Achtelfinale der Europa League eingezogen.

Moussa Diaby schoss den entscheidenden Elfmeter mit dem letzten Quäntchen Glück an Alexander Nübels Fingerspitzen vorbei, dann entlud sich die ganze Erleichterung bei Bayer Leverkusen. Alle Schützen der sonst vom Punkt so unsicheren Werkself trafen beim 5:3 im Elfmeterschießen bei der AS Monaco und schossen Bayer ins Achtelfinale der Europa League.

Nach Verlängerung hatte es 3:2 (3:2, 2:1) gestanden. Im wilden Hinspiel vor einer Woche hatte sich Bayer noch mit 2:3 geschlagen geben müssen. Leverkusens Achtelfinalgegner wird bei der Auslosung am Freitag (13.00 Uhr) in Nyon ermittelt.

Der überragende Florian Wirtz (13.) brachte die Leverkusen verdient in Führung. Nachdem Wissam Ben Yedder (19.) per Foulelfmeter ausgeglichen hatte, stellte Exequiel Palacios (21.) den Vorsprung wieder her. Amine Adli (58.) erhöhte. Nach dem Anschlusstor durch den eingewechselten Breel Embolo (84.) sorgte der erst in der Verlängerung eingewechselte Diaby mit dem entscheidenden Elfmeter für das Happy End. Bis kurz vor Anpfiff war noch nicht klar gewesen, ob der angeschlagene französische Nationalspieler überhaupt spielen kann.

Leverkusen kam im Stade Louis II sehr gut in die Partie. Mitchel Bakker traf mit der ersten Aktion das Außennetz (2.). Nachdem Ben Yedder auf der Gegenseite knapp verfehlt hatte, prüften Exequiel Palacios (10.) und Amine Adli (11.) Bayern-Leihgabe Nübel.

Die verdiente Führung erzielte dann Wirtz völlig freistehend, nachdem Nübel eine Hereingabe von Jeremie Frimpong durchgerutscht war. Doch die Freude hielt nur kurz an: Aus dem Nichts verursachte Edmond Tapsoba einen Elfmeter durch ein Foulspiel an Eliesse Ben Seghir - Kapitän Ben Yedder verwandelte sicher.

Die Werkself steckte nicht auf, zeigte weiter ein gutes Auswärtsspiel und nutzte die unsortierte Defensive der Monegassen aus: Palacios zog von der Strafraumgrenze ab und ließ Nübel keine Chance. Bayer blieb auf dem Gaspedal und kontrollierte das Spiel. Adam Hlozek scheiterte mit einem wuchtigen Fernschuss an Nübel, der immer besser in die Begegnung fand (34.).

Leverkusen kam stark aus der Kabine und erhöhte verdient durch Adli, der perfekt von Wirtz bedient wurde. Entschieden war aber noch nichts: Ben Yedder, bester Monegasse, traf die Latte (60.). Ein weiterer Leverkusener Treffer von Bakker wurde wegen Abseits nicht gegeben, Hlozek traf noch den Außenpfosten (69.). Dann traf Embolo und erzwang die Verlängerung.

AS Monaco - Bayer Leverkusen: Die Daten zum Spiel

Monaco: Nübel - Matsima (61. Diop), Disasi, Sarr, Henrique - Diatta (110. Volland), Camara (70. Matazo), Fofana, Golowin (78. Boadu) - Ben Seghir (78. Jakobs), Ben Yedder (78. Embolo). - Trainer: Clement

Leverkusen: Hradecky - Frimpong (103. Diaby), Tapsoba, Tah, Hincapie - Palacios, Andrich, Bakker - Adli (74. Amiri), Hlozek (70. Schick), Wirtz (115. Azmoun). - Trainer: Alonso

Tore: 0:1 Wirtz (13.), 1:1 Ben Yedder (19., Foulelfmeter), 1:2 Palacios (21.), 1:3 Adli (58.), 2:3 Embolo (84.)

Elfmeterschießen: 0:1 Azmoun, 1:1 Disasi, 1:2 Amiri, Matazo schießt Elfmeter an die Latte, 1:3 Tapsoba, 2:3 Embolo, 2:4 Schick, 3:4 Volland, 3:5 Diaby

Gelbe Karten: Fofana, Andrich, Palacios, Henrique, Jakobs