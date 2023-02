Wann ist das Achtelfinale der Europa League? Datum, Termine, Auslosung

Anzeige

In der Europa League wird aktuell noch um den Einzug ins Achtelfinale gespielt. Auf diese Runde blicken wir schon einmal voraus und geben Euch wichtige Informationen.

In der Europa League kämpfen noch 16 Mannschaften in den Playoffs um den Einzug in das Achtelfinale. Es sind die Mannschaften, die nach Beendigung der Gruppenspiele entweder den zweiten Platz in ihrer Europa-League-Gruppe oder den dritten Platz in ihrer Champions-League-Gruppe belegt haben.

Mit Union Berlin und Bayer Leverkusen können noch zwei weitere Bundesligisten in das Achtelfinale einziehen

Wann ist das Achtelfinale der Europa League? Datum, Termine

Das Achtelfinale der Europa League wird an zwei Donnerstagen im März ausgetragen, dem 9 und 16. März. Alle acht Partien finden jeweils am selben Tag statt. Die Auwärtstorregel kommt auch im Achtelfinale nicht zum Tragen.

Europa League: Die Termine der Saison 2022/23

Acht Achtelfinalisten stehen bereits fest. Es sind die acht Sieger der Gruppenphase, nämlich FC Arsenal, Betis Sevilla, Fenerbahçe Istanbul, Ferencváros Budapest, Feyenoord Rotterdam, SC Freiburg, Real Sociedad San Sebastian und Union Saint-Gilloise. Hinzu kommen die acht Sieger der acht Playoff-Duelle.

© getty Der SC Freiburg steht bereits im Achtelfinale der Europa League.

Europa League: Die Rückspiele in den Playoffs der K.o.-Phase

Datum Anpfiff Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Hinspiel Do., 23.2. 18.45 Uhr FC Nantes Juventus Turin 1:1 Do., 23.2. 18.45 Uhr FC Midtjylland Sporting Lissabon 1:1 Do., 23.2. 18.45 Uhr AS Monaco Bayer Leverkusen 3:2 Do., 23.2. 18.45 Uhr PSV Eindhoven FC Sevilla 0:3 Do., 23.2. 21 Uhr Manchester United FC Barcelona 2:2 Do., 23.2. 21 Uhr Stade Rennes Schachtjor Donezk 1:2 Do., 23.2. 21 Uhr Union Berlin Ajax Amsterdam 0:0 Do., 23.2. 21 Uhr AS Rom RB Salzburg 0:1

Wann ist das Achtelfinale der Europa League? Auslosung

Die Auslosung des Europa-League-Achtelfinales findet bereits an diesem Freitag, 24. Februar, statt. Gezogen werden die Lose im schweizerischen Nyon. Die Auslosung beginnt um 13 Uhr.

