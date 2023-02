Anzeige

In der Europa League beginnen heute die Playoffs der K.o.-Runde. Acht Hinspiel-Partien stehen auf dem Plan. Wie Ihr diese live im TV und Livestream sehen könnt und ob sie im Free-TV gezeigt werden, bekommt Ihr hier erklärt.

Neben der Champions League kehrt in dieser Woche nun auch die Europa League wieder zurück. Die Playoffs der K.o.-Runde, in denen acht Gruppenzweite der Europa League und acht Gruppendritte der Champions League aufeinandertreffen und um ein Achtelfinalticket kämpfen, werden heute mit den Hinspielen eröffnet. Vier der acht Spiele werden um 18.45 Uhr angestoßen, der dann Rest um 21 Uhr.

Aus der Bundesliga sind mit Union Berlin und Bayer Leverkusen ebenfalls zwei Mannschaften im Einsatz. Die Eisernen treffen auswärts um 18.45 Uhr auf Schachtjor Donezk. Leverkusen kriegt es um 21 Uhr mit der AS Monaco zu tun.

© getty Bayer Leverkusen trifft in den Playoffs der Europa-League-K.o.-Phase auf die AS Monaco aus Frankreich.

Europa League, Übertragung heute live im Free-TV: So seht Ihr die Spiele im TV und Livestream

Wer in Deutschland Spiele der Europa League schauen möchte, kommt nicht um RTL herum. Der Privatsender ist im Besitz der Übertragungsrechte, bietet jedoch keinesfalls alles im Free-TV an. Dies betrifft heute lediglich das Spiel zwischen Leverkusen und Monaco, das im frei empfangbaren Fernsehen bei RTL gezeigt wird. Der Countdown zum Spiel beginnt um 20.15 Uhr, in der Zeit bis zum Anstoß kümmern sich die Moderatorin Laura Papendick und die Experten Lothar Matthäus und Karl-Heinz Riedle. Danach übernehmen die Kommentatoren Marco Hagemann und Steffen Freund mit ihren Stimmen die Sendung.

Die anderen sieben Partien werden nicht im Free-TV, sondern im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+ angeboten. Dort ist zudem auch eine Konferenz zum heutigen Spieltag zu sehen. RTL+ besteht aus mehreren Paketen, die sich in Bezug auf Preis und Angebot unterscheiden. RTL+ Premium kostet beispielsweise 4,99 Euro pro Monat, für RTL+ Premium Duo fallen monatlich 7,99 Euro an.

Europa League, Übertragung heute live im Free-TV: So seht Ihr die Spiele im Liveticker

Wer kein RTL+-Abonnement hat, muss trotzdem nicht auf die Europa League heute verzichten. Wir bei SPOX tickern nämlich jedes einzelne Spiel live und ausführlich mit. Darüber hinaus bieten wir auch einen Konferenz-Liveticker an, der alle acht Duelle beinhaltet.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht.

Hier geht es zum Liveticker der Donnerstagskonferenz.

Europa League: Die Hinspiele in den Playoffs der K.o.-Phase