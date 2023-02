Anzeige

In der Europa League finden heute die Playoff-Rückspiele der K.o.-Runde statt. Wo Ihr diese live im TV und im Livestream verfolgen könnt und ob es auch eine Übertragung im Free-TV gibt, erfahrt Ihr hier.

Tag der Entscheidungen in der Europa League! Am heutigen Donnerstag, 23. Februar, finden die Playoff-Rückspiele der K.o.-Runde statt. In acht Partien - vier beginnen um 18.45 Uhr, weitere vier um 21 Uhr - werden acht weitere Achtelfinalisten ermittelt.

Mit Union Berlin und Bayer Leverkusen sind heute auch zwei Bundesligisten im Einsatz - mit unterschiedlichen Vorzeichen. Berlin geht mit einem 0:0 bei Ajax Amsterdam heute in das Rückspiel vor heimischem Publikum, während Leverkusen bei der AS Monaco eine 2:3-Hinspielniederlage wettmachen muss.

Europa League: Die Rückspiele in den Playoffs der K.o.-Phase

Datum Anpfiff Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Hinspiel Do., 23.2. 18.45 Uhr FC Nantes Juventus Turin 1:1 Do., 23.2. 18.45 Uhr FC Midtjylland Sporting Lissabon 1:1 Do., 23.2. 18.45 Uhr AS Monaco Bayer Leverkusen 3:2 Do., 23.2. 18.45 Uhr PSV Eindhoven FC Sevilla 0:3 Do., 23.2. 21 Uhr Manchester United FC Barcelona 2:2 Do., 23.2. 21 Uhr Stade Rennes Schachtjor Donezk 1:2 Do., 23.2. 21 Uhr Union Berlin Ajax Amsterdam 0:0 Do., 23.2. 21 Uhr AS Rom RB Salzburg 0:1

Europa League, Übertragung heute live im Free-TV: So seht Ihr die Spiele im TV und Livestream

Wie bereits im gesamten bisherigen Verlauf der Europa-League-Saison 2022/23 ist auch heute eine Partie live im Free-TV zu sehen. Verantwortlich für die Übertragung ist der exklusive Rechteinhaber an der Europa League - die Mediengruppe RTL.

Auf dem Privatsender RTL könnt Ihr heute Union Berlin vs. Ajax Amsterdam live verfolgen. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr. Nach der Vorberichterstattung werden Marco Hagemann und Steffen Freund das Spiel kommentieren.

Leverkusen vs. Ajax ist nicht das einzige EL-Spiel, welches Ihr heute live verfolgen könnt. Alle acht Spiele werden live gestreamt - und zwar via RTL+. Dort wird ab 18.45 Uhr auch eine Konferenz angeboten.

RTL+ ist allerdings kostenpflichtig! Zur Auswahl stehen drei Abo-Varianten: RTL+ Premium für 4,99 Euro pro Monat, RTL+ Premium Duo für 7,99 Euro pro Monat und der Season Pass.

Europa League, Übertragung heute live im Free-TV: So seht Ihr die Spiele im Liveticker

Auch bei SPOX haben die Playoff-Rückspiele der Europa League heute eine hohe Bedeutung. Zu allen Partien bieten wir Euch heute Liveticker an. Die Links zu den einzelnen Partien findet Ihr in unserer Tagesübersicht. Darüber hinaus gibt es bei uns auch einen Konferenz-Liveticker.

Europa League: Die Termine der Saison 2022/23

Nach der Zwischenrunde geht es mit dem Achtelfinale weiter. Dann greifen auch die Gruppensieger wieder in den Wettbewerb ein.

Playoff-Zwischenrunde: 16. und 23. Februar 2023

16. und 23. Februar 2023 Achtelfinale: 09. und 16. März 2023

09. und 16. März 2023 Viertelfinale: 13. und 20. April 2023

13. und 20. April 2023 Halbfinale: 11. und 18. Mai 2023

11. und 18. Mai 2023 Finale: 31. Mai 2023

