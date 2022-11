Union Saint-Gilloise vs. Union Berlin, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Union Berlin ist heute in der Europa League zu Gast bei Union Saint-Gilloise und kämpft dabei um ein Weiterkommen in die nächste Runde. SPOX zeigt Euch, wie sich die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lässt.

Die Europa-League-Gruppenphase steht kurz vor dem Abschluss, nur noch ein Spieltag muss noch absolviert werden, und dieser findet am heutigen Donnerstag (3. November) statt. Zu den 16 Partien, die gespielt werden, zählt auch die zwischen Union Saint-Gilloise und Union Berlin in der Gruppe D dazu. Während die Belgier bereits als Gruppensieger und Achtelfinalist feststehen, kämpfen die Berliner noch um den zweiten Platz, der sie in die Playoffs bringt, wo es gegen einen Gruppendritten aus der Champions League weitergeht.

Die Zeichen stehen gar nicht so schlecht, dass es den Eisernen gelingt, den zweiten Platz zu verteidigen. Mit einem Sieg über Saint-Gilloise wäre die Arbeit schon getan. Sollte Sporting Braga, Dritter mit zwei Punkten Rückstand auf Union Berlin, gegen den Malmö FF verlieren, wäre es sogar egal, wie Berlin spielt.

Vor dem Spiel, das um 21 Uhr im Stade Joseph Marien in Leuven angepfiffen wird, gibt es jedoch nicht nur Positives zu berichten: Die Köpenicker werden nämlich höchstwahrscheinlich ohne ihre Fans die 90 Minuten bestreiten müssen, da der Bürgermeister ein Betretungsverbot für die Stadt Leuven und Umgebung verhängt hat, "um eine mögliche Anreise von Union-Anhängern ohne Tickets zu unterbinden". In der Hinrunde mussten sich die Eisernen mit 0:1 geschlagen geben.

Europa League: Die Tabelle der Gruppe D

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Union Saint-Gilloise 5 4 1 0 11:6 5 13 2 1. FC Union Berlin 5 3 0 2 3:2 1 9 3 SC Braga 5 2 1 2 7:6 1 7 4 Malmö FF 5 0 0 5 2:9 -7 0

© getty Die Berliner müssen heute wohl ohne Fans auskommen.

Union Saint-Gilloise vs. Union Berlin, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream

Was die Übertragung des Spiels betrifft, gibt es in Deutschland nur eine Möglichkeit: RTL+. Im Free-TV wird die Begegnung zwar nicht gezeigt, dafür jedoch im Livestream, für das ein Abonnement benötigt wird. Diesbezüglich stehen mehrere Optionen zur Auswahl: RTL+ Premium, für das im Monat 4,99 Euro anfallen, RTL+ Premium Duo kostet im Monat 7,99 Euro, für RTL+ Max müssen die ersten sechs Monate lang 9,99 Euro gezahlt werden, danach geht es mit Zahlungen in Höhe von 12,99 Euro pro Monat weiter. Eines haben alle drei Pakete jedoch gemeinsam: Vor der ersten Zahlung ist der erste Monat kostenlos. Neben der Einzelübertragung wird bei RTL+ auch eine Konferenz angeboten, die dazu auch die Conference League beinhaltet.

Union Saint-Gilloise vs. Union Berlin, Übertragung: Europa League heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, das Spiel live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem detaillierten Liveticker an. So verpasst Ihr keine wichtige Spielaktion, außerdem habt Ihr mit dem Konferenz-Liveticker auch die anderen Spiele des Tages im Blick.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Union Saint-Gilloise und Union Berlin.

Hier geht es zum Liveticker der Europa-League-Donnerstagskonferenz

Union Saint-Gilloise vs. Union Berlin, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Union Saint-Gilloise vs. Union Berlin

Union Saint-Gilloise vs. Union Berlin Wettbewerb: Europa League

Europa League Spieltag: 6

6 Datum: 3. November 2022

3. November 2022 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Stade Joseph Marien, Leuven

Stade Joseph Marien, Leuven Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Europa League: Der heutige Spieltag