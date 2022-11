Union Berlin trifft heute in der Europa League auf Union Saint-Gilloise. Hier bei SPOX wird das Spiel live getickert.

Am 6. und letzten Spieltag der Gruppenphase muss Union Berlin gegen den Tabellenführer Union Saint-Gilloise ran. Mit einem Sieg der Eisernen wäre Platz zwei sicher. Gelingt es ihnen? Dies könnt Ihr im Liveticker von SPOX verfolgen.

Union Saint-Gilloise - Union Berlin Tore Aufstellung Saint-Gilloise Moris - Kandouss, van der Heyden, Burgess - Teuma, Lynen - Francois, Puertas, Lapoussin - Nilsson, Boniface Aufstellung Union Rönnow - Doekhi, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Ryerson - Schäfer, Haberer - Jordan, Becker Gelbe Karten Rote Karte

Union Saint-Gilloise vs. Union Berlin: Europa League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Union Saint-Gilloise steht in der Gruppe D bereits als Gruppensieger fest, der Vorsprung auf den aktuell Zweiten Union Berlin beträgt vier Zähler. Der zweite Platz hingegen ist noch umkämpft, diesen will nämlich Sporting Braga, aktuell mit sieben Punkten auf Rang drei, erreichen. Union Berlin darf sich also noch nicht zurücklehnen, vor allem da Braga heute gegen den Letzten und punktelosen Malmö FF spiet.

Vor Beginn: Das Spiel des 6. Spieltags beginnt um 21 Uhr und wird im Stade Joseph Marien (Leuven) ausgetragen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Union Saint-Gilloise und Union Berlin.

Union Saint-Gilloise vs. Union Berlin: Europa League heute im TV und Livestream

Wer die Begegnung heute live verfolgen möchte, braucht Zugang zum Livestream-Angebot von RTL+, wo nicht nur das Einzelspiel, sondern auch eine Konferenz angeboten wird. Der Start der Übertragung erfolgt um 20.30 Uhr.

Union Saint-Gilloise vs. Union Berlin, Europa League: Voraussichtliche Aufstellungen

Union Saint-Gilloise: Moris - Kandouss, van der Heyden, Burgess - Teuma, Lynen - Francois, Puertas, Lapoussin - Nilsson, Boniface

Moris - Kandouss, van der Heyden, Burgess - Teuma, Lynen - Francois, Puertas, Lapoussin - Nilsson, Boniface Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Ryerson - Schäfer, Haberer - Jordan, Becker

