Die Gruppenphase der Europa League ist beendet, nach der Weltmeisterschaft in Katar geht es dann im neuen Jahr wieder mit der K.o.-Phase weiter. Davor steigt jedoch noch die Auslosung der Playoff-Spiele. Mögliche Gegner der deutschen Klubs, Regeln, Datum - SPOX liefert Euch die wichtigsten Infos zur Ziehung,

Am vergangenen Donnerstag ging die Gruppenphase der Europa League und damit der erste Teil des europäischen Wettbewerbs zu Ende. Im Kalenderjahr 2023 wird nicht mehr gespielt, dafür werden die Fußballfans in der Zwischenzeit mithilfe der Weltmeisterschaft in Katar (20. November - 18. Dezember) unterhalten. Erst am 16. Februar geht es dann endlich wieder weiter mit der K.o.-Phase der Europa League, doch davor findet noch die Auslosung der Spiele statt.

Europa League: Alle Infos zur Auslosung der K.o.-Runde - Mögliche Gegner, Regeln, Datum

Von den deutschen Teams haben es sowohl der SC Freiburg als auch Union Berlin in die nächste Runde geschafft. Die Pfade der Mannschaften sehen jedoch trotzdem ein wenig anders aus, da die Freiburger ihre Gruppe G gewonnen haben, die Eisernen hingegen in der Gruppe D Zweiter wurden.

Seit der vergangenen Europa-League-Saison sieht der Modus nämlich wie folgt aus: Die acht Gruppensieger ziehen direkt ins Achtelfinale, die acht Gruppenzweiten müssen in den Playoffs gegen die Gruppendritten aus der Champions League, unter anderem auch Bayer Leverkusen, ran. Die Sieger nach Hin- und Rückspiel schaffen es dann ins Achtelfinale, wo Freiburg und Co. warten. Die Auswärtstorregel ist wie bekannt nicht mehr von Bedeutung, sodass bei Gleichstand auch in dieser Saison zuerst eine Verlängerung gespielt wird, ehe es, falls nötig, zu einem Elfmeterschießen kommt.

© getty Trainer Xabi Alonso und Bayer Leverkusen setzen ihre europäische Saison in der Europa League fort.

Wer gegen wen in den Playoffs der K.o.-Runde trifft, wird mit der Auslosung ermittelt. Diese steigt am Montag, den 7. November, im UEFA-Stammsitz in Nyon (Schweiz). Um 13 Uhr deutscher Zeit soll die Ziehung losgehen. Dabei dürfen auch in den Playoffs Mannschaften aus demselben Verband nicht gegeneinander antreten. Union Berlin beispielsweise darf somit nicht Bayer Leverkusen zugelost werden.

Mit den ausgelosten Paarungen finden am 16. Februar 2023 die Hinspiele der Playoffs statt, die Rückspiele steigen dann eine Woche später, am 23. Februar. Das Achtelfinale ist für den 9. und den 16. März 2023 geplant.

Europa League: Alle Infos zur Auslosung der K.o.-Runde - Mögliche Gegner Union Berlin

Der Tabellenführer der Bundesliga, Union Berlin, war mit zwei Niederlagen in die Europa-League-Gruppenphase gestartet, konnte sich darauf jedoch mit vier Siegen in Folge wieder aufrappeln und eine Gruppe mit Union Saint-Gilloise, Sporting Braga und dem Malmö FF auf Rang zwei beenden. Mit einem 1:0-Sieg über den Ersten Saint-Gilloise konnten die Hauptstädter am Donnerstag ihren zweiten Platz verteidigen, der wegen des Sieges von Braga gegen Malmö durchaus noch in Gefahr war.

Union könnte in den Playoffs der K.o.-Phase auf folgende Mannschaften treffen:

Ajax Amsterdam

FC Barcelona

Juventus Turin

RB Salzburg

FC Sevilla

Shakhtar Donezk

Sporting CP

Europa League: Alle Infos zur Auslosung der K.o.-Runde - Mögliche Gegner Bayer Leverkusen

Die kriselnden Leverkusener hatten es in der Champions League mit dem FC Porto, Club Brügge und Atletico Madrid zu tun. Mit nur einem Sieg, zwei Unentschieden und drei Niederlagen schaffte man es wegen des direkten Vergleichs gegen Atletico knapp noch auf den dritten Platz, um in Europa zu überwintern. Der Werkself gelang als einziger von fünf Bundesligisten nicht der Sprung ins Achtelfinale der Königsklasse.

In der Europa League könnte Bayer nun auf folgende Teams treffen:

Manchester United

FC Midtjylland

AS Monaco

FC Nantes

PSV Eindhoven

Stade Rennes

AS Rom

Europa League: Die beiden Lostöpfe

Lostopf 1 / Gruppenzweite der Europa League Manchester United FC Midtjylland AS Monaco FC Nantes PSV Eindhoven Stade Rennes AS Rom Union Berlin