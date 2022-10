Union Berlin vs. Sporting Braga, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Union Berlin trifft in der Europa League am 5. Spieltag der Gruppenphase heute auf Sporting Braga. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Europa League, Union Berlin vs. Sporting Braga: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Heimspiel für Union Berlin in der Europa League! Der Bundesliga-Tabellenführer hat am heutigen Donnerstag, 27. Oktober, Sporting Braga im Stadion An der Alten Försterei zu Gast. Spielbeginn ist um 18.45 Uhr.

Durch den Sieg am 4. Spieltag gegen Malmö FF hat sich die Ausgangslage für die Berliner in der Gruppe D verbessert. Sie liegen nur noch einem Punkt hinter Braga auf Platz drei. Mit einem Sieg könnte Union an den Portugiesen auf den so wichtigen zweiten Platz vorbeiziehen. Zur Erinnerung: Nur der Erste und der Zweite erreichen die K.o.-Phase. In Braga verlor Union am 2. Spieltag mit 0:1.

Nach der 1:2-Niederlage in der Bundesliga beim VfL Bochum am vergangenen Sonntag muss das Team von Trainer Urs Fischer wieder in die Gänge kommen, um heute den so wichtigen Sieg zu landen.

Europa League: Der 5. Spieltag im Überblick

Anpfiff Heim Auswärts 18.45 Uhr PSV Eindhoven FC Arsenal FC Zürich FK Bodö/Glimt Fenerbahce Istanbul Stade Rennes AEK Larnaka Dynamo Kiew Ludogorez Rasgrad Real Betis Sevilla Malmö FF Royal Union Saint-Gilloise Union Berlin Sporting Braga Lazio Rom FC Midtjylland 21 Uhr SC Freiburg Olympiakos Piräus HJK Helsinki AS Rom Manchester United Sheriff Tiraspol Omonia Nikosia Real Sociedad San Sebastian Sturm Graz Feyenoord Rotterdam FC Nantes Qarabag Agdam Roter Stern Belgrad Trabzonspor Ferencvaros Budapest AS Monaco

Union Berlin vs. Sporting Braga, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream

Eine Live-Übertragung zu Union Berlin vs. Sporting Braga wird heute nur im Livestream angeboten. Auf der offiziellen Streaminplattform von RTL, RTL+ (ehemals TVNow), startet der Livestream um 18.10 Uhr, ebenso wie die Spieltagsshow "Matchday" mit der anschließenden Konferenz, deren Teil auch Union vs. Braga ist.

Über die App RTL+ könnt Ihr Einzelspiel und Konferenz auch auf dem Endgerät Eurer Wahl verfolgen - und natürlich auch auf Eurem Smart-TV.

Vorsicht: RTL+ ist kostenpflichtig (4,99 Euro im Monat). Ihr könnt RTL+ allerdings kostenlos testen. Nach der kostenlosen Testphase zahlen könnt Ihr das Abonnement jederzeit monatlich kündigen.

Union Berlin vs. Sporting Braga, Übertragung: Europa League heute im Liveticker

Wenn Ihr Union Berlin vs. Sporting Braga heute nicht live im TV oder im Livestream verfolgen könnt, empfehlen wir Euch den ausführlichen Liveticker von SPOX.

Hier geht's zum Liveticker Union Berlin - Sporting Braga.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker 5. Spieltag Europa League.

Europa League, SC Freiburg vs. Olympiakos: Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin: Rönnow - Knoche, Leite, Jaeckel - Gießelmann, Khedira, Haberer, Seguin, Trimmel - Jordan, Becker

Rönnow - Knoche, Leite, Jaeckel - Gießelmann, Khedira, Haberer, Seguin, Trimmel - Jordan, Becker Braga: Matheus - Sequeira, Oliveira, Tormena, Fabiano Silva - Musrati, Castro, Horta, Medeiros - Vitinha, Ruiz

Europa League: Die Tabelle der Gruppe D