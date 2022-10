Union Berlin steht in der Europa League gegen Braga heute unter Zugzwang. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Union Berlin will in der Europa League auf Platz zwei springen. Gelingt das heute mit einem Sieg gegen Braga? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Union Berlin vs. SC Braga: Europa League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Union steht vor der Partie gegen Braga aus Portugal unter Druck. In der Tabelle der Gruppe D liegen die Berliner mit sechs Punkten auf Rang drei. Braga auf Platz zwei, der zum Einzug in die K.o.-Runde berechtigt, hat bei zwei ausstehenden Gruppenduellen jedoch nur einen Zähler mehr auf dem Konto. "Wir haben 90 Minuten Zeit, dieses Spiel für uns zu entscheiden. Es wird wichtig, dass wir Zugriff auf das Spiel haben", sagte Union-Coach Urs Fischer.

Vor Beginn: Im Stadion an der Alten Försterei wird die Partie des 5. Spieltags der Gruppenphase um 18.45 Uhr angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des Europa-League-Spieles zwischen Union Berlin und dem SC Braga.

Union Berlin vs. SC Braga: Europa League heute live im TV und Livestream

Union Berlin vs. Sporting Braga wird heute nur im Livestream auf der offiziellen Streaminglattform von RTL, RTL+ (ehemals TVNow), gezeigt. Der Livestream startet um 18.10 Uhr, ebenso wie die Spieltagsshow "Matchday" mit der anschließenden Konferenz, deren Teil auch Union vs. Braga ist.

RTL+ ist kostenpflichtig (4,99 Euro im Monat). Ihr könnt RTL+ allerdings kostenlos testen. Nach der kostenlosen Testphase zahlen könnt Ihr das Abonnement jederzeit monatlich kündigen.

Union Berlin vs. SC Braga, Europa League: Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin: Rönnow - Knoche, Leite, Jaeckel - Gießelmann, Khedira, Haberer, Seguin, Trimmel - Siebatcheu, Becker

Rönnow - Knoche, Leite, Jaeckel - Gießelmann, Khedira, Haberer, Seguin, Trimmel - Siebatcheu, Becker Braga: Matheus - Sequeira, Oliveira, Tormena, Fabiano Silva - Musrati, Castro, Horta, Medeiros - Vitinha, Ruiz

Europa League: Die Tabelle der Gruppe D