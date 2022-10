In der Europa League wird am heutigen Donnerstag der dritte Spieltag ausgetragen, 16 stehen dabei auf dem Programm. So kann man sie sich heute jeweils live im TV und Livestream ansehen.

So wie in der Champions League rollt der Ball diese Woche, wie soll es auch großartig anders sein, ebenso in der Europa League. Anders als in der Königsklasse werden alle 16 Vorrundenpartien an einem Tag bestritten - und zwar am heutigen Donnerstag, den 6. Oktober. Auf dem Programm steht der dritte Spieltag.

Je acht Begegnungen werden um 18.45 Uhr und um 21 Uhr angestoßen, zu beiden Zeiten sind deutsche Vereine im Einsatz. Union Berlin tritt am früheren Abend bei Malmö FF in Schweden an, während der SC Freiburg später den FC Nantes im Europa-Park Stadion empfängt.

Eine Übersicht mit sämtlichen Duellen.

Termin Begegnung Gruppe 6. Oktober, 18.45 Uhr FC Zürich - PSV Eindhoven A 6. Oktober, 18.45 Uhr HJK Helsinki - Ludogorez Rasgrad C 6. Oktober, 18.45 Uhr Malmö FF - Union Berlin D 6. Oktober, 18.45 Uhr Sheriff Tiraspol - Real Sociedad E 6. Oktober, 18.45 Uhr Omonia Nikosia - Manchester United E 6. Oktober, 18.45 Uhr Sturm Graz - Lazio Rom F 6. Oktober, 18.45 Uhr Roter Stern Belgrad - Ferencvaros Budapest H 6. Oktober, 18.45 Uhr AS Monaco - Trabzonspor H 6. Oktober, 21.00 Uhr FC Arsenal - FK Bodö/Glimt A 6. Oktober, 21.00 Uhr Stade Rennes - Dynamo Kiew B 6. Oktober, 21.00 Uhr Fenerbahce - AEK Larnaka B 6. Oktober, 21.00 Uhr AS Rom - Real Betis C 6. Oktober, 21.00 Uhr Sporting Braga - Royale Union Saint-Gilloise D 6. Oktober, 21.00 Uhr FC Midtjylland - Feyenoord Rotterdam F 6. Oktober, 21.00 Uhr Olympiakos Piräus - Qarabag Agdam G 6. Oktober, 21.00 Uhr SC Freiburg - FC Nantes G

SPOX teilt im Folgenden mit, wie man sich die Gruppenspiele de Europa League heute live im TV und Livestream anschauen kann.

© getty In der Europa League wird am heutigen Donnerstag wieder gespielt.

Europa League, Übertragung heute live: So seht Ihr die Spiele am 6. Oktober live im TV und Livestream

Diese Woche lässt sich die Europa League nicht mal ein Spiel live im Free-TV verfolgen. RTL hält die Rechte an der Übertragung des Wettbewerbs, strahlt ab 21 Uhr im Hauptprogramm aber lieber das Conference-League-Match des 1. FC Köln bei FK Partizan aus.

Somit laufen unter anderem die 90 Minuten von Union und Freiburg bei RTL lediglich im Livestream auf RTL+. Die Plattform des Kölner Privatsenders ist kostenpflichtig, mehr Informationen zu den Abo-Modellen gibt es hier.

Bei RTL+ werden heute Livestreams angeboten zu den Europa-League-Spielen: Malmö gegen Union, Freiburg gegen Nantes, Omonoia gegen Manchester United, AS Monaco gegen Trabzonspor, FC Zürich gegen PSV Eindhoven, AS Rom gegen Real Betis, Fenerbahce gegen AEK Larnaka, FC Arsenal gegen FK Bodö/Glimt sowie FC Midtjylland gegen Feyenoord Rotterdam.

Europa League: Gruppen von Union Berlin und SC Freiburg

Gruppe G

Zwei Spieltage sind in der Europa League absolviert, für Freiburg läuft es dabei bislang optimal. Die Breisgauer führen ihre Gruppe G nach zwei Siegen mit sechs von sechs möglichen Punkten an, dahinter liegen Qarabag und Nantes mit je drei Zählern sowie das punktlose Olympiakos.

Platz Verein Spiele Tore Punkte 1 SC Freiburg 2 5:1 6 2 Qarabag Agdam 2 4:2 3 3 FC Nantes 2 2:4 3 4 Olympiakos Piräus 2 1:5 0

Gruppe D

Alles andere als rund sieht es dagegen bei Union aus. Die Berliner haben ihre beiden Begegnungen verloren, rangieren mit null Punkten hinter Braga und Royale Union Saint-Gilloise auf Platz drei. Auch Malmö steht noch mit leeren Händen da.