SC Freiburg vs. Nantes, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nicht nur in der Liga läuft es für den SC Freiburg, auch in der Europa League waren die Breisgauer bisher erfolgreich. Am 3. Spieltag wartet nun Nantes. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verraten wir von SPOX Euch hier.

Schadlos konnte sich der SC Freiburg an den ersten beiden Europa League-Spieltagen halten, dem 2:1-Erfolg gegen Qarabag Agdam folgte im Auswärtsspiel in Griechenland bei Olympiakos Piräus ein klares 3:0. Die Mannen von Christian Streich sind also auf dem besten Wege in Richtung der K.o.-Runden-Playoffs.

Drei Punkte Vorsprung stehen dabei schon auf die Verfolger auf der Habenseite. Einer dieser ist eben der heutige Gegner, der FC Nantes. Die Westfranzosen verloren am vergangenen Spieltag mit 0:3 gegen Agdam, wird also auf Wiedergutmachung aus sein.

Mit einem Sieg kann der Sportclub aus dem Breisgau die eigenen Aussichten auf den Einzug in die nächste Runde noch einmal deutlich verbessern. Ob ihnen das gelingt, könnt Ihr live mitverfolgen. Wie das geht, zeigen wir von SPOX.

SC Freiburg vs. Nantes, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream

Die Rechte der Europa League liegen beim Free-TV-Sender RTL. Das bedeutet allerdings nicht zwangsläufig, dass der Sender auch alle Spieler der deutschen Teams im freiempfangbaren Fernsehen überträgt. Auch das Spiel SC Freiburg vs. Nantes ist nicht im Free-TV zu sehen, da der Sender parallel das Conference League-Spiel 1. FC Köln vs. Partizan Belgrad zeigt.

Das bedeutet, dass das Heimspiel des SC nur bei RTL+, dem Streamingdienst des Senders, zu verfolgen sein wird. Ein Abonnement dafür ist kostenpflichtig, konkret müsst Ihr dafür 4,99 Euro im Monat berappen, alternativ könnt Ihr Euch auch den Season Pass zulegen, mit dem Ihr für 29,99 Euro zehn Monate die Topspiele der Europa League schauen könnt.

Die Ausstrahlung des Programms startet übrigens bereits um 20.30 Uhr mit Vorberichten, ehe um 21.00 Uhr der Anpfiff ertönt.

SC Freiburg vs. Nantes, Übertragung: Europa League heute im Liveticker

Falls Ihr keinen Zugriff auf RTL+ habt, solltet Ihr für das Spiel unbedingt den SPOX-Liveticker nutzen. Dort verpasst Ihr garantiert keine spielentscheidende Sequenz.

Hier geht es direkt zum Liveticker des Spiels SC Freiburg vs. Nantes.

SC Freiburg vs. Nantes: Alle Infos auf einen Blick

Begegnung: SC Freiburg vs. Nantes

SC Freiburg vs. Nantes Wettbewerb: Europa League

Europa League Spieltag: 3

3 Datum: 06. Oktober 2022

06. Oktober 2022 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Schwarzwald-Stadion, Freiburg

Schwarzwald-Stadion, Freiburg Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

