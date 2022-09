In der Europa League ist der SC Freiburg heute bei Olympiakos Piräus zu Gast. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Der SC Freiburg will heute in der Europa League nachlegen. Gelingt das bei Olympiakos Piräus? Das erfahrt Ihr im Liveticker.

Olympiakos Piräus - SC Freiburg Tore Aufstellung Piräus Vaclik - Vrsaljko, Ba, Cissé, Retsos - M'Vila, Bouchalakis, Bowler, Pep Biel, Gio. Masouras - U.-J. Hwang Aufstellung Freiburg Flekken - Sildillia, Ginter, Lienhart, Günter - Eggestein, Höfler, Doan, Kyereh, Grifo - Gregoritsch Gelbe Karten

Olympiakos Piräus vs. SC Freiburg: Europa League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Freiburg spielte zuletzt am Sonntag 0:0 gegen Gladbach. Und obwohl die Belastung mit der zweiten Englischen Woche in Folge hoch ist, verzichtet Trainer Streich auf Wechsel in der Startelf. Es gibt keine personellen Veränderungen.

Vor Beginn: Das ist die Startelf des SC Freiburg: Flekken - Sildillia, Ginter, Lienhart, Günter - Eggestein, Höfler - Doan, Kyereh, Grifo - Gregoritsch.

Vor Beginn: Piräus spielte zuletzt in der Liga 1:1 gegen NGC Volos. Trainer Corberan wechselt im Vergleich dazu auf vier Positionen: Retsos, Bouchalakis, Cisse und Pep Biel dürfen beginnen. Sokratis, Reabciuk, Kunde und Valbuena räumen dafür ihren Startelfplatz.

Vor Beginn: Das ist die Aufstellung von Olympiakos Piräus: Vaclik - Vrsaljko, Ba, Cisse, Retsos - M'Vila, Bouchalakis - Bowler, Pep Biel, Masouras - Hwang.

Vor Beginn: Der SC Freiburg will auch in der Europa League weiter auf seiner Erfolgswelle reiten. Nach dem Sieg zum Auftakt der Gruppenphase gegen Aserbaidschans Meister Qarabag Agdam (2:1) können die Breisgauer relativ entspannt auf das Spiel im griechischen Hexenkessel schauen. "Wir spielen in einem geilen Stadion. Wir freuen uns riesig", äußerte Stürmer Michael Gregoritsch.

Vor Beginn: Der 2. Spieltag der Europa-League-Gruppenphase wird heute um 18.45 Uhr im Karaiskakis-Stadion starten.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Spiels zwischen Olympiakos Piräus und dem SC Freiburg.

Olympiakos Piräus vs. SC Freiburg: Europa League heute live im TV und im Livestream

Im Free-TV wird Piräus vs. Freiburg heute nicht live übertragen. Die im Besitz der Übertragungsrechte an der Europa League und der Conference League befindliche Mediengruppe RTL entschied sich, das Heimspiel des 1. FC Köln in der Conference League zum Free-TV-Spiel auf RTL zu machen.

Live zu sehen ist Olympiakos Piräus vs. SC Freiburg auf der offiziellen Streaminglattform von RTL, RTL+ (ehemals TVNow), im Livestream. Für RTL + wird ein kostenpflichtiges Abo benötigt. Ebenfalls auf RTL+ ist das Spiel Teil einer vier EL-Spiele umfassenden Konferenz.

Olympiakos Piräus vs. SC Freiburg, Europa League: Offizielle Aufstellungen

Piräus : Vaclik - Vrsaljko, Ba, Cissé, Retsos - M'Vila, Bouchalakis, Bowler, Pep Biel, Gio. Masouras - U.-J. Hwang

: Vaclik - Vrsaljko, Ba, Cissé, Retsos - M'Vila, Bouchalakis, Bowler, Pep Biel, Gio. Masouras - U.-J. Hwang Freiburg: Flekken - Sildillia, Ginter, Lienhart, Günter - Eggestein, Höfler, Doan, Kyereh, Grifo - Gregoritsch

