Am 4. Spieltag der Europa League gastiert der SC Freiburg am heute bei Nantes. Wo Ihr das Duell in der Gruppe G live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung der Partie, erhaltet Ihr hier bei SPOX.

Die Europa-League-Begegnung zwischen Nantes und dem SC Freiburg wird am heutigen Donnerstag, den 11. Oktober, um 18.45 Uhr ausgetragen. Als Spielstätte der Partie dient das Stade Louis Fonteneau, besser bekannt als La Beaujoire, in Nantes.

Schon in der vergangenen Woche duellierten sich Nantes und der SC Freiburg in der Europa League. Die Begegnung am 3. Spieltag konnte der SC Freiburg letztendlich souverän mit 2:0 für sich entscheiden. Für den Dosenöffner in Freiburg sorgte Neuzugang Daniel-Kofi Kyereh, der in den vergangenen Wochen immer besser in Fahrt kommt. So traf er auch beim 2:2 gegen die TSG Hoffenheim am vergangenen Spieltag in der Bundesliga.

© getty Daniel Kofi Kyereh kommt beim SC Freiburg immer besser in Fahrt. Er traf in der vergangenen Woche gegen Nantes zum zwischenzeitlichen 1:0.

Mit drei Siegen und neun Punkten führt der SC Freiburg vor dem 4. Europa-League-Spieltag die Gruppe G vor Qarabag und Nantes an. Seit zehn Pflichtspielen in Folge ist das Team von Christian Streich ungeschlagen. Und mit einem Erfolg am heutigen Abend gegen Nantes könnten die Gäste aus Freiburg einen riesigen Schritt in Richtung K.o.-Runde machen. Als Dritter der Gruppe G hat auch Nantes weiterhin Chancen auf das Weiterkommen in der Europa League. Eine heutige Niederlage und ein gleichzeitiger Sieg des Rivalen Qarabag, würde den Traum der K.o.-Runde jedoch in weite Ferne rücken lassen.

Nantes vs. SC Freiburg, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Spiel: Europa League, 4. Spieltag

Europa League, 4. Spieltag Partie: Nantes vs. SC Freiburg

Nantes vs. SC Freiburg Datum: 13. Oktober

13. Oktober Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Austragungsort: Stade Louis Fonteneau, Nantes

Stade Louis Fonteneau, Nantes Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Nantes vs. SC Freiburg, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream

Im TV wird am heutigen Abend die Begegnung zwischen Nantes und dem SC Freiburg nicht übertragen. Im Livestream auf RTL+ könnt Ihr die Europa-League-Partie heute jedoch live und in voller Länge erleben.

Auf RTL+ könnt Ihr am heutigen Donnerstagabend die Vorberichte des Duells zwischen Nantes und dem SC Freiburg ab 18.10 Uhr sehen. Der Anpfiff des Europapokalspiels ist für 18.45 Uhr terminiert. Ebenfalls ab 18.10 Uhr könnt Ihr die Europa-League-Spiele des heutigen Tages in der Konferenz auf RTL+ verfolgen - und damit auch die Begegnung zwischen Nantes und dem SC Freiburg.

Um auf die Livestreams von RTL+ zugreifen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement bei dem Streamingdienst. Das schlägt mit monatlichen 4,99 Euro zur Buche. RTL+ bietet Euch alternativ die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat zu buchen.

Nantes vs. SC Freiburg, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Nantes: Lafont - Castelletto, Andrei, Pallois - Appiah, Blas, Moutoussamy, Chirvella, Merlin - Ganago, Simon

Lafont - Castelletto, Andrei, Pallois - Appiah, Blas, Moutoussamy, Chirvella, Merlin - Ganago, Simon Freiburg: Flekken - Sildillia, Ginter, Lienhart, Günter - Doan, Eggestein, Höfler, Grifo - Gregoritsch, Kyereh

Nantes vs. SC Freiburg, Übertragung: Europa League heute im Liveticker

Hier bei SPOX verfolgen wir für Euch die Begegnung zwischen Nantes und dem SC Freiburg in einem ausführlichen Liveticker, mit dem Ihr nichts von der Action auf dem Platz verpasst. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Nantes vs. SC Freiburg, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Gruppe G im Überblick