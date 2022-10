In der Europa League stehen sich heute der SC Freiburg und der FC Nantes aus Frankreich gegenüber. SPOX bietet das Spiel im Liveticker zum Mitlesen an.

Der SC Freiburg kann heute mit einem weiteren Sieg seine Tabellenführung in der Gruppe G der Europa League weiter ausbauen. Dafür müssen die Breisgauer jedoch an den FC Nantes vorbei. Ob es Freiburg gelingt, lässt sich hier bei SPOX im Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

SC Freiburg vs. Nantes: Europa League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Zwei Spiele, zwei Siege, fünf Tore, ein Gegentor - so lautet die aktuelle Bilanz des SC Freiburg in der Europa-League-Gruppenphase, die Breisgauer führen damit die Tabelle der Gruppe G an. Gegner Nantes liegt mit drei Punkten dahinter, nachdem der französische Topklub gegen Olympiakos Piräus gewann und gegen Qarabag verlor. Die Freiburger müssen heute außerdem ohne ihren Trainer Christian Streich auskommen. Der 57-Jährige wurde gestern positiv auf das Coronavirus getestet.

Vor Beginn: Die Partie geht um 21 Uhr los, gespielt wird im Europa-Park-Stadion in Freiburg.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Europa-League-Gruppenspiel zwischen dem SC Freiburg und dem FC Nantes.

SC Freiburg vs. Nantes: Europa League heute im TV und Livestream

Die Spiele der Europa League werden heute bei RTL+ gezeigt, so auch Freiburg gegen Nantes, im Free-TV ist die Partie nicht zu sehen. Bei RTL+, ein kostenpflichtiger Streamingdienst von RTL, geht die Vorberichterstattung um 20.30 Uhr los. Freiburg vs. Nantes ist zudem auch Teil der Donnerstagskonferenz, die neben Spielen der Europa League auch die Conference League beinhaltet.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Europa League: Die Tabelle der Gruppe G