Am heutigen Donnerstag finden die Europa-League-Spiele des 4. Spieltags statt und damit die ersten Rückspiele in den Gruppen. Doch wo könnt Ihr die Übertragungen der Partien heute live im TV und Livestream sehen? SPOX hat die Antwort.

In der Europa League stehen am heutigen Donnerstagabend, den 13. Oktober, die Partien des 4. Spieltags auf dem Programm. Wie gewohnt werden acht Partien am frühen Abend ab 18.45 Uhr absolviert. Die restlichen acht Europa-League-Duelle starten um 21 Uhr.

© getty Der SC Freiburg ist am heutigen Abend in Nantes zu Gast.

An diesem 4. Spieltag finden die ersten Rückspiele in den Gruppen statt. Mit dem SC Freiburg und Union Berlin haben zwei Bundesligisten gute Chancen, die K.o.-Runde zu erreichen. Der SC Freiburg führt seine Gruppe aktuell souverän mit drei Siegen aus drei Spielen an. Union Berlin tat sich an den ersten Gruppenspieltagen dagegen schwerer, mit drei Zählern befindet sich das Team von Urs Fischer in der Gruppe D auf Rang drei. Wie schlagen sich die beiden Teams am heutigen Abend?

Europa League, Übertragung heute live: So seht Ihr die Spiele am 13. Oktober live im TV und Livestream - Die Spiele im Überblick

Termin Heim Auswärts Übertragung Do. 11.10, 18.45 Uhr Nantes SC Freiburg RTL+ Do. 11.10, 18.45 Uhr AEK Larnaka Fenerbahce Istanbul RTL+ Do. 11.10, 18.45 Uhr Real Betis AS Rom RTL+ Do. 11.10, 21.00 Uhr Union Berlin Malmö Nitro, RTL+ Do. 11.10, 21.00 Uhr Manchester United Omonoia FC RTL+ Do. 11.10, 21.00 Uhr Trabzonspor AS Monaco RTL+

Europa League, Übertragung heute live: So seht Ihr die Spiele am 13. Oktober live im TV und Livestream

Sechs Europa-League-Partie könnt Ihr am heutigen Donnerstag live im TV und Livestream sehen. Im Free-TV seht Ihr exklusiv die Begegnung zwischen Union Berlin und Malmö. Ab 20.15 Uhr könnt Ihr auf Nitro die Übertragung des Duells sehen. Darüber hinaus bietet Euch RTL+ auch die Möglichkeit, das Europapokalspiel live und vollumfänglich im Livestream zu verfolgen.

Der Streamingdienst RTL+ zeigt sich am heutigen Abend für die Übertragungen von fünf weiteren Europa-League-Begegnungen zuständig. Ab 18.10 Uhr könnt Ihr dort auch Nantes vs. SC Freiburg, AEK Larnaka vs. Fenerbahce Istambul und Real Betis vs. AS Rom live sehen. Neben des Duells zwischen Union Berlin und Malmö könnt Ihr ab 20.30 auch die Partie zwischen Manchester United und Omonoia FC sowie das Spiel zwischen Trabzonspor und AS Monaco live erleben.

Ab 18.10 Uhr überträgt RTL+ zudem eine Europa-League-Konferenz mit den Partie des Tages. Ein Abo beim Streamingdienst RTL+ kostet 4,99 Euro im Monat. Das Angebot könnt Ihr alternativ aber einen Monat lang kostenlos testen.

Europa League, Übertragung heute live: So seht Ihr die Spiele am 13. Oktober live im TV und Livestream - Die Liveticker von SPOX

Hier bei SPOX könnt Ihr am heutigen Abend ausgewählte Europa-League-Partien im Liveticker verfolgen. Bei uns verpasst Ihr keine Sekunde der Action auf dem Feld. Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Europa League: Die Gewinner der vergangenen Jahre