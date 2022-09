Der erste Gegner in der Europa-League-Saison für Union Berlin heißt Union Saint-Gilloise. Das Team von Urs Fischer empfängt die Belgier am heutigen Abend im heimischen Stadion An der Alten Försterei. Wo Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung der Partie, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Für Union Berlin beginnt die Europa-League-Saison am heutigen Abend gegen Union Saint-Gilloise. Die Partie beginnt um 18.45 Uhr im Stadion An der Alten Försterei in Berlin. Gelingt den Berlinern zum Auftakt ein Sieg gegen den belgischen Vizemeister?

Union Berlin vs. Union Saint-Gilloise, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos

Zum ersten Mal in der Geschichte des Vereins absolviert Union Berlin heute ein Europa-League-Spiel, und die Vorzeichen stehen gut: Union Berlin befindet sich nämlich in einer tollen Frühform. In dieser noch jungen Saison ist das Team von Urs Fischer noch immer ungeschlagen. Mit RB Leipzig und dem FC Bayern München stand Union Berlin in dieser Saison schon harten Brocken gegenüber. RB Leipzig bezwangen die Berliner mit 2:1. Am vergangenen 5. Spieltag der Bundesliga trotzte Union Berlin dem FC Bayern München zudem dank einer couragierten Leistung ein 1:1 ab. In dieser Form ist Union Berlin am heutigen Tag der Favorit gegen Union Saint-Gilloise.

Unterschätzen sollte der Gastgeber Union Saint-Gilloise jedoch nicht. In Belgien wurde Union Saint-Gilloise in der vergangenen Saison Vizemeister. In der aktuellen Saison läuft es für die heutigen Gäste jedoch weniger erfolgreich. Fünfter ist Union Saint-Gilloise aktuell in der Jupiler Pro League, der Abstand auf Platz eins beträgt schon satte acht Punkte.

Union Berlin vs. Union Saint-Gilloise, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Union Berlin und Union Saint-Gilloise wird heute nicht live im TV übertragen. Die Begegnung zeigt RTL jedoch exklusiv im Livestream. Auf dem Streamingdienst RTL+ könnt Ihr die Übertragung des Senders ab 18.10 Uhr live und in voller Länge verfolgen.

© getty Kann Union Berlin heute sein erstes Europa-League-Spiel der Geschichte gewinnen?

RTL bietet heute zudem eine Konferenz der heutigen Europa-League-Spiele an. Die Konferenz könnt Ihr ebenfalls ab 18.15 Uhr auf RTL+ finden. Um die Übertagung auf RTL+ sehen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement bei dem Streamingdienst. Das Abo schlägt mit monatlichen 4,99 Euro zur Buche. Der Streamingdienst bietet alternativ einen kostenlosen Probemonat an.

Event: 1. Spieltag, Europa League

1. Spieltag, Europa League Partie: Union Berlin vs. Union Saint-Gilloise

Union Berlin vs. Union Saint-Gilloise Datum: 08. September

08. September Anstoß: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Spielort: Stadion An der Alten Försterei, Berlin

Stadion An der Alten Försterei, Berlin Übertragung im TV: -

Übertragung im Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Union Berlin vs. Union Saint-Gilloise, Übertragung: Europa League heute im Liveticker

Im Liveticker könnt Ihr die Partie zwischen Union Berlin und Union Saint-Gilloise heute hier bei SPOX verfolgen. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keine wichtige Spielszene. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Union Berlin vs. Union Saint-Gilloise, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Gruppe D im Überblick