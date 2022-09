Union Berlin - FC Bayern München 1:1: Schwache FCB-Offensive verzweifelt an Union-Bollwerk

Der FC Bayern München hat am 5. Spieltag der Bundesligasaison seine Tabellenführung durch das 1:1 (1:1) bei Union Berlin eingebüßt. Joshua Kimmich konnte für die Bayern an der Alten Försterei Sheraldo Beckers Führungsrtreffer lediglich ausgleichen.

Union Berlin trotzte dem Rekordmeister die erste richtige, wenn auch kurze Schwächephase der Saison ab. Sadio Mané bewies beim Gegentor durch Sheraldo Becker, was er nicht so gut kann. Joshua Kimmichs Kunstschuss rettete dem FCB das Remis.

Der FC Bayern München traf in der Bundesliga in jedem der letzten 86 Spiele.

Thomas Müller zog mit seinem 633. Bayern-Pflichtspiel in der klubinternen Liste am Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn vorbei.

Bayern-Noten: Zwei Total-Ausfälle - nur ein richtiger Lichtblick © imago 1/16 Der FC Bayern spielt zum zweiten Mal in Folge 1:1 in der Bundesliga und lässt Trainer Julian Nagelsmann bisweilen verzweifeln. Bei Union Berlin hat der eine oder andere FCB-Profi Probleme. Nur ein Neuzugang kann richtig überzeugen. Die Noten. © getty 2/16 MANUEL NEUER: Hatte nicht allzu viel zu tun, aber seine Aktion in der 75. Minute, als er gegen Leweling den Ball im kurzen Eck per Monster-Reflex parierte, verbessert die Note nachhaltig. Note: 2. © getty 3/16 BENJAMIN PAVARD: Hatte großen Anteil am Spiel, weil die Bayern vornehmlich über seine rechte Seite spielten. Mit 40,3 Prozent war der Anteil im Angriffsdrittel am höchsten. Ryerson bearbeitete ihn ordentlich, aber Pavard hielt dagegen. Note: 3. © imago images 4/16 DAYOT UPAMECANO: Verursachte den Freistoß vor dem 0:1, aber eigentlich war es kein wirkliches Foul, daher entlastet. Zeigte nur selten die mutige Pässe, für die er berühmt war, aber meistens präsent. Note: 3. © getty 5/16 MATTHIJS DE LIGT: Gutes Spiel des Innenverteidigers. Defensiv sehr robust und stets bereit, Unions Härte zu entgegnen. Seine Körpersprache passte auch. Einziges Manko: Könnte noch mutiger passen: Note 2. © getty 6/16 ALPHONSO DAVIES: Es war nicht sein Spiel. Viele einfache Ballverluste, auch weil ihm das Timing fehlte. In der zweiten Halbzeit mit der einen oder anderen guten Offensivaktion, aber insgesamt zu wenig. Note: 4,5. © getty 7/16 JOSHUA KIMMICH: Begegnete der Aggressivität der Unioner mit den gleichen Mitteln. Geigte den Gegenspielern auch die Meinung. Sein Tor, das aus dem Winkel fast unmöglich war, kam in einer wichtigen Phase. Vorbelastet mit Gelb raus (62.). Note: 2,5. © getty 8/16 MARCEL SABITZER: Fleißig wie immer in dieser Saison, half beim Aufbau aus der eigenen Hälfte und ließ Kimmich den Raum, damit dieser nach vorne gehen konnte. Auch aggressiv im Zweikampf, vor allem in der Luft. Note: 2,5. © getty 9/16 KINGSLEY COMAN: Hatte mit Ryerson einen sehr starken Gegenspieler, ab und zu kam auch Trimmel zum Spaß rüber. Coman hatte zwar viele gute Ideen, auch mal mit Dribbling durchzubrechen, aber insgesamt wenig effektiv. Note: 4. © imago images 10/16 JAMAL MUSIALA: Nach Verletzung wieder in der Startelf, aber es war bisher seine schwächste Vorstellung in der laufenden Saison. Hat so viel Talent, dass ihm dann aber auch in einem solchen Spiel einiges gelang. Aber eben doch zu wenig. Note: 4. © getty 11/16 LEROY SANE: Hatte gleich zwei Mal das 2:1 auf dem Fuß, scheiterte aber beide Male und ging so ein bisschen als Unglücksrabe durch. Er ließ sich von der Gangart des Gegners nicht einschüchtern, suchte die Zweikämpfe. Daher noch: Note: 3,5. © getty 12/16 SADIO MANE: Der Stürmer schien mit der aggressiven Vorgehensweise von Union nicht zurechtzukommen und erlebte einen total gebrauchten Nachmittag. Vor dem 0:1 ließ er Becker einfach ziehen und verschuldete so das Gegentor mit. Vorne kaum Gefahr. Note: 5. © getty 13/16 RYAN GRAVENBERCH: Kam in der 62. Minute für den mit Gelb vorbelasteten Joshua Kimmich in die Partie und holte sich gleich Gelb ab für ein härteres Foul. Aber in so einem Spiel war das vielleicht auch nötig. Note: 3,5. © getty 14/16 THOMAS MÜLLER: Blieb wegen der „Rotation“ (Julian Nagelsmann) zunächst draußen, kam dann für den blassen Jamal Musiala, konnte aber auch keine Akzente mehr setzen. Blieb ohne Torschuss. Note: 4. © getty 15/16 SERGE GNABRY: Kam in der 73. Minute für Kingsley Coman und brachte viel Spiellaune, aber wenig Glück mit. Fiel mit Ballverlusten bei der ein oder anderen aussichtsreichen Offensivaktion auf. Keine Bewertung. © getty 16/16 LEON GORETZKA: Bekam noch fünf Minuten für seinen ersten Bundesliga-Einsatz in dieser Saison. Keine Bewertung.

Union Berlin - FC Bayern München: Die Analyse

Beim FC Bayern München durfte Jamal Musiala nach überstandenen Wehwehchen wieder von Anfang an ran, dafür saß zum ersten Mal in dieser Bundesligasaison Thomas Müller zunächst auf der Bank. "Wir haben für die vorderen vier Positionen sechs, sieben Spieler, die gleichwertig trainieren und gleichwertig spielen", sagte Trainer Julian Nagelsmann vor Spielbeginn bei Sky.

Womöglich lag es auch an Müllers Fehlen, dass Stürmer Sadio Mané kaum ins Spiel fand.

Mané hing offensiv völlig in der Luft, war sehr selten am Ball und ließ sich stellenweise sogar hinter den defensiven Mittelfeldspieler Joshua Kimmich fallen. Zu allem Überfluss zeigte der Neuzugang vom FC Liverpool in der 12. Minute, was er nicht so kann: Verteidigen nämlich.

Beim Versuch, einem eher zweifelhaften Freistoß Union Berlins die Gefahr zu nehmen und Sheraldo Becker abzulaufen, hinderte Mané eher den eigenen Mitspieler Kingsley Coman am Verteidigen, als Becker daran, an den Ball zu kommen. Der Nationalspieler Surinames erreichte so recht unbedrängt Christopher Trimmels Vorlage und traf zum 1:0.

Bayerns Antwort folgte prompt. Eckball Kimmich, über Matthijs de Ligt kam der Ball zu Jamal Musiala, dessen Schuss aber geblockt wurde. Der Abpraller landete wieder bei Kimmich, dessen satter Diagonalschuss mit Anlauf an sechs Union-Spielern vorbei ins Tor strich.

Durch das 1:1 war wieder Geduld gefordert. Und wenn man den Bayern eines zugute halten möchte, dann, dass sie gegen die emsig und umsichtig verteidigenden Berliner im Spielaufbau geduldig blieben.

In der vergangenen Saison war der Rekordmeister gegen tief stehende Gegner meist irgendwann in Aktionismus verfallen, nun bauten der erneut stark spielende Marcel Sabitzer, Joshua Kimmich und auch de Ligt geduldig auf - selbst als Union zwischen der 28. und 33. Minute dem FC Bayern die ersten wirklich schwachen fünf Minuten dieser Saison abrangen.

Als die überstanden waren, verpasste Leroy Sané zweimal den Führungstreffer für die Münchner.

Union verteidigte weiter umsichtig, kam aber in der insgesamt von beiden Teams schwächeren zweiten Halbzeit zunächst kaum mehr in die Nähe des Tores. Nach rund einer Stunde wechselte Union-Coach Urs Fischer sehr zum Ärger Beckers den Torschützen und dessen Nebenmann Behrens aus. Nagelsmann wechselte ebenfalls den Torschützen aus. Für Kimmich kam Ryan Gravenberch, für den zwar bemühten, aber diesmal recht uneffektiven Jamal Musiala außerdem Müller. Doch die größte Chance der zweiten Halbzeit hatte dann doch noch Union: Jamie Leweling vernaschte im Vollsprint Upamecano, scheiterte dann aber an Neuer.

Union Berlin - FC Bayern München: Die Aufstellungen

1. FC Union Berlin: Frederik Rønnow - Doekhi, Jaeckel, Knoche - Ryerson (80. Gießelmann), Thorsby, Rani Khedira, Schäfer, Trimmel - Becker (62. Leweling), Behrens (62. Michels).

Bayern München: Neuer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich (62.), Sabitzer - Coman (73. Gnabry), Musiala (62. Müller), Sané - Mané.

Union Berlin - FC Bayern München: Die Daten des Spiels

Tore: 1:0 Becker (12.), 1:1 Kimmich (15.).

wird geladen

Der Star des Spiels: Christopher Trimmel (Union Berlin)

Unions rechter Schienenspieler gewann sein Privatduell gegen Alphonso Davies haushoch. War ständiger Aktivposten und Unruheherd, bereitete das 1:0 vor mit seinem Freistoß und hinderte die Münchner einige Male am Abschluss.

Der Flop des Spiels: Sadio Mané (Bayern München)

Der Stürmer schien mit der aggressiven Vorgehensweise von Union nicht zurechtzukommen und erlebte einen total gebrauchten Nachmittag. Vor dem 0:1 ließ er Becker einfach ziehen und verschuldete so das Gegentor mit. Vorne kaum Gefahr.

Artikel und Videos zum Thema Die Bundesliga freitags und sonntags exklusiv live auf DAZN - jetzt anmelden!

Der Schiedsrichter: Frank Willenborg

Hätte den Freistoß, der zu Union Berlins 1:0 durch Sheraldo Becker führte, nicht geben dürfen. András Schäfer war mehr in Dayot Upamecano gefallen, als von diesem gefoult worden. Da die Partie aber sehr intensiv und teils auch nicklich, aber größtenteils fair geführt wurde, lag er mit seiner unauffälligen Spielleitung richtig.