Olympiakos Piräus vs. SC Freiburg, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der SC Freiburg spielt heute am 2. Spieltag der Europa League bei Olympiakos Piräus. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Europa League, Olympiakos Piräus vs. SC Freiburg: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Der SC Freiburg ist am heutigen Donnerstag, 15. September, in der Europa League beim Olympiakos Piräus gefordert. Spielbeginn im Karaiskakis-Stadion ist um 18.45 Uhr.

Nach dem Auftaktsieg gegen Qarabag Agdam (2:1) reisen die Breisgauer mit viel Selbstvertrauen nach Griechenland. Piräus steht dagegen nach der Auftaktniederlage gegen Nantes schon etwas unter Druck.

Verstecken muss sich der Bundesligist vor dem großen Namen keinesfalls. In der Liga steht Freiburg nach sechs Spieltagen auf dem zweiten Tabellenplatz. In der griechischen Super League 1 sind erst vier Spieltage absolviert. Olympiakos belegt mit acht Punkten Platz drei.

Europa League: Der 2. Spieltag im Überblick

Anpfiff Heim Auswärts 18.45 Uhr Sheriff Tiraspol Manchester United Feyenoord Rotterdam Sturm Graz Real Sociedad San Sebastian Omonia Nikosia FC Midtjylland Lazio Rom Olympiakos Piräus SC Freiburg Qarabag Adgam FC Nantes AS Monaco Ferencvaros Budapest Trabzonspor Roter Stern Belgrad 21 Uhr FK Bodö/Glimt FC Zürich Dynamo Kiew AEK Larnaka Stade Rennes Fenerbahce SK AS Rom HJK Helsinki Real Betis Sevilla Ludogorez Rasgrad Sporting Braga Union Berlin Roval Union Saint-Gilloise Malmö FF

Olympiakos Piräus vs. SC Freiburg, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream

Ob der SC Freiburg bei Olympiakos Piräus den nächsten Sieg einfährt, kann nicht im Free-TV verfolgt werden. Die im Besitz der Übertragungsrechte an der Europa League und der Conference League befindliche Mediengruppe RTL entschied sich heute, das Heimspiel des 1. FC Köln in der Conference League zum Free-TV-Spiel auf RTL zu machen.

Live zu sehen ist Olympiakos Piräus vs. SC Freiburg dennoch. Die Partie läuft auf der offiziellen Streaminglattform von RTL, RTL+ (ehemals TVNow), im Livestream. Für RTL + benötigt Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abo, zumindest das Premium-Paket für 4,99 Euro im Monat. Für dieses kann man ein 30-tägiges Probemonat abschließen und somit Piräus vs. Freiburg kostenlos verfolgen. Ebenfalls auf RTL+ ist das Spiel Teil einer vier EL-Spiele umfassenden Konferenz.

Nach der Anmeldung auf RTL+ könnt Ihr den Livestream über die Website und die RTL+-App abrufen. Die App gibt es inzwischen auch für die meisten Smart-TVs. Wer eines der internetfähigen TV-Geräte und ein RTL+-Abo besitzt, kann sich das Spiel oder die Konferenz auch auf dem großen TV-Bildschirm ansehen.

Olympiakos Piräus vs. SC Freibhurg, Übertragung: Europa League heute im Liveticker

Wenn Ihr Olympiakos Piräus vs. SC Freiburg heute nicht via RTL+ live verfolgen könnt, empfehlen wir Euch den ausführlichen Liveticker von SPOX. Diesen Service bieten wir kostenlos an!

Hier geht's zum Liveticker Olympiakos Piräus - SC Freiburg.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker 2. Spieltag Europa League.

Europa League, Olympiakos Piräus vs. Eintracht Frankfurt: Voraussichtliche Aufstellungen

Piräus : Vaclik - Manolas, Cissé, Retsos - Reabciuk, Kunde, Bouchalakis, Pipa - Masouras, Hwang, Biel

: Vaclik - Manolas, Cissé, Retsos - Reabciuk, Kunde, Bouchalakis, Pipa - Masouras, Hwang, Biel Freiburg: Flekken - Günter, Lienhart, Ginter, Sildilla - Höfler, Eggestein - Grifo, Jeong, Doan - Petersen

Europa League: Die Tabelle der Gruppe G