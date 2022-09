In der Europa League stehen sich heute der SC Freiburg und Qarabag gegenüber. Bei SPOX könnt Ihr das Duell im Liveticker verfolgen.

Der SC Freiburg startet heute in die Europa-League-Gruppenphase mit einem Duell gegen Qarabag aus Aserbaidschan. Hier bei SPOX könnt Ihr den gesamten Spielverlauf im Liveticker mitlesen.

SC Freiburg vs. Qarabag: Europa League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der SC Freiburg befindet sich aktuell in überragender Form. In der Bundesliga steht das Team von Trainer Christian Streich an der Spitze vor Mannschaften wie dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. Auch Qarabag spielt im Moment erfolgreichen Fußball, vier Spiele, vier Siege - so lautet die Bilanz in der Premyer Liqası.

Vor Beginn: Die Partie des 1. Spieltags wird um 21 Uhr angepfiffen, als Spielstätte dient das Europa-Park-Stadion in Freiburg.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Europa-League-Gruppenspiel zwischen dem SC Freiburg und Qarabag aus Aserbaidschan.

SC Freiburg vs. Qarabag: Europa League heute im TV und Livestream

Anders als Union Berlin vs. Union Saint-Gilloise lässt sich die Partie SC Freiburg vs. Qarabag heute live und in voller Länge bei RTL im Free-TV verfolgen. Der Countdown zum Spiel geht um 20.30 Uhr los. Laura Papendick übernimmt die Moderation, Lothar Matthäus und Karl-Heinz Riedle sind die Experten.

Parallel zur Übertragung im Free-TV wird auch eine im Livestream bei RTL+ angeboten. Zugang zu RTL+ bekommt man nur mit einem Abonnement, das Geld kostet.

