Manchester United vs. Real Sociedad, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Europa-League-Saison 2022/23 beginnt. Und am 1. Spieltag des Turniers ist am heutigen Abend Real Sociedad bei Manchester United zu Gast. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Donnerstag, den 08. September, trifft Manchester United in der Europa League auf Real Sociedad. Die Partie markiert das Topspiel in der Gruppe E. Um 21.00 Uhr wird die Begegnung heute Abend im Old Trafford in Manchester angepfiffen.

Für Manchester United hätte die neue Saison kaum schlechter starten können. Nach einem 1:2 gegen Brighton & Hove Albion und dem 0:4 gegen den FC Brentford, war die Kritik an Neu-Trainer Erik ten Haag groß. Seitdem kommt Manchester United aber immer besser in Schwung. Vier Siege holte der heutige Gastgeber zuletzt am Stück. Reist die Siegesserie heute gegen Real Sociedad?

© getty In der K.o.-Runde der Europa-League-Saison 2020/21 trafen die beiden Teams das letzte Mal aufeinander. Manchester United warf Real Sociedad damals aus dem Turnier.

Real Sociedad ist hingegen durchschnittlich in die neue Saison gestartet. Sieben Punkte haben die Gäste in der Liga aktuell auf dem Konto, das bedeutet in der Tabelle Platz neun. Mit dem FC Barcelona und Atletico Madrid traf Real Sociedad in dieser noch jungen Saison schon auf zwei Topteams. Gegen den FC Barcelona verloren die heutigen Gäste deutlich mit 1:4, gegen Atletico Madrid hielt Real Sociedad dagegen ein Unentschieden. Mit Manchester United wartet nun der nächste große Name auf die Spanier.

Das letzte Duell der beiden Teams ist gar nicht lange her. In der Europa-League-Saison 2020/21 trafen Manchester United und Real Sociedad im Sechzehntelfinale aufeinander. 0:0 und 4:0 endeten die Spiele im Februar 2021 mit dem besseren Ende für Manchester United. Kann sich Real Sociedad heute revanchieren?

Manchester United vs. Real Sociedad, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Manchester United vs. Real Sociedad, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream

Eine TV-Übertragung des Duells zwischen Manchester United und Real Sociedad gibt es am heutigen Tag nicht. Die Partie könnt Ihr dennoch live und in voller Länge verfolgen: Und zwar im Livestream von RTL. Auf RTL+, der Streamingplattform des Senders, könnt Ihr die Begegnung der Gruppe E live ab 20.30 Uhr sehen. Manchester United vs. Real Sociedad zeigt RTL+ zudem in der Konferenz im Livestream. Die Übertragung der Konferenz startet um 18.10 Uhr.

Ihr wollt das Spiel zwischen Manchester United und Real Sociedad heute vollumfänglich im Livestream verfolgen? Dann benötigt Ihr ein RTL+-Abo. Das kostet im Monat 4,99 Euro. Das RTL+-Abo könnt Ihr alternativ einen Monat lang kostenlos testen.

Manchester United vs. Real Sociedad, Übertragung: Europa League heute im Liveticker

Das Duell zwischen Manchester United und Real Sociedad könnt Ihr hier bei SPOX im Liveticker verfolgen. Bei uns verpasst Ihr keine Spielszene der Partie. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Manchester United vs. Real Sociedad, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Gruppe E im Überblick