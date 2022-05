RB Leipzig heute live im Free-TV? So seht Ihr das Rückspiel im Halbfinale der Europa League gegen die Glasgow Rangers

RB Leipzig kämpft am heutigen Abend in der Europa League gegen die Glasgow Rangers um den Einzug in das Finale. Hier erfahrt Ihr, ob Ihr das Rückspiel im Halbfinale der Europa League heute live im Free-TV sehen könnt.

Die Finalisten für das Endspiel in der Europa League werden heute ermittelt! Das Halbfinal-Rückspiel zwischen RB Leipzig und den Glasgow Rangers findet am heutigen Donnerstag, den 05. Mai, statt. Der Austragungsort der Begegnung ist das Ibrox Stadium in Glasgow. Der Beginn des Spiel erfolgt dann am Abend um 21.00 Uhr.

In einer umkämpften Partie gewann RB Leipzig gegen die Glasgow Rangers in der vergangenen Woche das Hinspiel knapp mit 1:0. Den goldenen Treffer erzielte dabei Angelino per traumhaften Volley kurz vor dem Abpfiff. Mit einem kleinen Vorsprung reist das Team von Domenico Tedesco nun am heutigen Tag nach Glasgow. Im Hinspiel standen die Rangers lange tief hinten drin, RB konnte sich so nur wenige Chancen erspielen, zudem fehlte es den Leipzigern an Ideen im Angriff. Durch den Treffer von Angelino ist die Ausgangslage für das heutige Rückspiel dennoch gut.

Die Generalprobe für das heutige Duell verpatzte RB Leipzig jedoch gewaltig: Mit 1:3 musste sich das Team von Domenico Tedesco am vergangenen Spieltag in der Liga gegen die kriselnden Gladbacher geschlagen geben. Die Glasgow Rangers spielten dagegen am Wochenende gegen ihren großen Rivalen Celtic Glasgow 1:1-Unentschieden. Welches Team kann sich am heutigen Abend verbessern und in das Finale der Europa League einziehen?

Europa League: Das Halbfinale im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Ergebnis Auswärts Runde Donnerstag, 28. April 2022 21 Uhr RB Leipzig 1:0 Glasgow Rangers Hinspiel Donnerstag, 28. April 2022 21 Uhr West Ham United 1:2 Eintracht Frankfurt Hinspiel Donnerstag, 5. Mai 2022 21 Uhr Glasgow Rangers -:- RB Leipzig Rückspiel Donnerstag, 5. Mai 2022 21 Uhr Eintracht Frankfurt -:- West Ham United Rückspiel

RB Leipzig heute live im Free-TV? So seht Ihr das Rückspiel im Halbfinale der Europa League gegen die Glasgow Rangers

Die Halbfinal-Partie in der Europa League zwischen RB Leipzig und den Glasgow Rangers wird heute nicht live im Free-TV oder im Pay-TV zu sehen sein. Das Duell könnt Ihr ausschließlich am heutigen Abend bei RTL+ live und in voller Länge im Livestream verfolgen.

© getty Angelino erzielte im Hinspiel den 1:0-Siegtreffer.

Der Privatsender besitzt die Übertragungsrechte für alle Spiele in dieser Europa-League-Saison. Jedoch zeigt RTL im Free-TV nur ausgewählte Spiele. Am heutigen Tag ist das die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und West Ham United.

Ihr benötigt ein Abo bei RTL+, um die Begegnung zwischen RB Leipzig und den Glasgow Rangers live und vollumfänglich zu streamen. Das schlägt mit einem Monatspreis von 4,99 Euro zur Buche. Alternativ könnt Ihr Euch bei RTL+ auch einen kostenfreien Probemonat sichern und so das Habfinal-Duell live erleben.

RB Leipzig heute live im Free-TV? So seht Ihr das Rückspiel im Halbfinale der Europa League gegen die Glasgow Rangers - Die Infos im Überblick

Spiel: Halbfinale Europa League

Halbfinale Europa League Begegnung: Glasgow Rangers vs. RB Leipzig

Glasgow Rangers vs. RB Leipzig Datum: 05. Mai

05. Mai Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielort: Ibrox Stadium, Glasgow

Ibrox Stadium, Glasgow Übertragung im Livestream: RTL+

Übertragung im Liveticker: SPOX

RB Leipzig heute live im Free-TV? So seht Ihr das Rückspiel im Halbfinale der Europa League gegen die Glasgow Rangers - Die Übertragung im Liveticker

Ihr habt kein Abonnement bei RTL+? Dann seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. Wir verfolgen für Euch das komplette Spiel zwischen RB Leipzig und den Glasgow Rangers für Euch im Liveticker. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

