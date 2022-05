Das Finale der Europa League steht an. Eintracht Frankfurt konnte sich im Halbfinale gegen West Ham United durchsetzen und trifft nun auf die Glasgow Rangers. Diese gewannen zuvor mit 3:1 im Halbfinal-Rückspiel gegen RB Leipzig. Doch kann man das Spiel heute live im Free-TV sehen? SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Finale der Europa League live im TV und Livestream sehen könnt.

Eintracht Frankfurt trifft heute Abend um 21 Uhr im Finale der Europa League auf die Glasgow Rangers. Ein Duell, das viele Emotionen verspricht. Beide Vereine haben eine herausragende Fankultur vorzuweisen. Es werden bis zu 50.000 Frankfurter und über 70.000 Rangers-Fans in Sevilla erwartet. Ein Ansturm trotz einer Kapazität von gerade einmal 40.000 Zuschauern im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, dem Stadion des FC Sevilla. Die Eintracht kann heute Abend den ersten internationalen Titel seit 42 Jahren gewinnen. Im Jahr 1980 gewann man damals im deutschen Finale des UEFA-Pokals gegen Borussia Mönchengladbach. Der letzte deutsche Sieger im Wettbewerb waren die "Euro Fighter" des FC Schalke 04 im Jahr 1997. Es ist zudem das erste Finale der Europa League mit deutscher Beteiligung seit der Reform des Wettbewerbs im Jahr 2009.

Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV? So seht Ihr das Finale der Europa League gegen Glasgow Rangers live im TV und Livestream - Frankfurts Weg ins Finale

Europa League - Spieltag Begegnung Ergebnis Gruppenphase, 1. Spieltag Eintracht Frankfurt vs. Fenerbahce Istanbul 1:1 Gruppenphase, 2. Spieltag Royal Antwerpen vs. Eintracht Frankfurt 0:1 Gruppenphase, 3. Spieltag Eintracht Frankfurt vs. Olympiakos Piräus 3:1 Gruppenphase, 4. Spieltag Olympiakos Piräus vs. Eintracht Frankfurt 1:2 Gruppenphase, 5. Spieltag Eintracht Frankfurt vs. Royal Antwerpen 2:2 Gruppenphase, 6. Spieltag Fenerbahce Istanbul vs. Eintracht Frankfurt 1:1 Achtelfinale, Hinspiel Real Betis vs. Eintracht Frankfurt 1:2 Achtelfinale, Rückspiel Eintracht Frankfurt vs. Real Betis 1:1 n.V. Viertelfinale, Hinspiel Eintracht Frankfurt vs. FC Barcelona 1:1 Viertelfinale, Rückspiel FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt 2:3 Halbfinale, Hinspiele West Ham United vs. Eintracht Frankfurt 1:2 Halbfinale, Rückspiele Eintracht Frankfurt vs. West Ham United 1:0 Finale Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers -:-

© getty Im Halbfinale der Europa League bezwangen die Frankfurter die Mannschaft von West Ham United mit einem Gesamtergebnis von 3:1 nach Hin- und Rückspiel.

Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV? So seht Ihr das Finale der Europa League gegen Glasgow Rangers live im TV und Livestream

In dieser Europa League Saison wurden nur ausgewählte Spiele bisher im Free-TV gezeigt. Der Privatsender RTL hat sich für den Wettbewerb die Übertragungsrechte gesichert und zeigt das Spiel im TV und Livestream.

Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV? So seht Ihr das Finale der Europa League gegen Glasgow Rangers live im TV

Die Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers könnt Ihr heute Abend live im Free-TV bei RTL verfolgen. Dort startet die Übertragung um 20.15 Uhr und wird von Laura Papendick und Experte Karl-Heinz Riedle am Spielfeldrand moderiert. Anschließend hört Ihr ab 21 Uhr den Kommentar von Marco Hagemann zusammen mit Experte Steffen Freund.

Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV? So seht Ihr das Finale der Europa League gegen Glasgow Rangers im Livestream

Als alternative Variante bietet der Kölner Privatsender auch einen Livestream des Spiels bei RTL+ an. Für diesen braucht Ihr aber ein kostenpflichtiges Abo der Plattform.

Der monatliche Preis für RTL+ liegt bei 4,99 Euro. Ihr habt aber auch die ersten 30 Tage des Abos als Testphase zur Verfügung. Wenn Ihr innerhalb dieser Phase wieder kündigt, könnt Ihr den Livestream auf RTL+ kostenlos anschauen.

Die Plattform bietet neben dem Europa League Finale zwischen Frankfurt und Glasgow auch das Finale der Conference League an. Am 25. Mai stehen sich die AS Rom und Feyenoord Rotterdam ab 21 Uhr gegenüber.

Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV? So seht Ihr das Finale der Europa League gegen Glasgow Rangers live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers

Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers Wettbewerb: Europa League, Finale

Europa League, Finale Datum: 18. Mai 2022

18. Mai 2022 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla (Spanien)

Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla (Spanien) TV: RTL

Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV? So seht Ihr das Finale der Europa League gegen Glasgow Rangers live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Toure, Tuta, Ndicka - Rode, Sow - Knauff, Kostic - Lindström, Kamada - Borré

Trapp - Toure, Tuta, Ndicka - Rode, Sow - Knauff, Kostic - Lindström, Kamada - Borré Glasgow Rangers: A. McGregor - Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic - Jack, Lundstram, Kamara - S. Wright, Aribo, Kent

Europa League: Die Sieger der letzten Jahre