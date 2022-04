Zum Hinspiel des Europa-League-Halbfinals empfängt heute RB Leipzig die Glasgow Rangers. Wer das Spiel live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier.

Für RB Leipzig und die Glasgow Rangers steht am heutigen Donnerstag, 28. April, die erste Station auf dem Weg zum Finale der Europa League an. Der Bundesligist empfängt den schottischen Traditionsklub zum Hinspiel. Spielbeginn in der Leipziger Red Bull Arena ist um 21 Uhr.

Mit Borussia Dortmund haben die Rangers in den Playoffs bereits einen Bundesligisten aus dem Wettbewerb genommen. Dass ein zweiter dazu kommt, will RB Leipzig verhindern. Für Trainer Domenico Tedesco ist die Zielsetzung vor dem ersten Duell mit den Rangers klar: "Wir wollen ins Finale. Eines haben wir schon erreicht, jetzt wollen wir das zweite holen", sagte Tedesco, der mit RB im Endspiel des DFB-Pokals am 21. Mai gegen den SC Freiburg steht.

Die Generalprobe für das heutige Halbfinal-Hinspiel misslang Leipzig. In der Bundesliga setzte es am vergangenen Donnerstag eine Heimniederlage gegen Union Berlin. Folgt heute auf die verpatzte Generalprobe eine geglückte Halbfinal-Premiere in der Europa League für RB?

Europa League: Das Halbfinale im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Runde Donnerstag, 28. April 2022 21 Uhr RB Leipzig Glasgow Rangers Hinspiel Donnerstag, 28. April 2022 21 Uhr West Ham United Eintracht Frankfurt Hinspiel Donnerstag, 5. Mai 2022 21 Uhr Glasgow Rangers RB Leipzig Rückspiel Donnerstag, 5. Mai 2022 21 Uhr Eintracht Frankfurt West Ham United Rückspiel

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Glasgow Rangers im Europa-League-Halbfinale heute live im TV und Livestream?

Live im Free-TV kann RB Leipzig vs. Glasgow Rangers heute nicht verfolgt werden. Die im Besitz der Übertragungsrechte an der Europa League für Deutschland befindliche Mediengruppe RTL zeigt stattdessen das Parallel-Halbfinalspiel zwischen West Ham United und Eintracht Frankfurt auf RTL live im frei empfangbaren Fernsehen.

Kostenlos könnt Ihr RB Leipzig vs. Glasgow Rangers heute live sehen, wenn Ihr Euch bei dem Streamingdienst RTL+ registriert und dann das Angebot des kostenlosen Probemonats in Anspruch nehmt. Ein reguläres RTL+-Abo kostet entweder 4,99 Euro im Monat (RTL+ Premium) oder 7,99 Euro im Monat (RTL+ Premium Duo). Auf RTL+ wird heute neben einen Livestream zu Leipzig vs. Glasgow Rangers auch ein Konferenz-Livestream mit den insgesamt vier parallel stattfindenden Halbfinal-Hinspielen der Europa League und der Conference League angeboten.

In Österreich zeigt ServusTV RB Leipzig vs. Glasgow Rangers live im Free-TV und einem kostenlosen Livestream. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr in Deutschland auf den österreichischen Sender zugreifen könnt.

Zudem zeigt auch der Pay-TV-Sender Sky auf Sky Sport Austria 3 (HD) die Partie live - auch im Livestream über die SkyGo-App oder einem kostenpflichtigen SkyTicket.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Glasgow Rangers im Europa-League-Halbfinale heute live im TV und Livestream? - Der Liveticker bei SPOX

SPOX bietet heute einen ausführlichen Liveticker zu RB Leipzig vs. Glasgow Rangers an. Und das beste daran: Der Liveticker ist kostenlos und ohne vorherige Registrierung abzurufen.

Hier geht's zum Liveticker RB Leipzig vs. Glasgow Rangers.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Glasgow Rangers im Europa-League-Halbfinale heute live im TV und Livestream? - Wichtigste Infos

Begegnung: RB Leipzig vs. Glasgow Rangers

RB Leipzig vs. Glasgow Rangers Wettbewerb: Europa League (Halbfinale, Hinspiel)

Europa League (Halbfinale, Hinspiel) Datum: 28. April 2022

28. April 2022 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Red Bull Arena (Leipzig)

Red Bull Arena (Leipzig) Livestream (DE): RTL+

Free-TV (AT): ServusTV Österreich

Pay-TV (AT): Sky Sport Austria

Livestream (AT): ServusTV Österreich, SkyGo, SkyTicket

Liveticker: SPOX

