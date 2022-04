Die Halbfinal-Hinspiele der Europa League sind voll im Gange. Nicht lange müssen die Fans danach warten, bis auch die Rückspiele losgehen. Wie Ihr diese dann sehen könnt, bekommt Ihr hier erklärt.

Mit RB Leipzig und Eintracht Frankfurt sind zwei deutsche Mannschaften noch im Rennen um den Europa-League-Titel 2022. Während es die Sachsen mit dem BVB-Bezwinger Glasgow Rangers zu tun bekommen, muss die Eintracht gegen West Ham United aus der Premier League ran. Beide Halbfinal-Hinspiele werden im Moment gespielt. Um 21 Uhr ertönte am heutigen Donnerstag, den 28. April, auf beiden Plätzen - sowohl in der Leipziger Red Bull Arena als im Olympiastadion London - der Anpfiff.

Das ist jedoch nur der erste Teil des Halbfinals, der zweite Teil, die Rückspiele, findet in exakt einer Woche statt. Auch die Rückspiele werden um 21 Uhr angepfiffen. Diesmal wird jedoch der Gastgeber gewechselt. Am 5. Mai treffen die Rangers und RB Leipzig zum Rückspiel im Ibrox-Stadion in Glasgow aufeinander. Parallel dazu stehen sich im Frankfurter Deutsche Bank Park die SGE und West Ham United gegenüber.

SPOX macht einen Sprung nach vorn in die Zukunft und erklärt Euch, wie Ihr die Halbfinal-Rückspiele live im TV und Livestream sehen könnt.

Europa League, Übertragung: So seht Ihr die Rückspiele im Halbfinale live im TV und Livestream

Was die Übertragung in Deutschland betrifft, hat sich in der Rückrunde nichts geändert. RTL+ bietet beide Partien live und in voller Länge an - sowohl einzeln als auch in der Konferenz, die auch die Halbfinal-Rückspiele der Conference League beinhaltet.

© getty Die Frankfurter Fans werden im Rückspiel im Deutsche Bank Park gegen West Ham wieder für Stimmung sorgen.

Um RTL+ nutzen zu können, braucht Ihr ein Abonnement. Dafür werden folgende zwei angeboten: RTL+ Premium, das monatlich 4,99 Euro kostet, und RTL+ Premium Duo für 7,99 Euro pro Monat. Für welches Ihr Euch auch entscheidet - bei beiden Varianten wird zuerst ein kostenloser Probemonat angeboten.

Außerdem überträgt auch die österreichische Version von Sky beide Partien im Pay-TV und im Livestream. Rangers vs. Leipzig ist bei Sky Sport Austria 3 (HD) zu sehen, Frankfurt vs. West Ham bei Sky Sport Austria 2 (HD). Die beiden Kanäle könnt Ihr auch im Livestream mit einem SkyGo-Abonnement oder mit einem SkyTicket abrufen.

Europa League, Übertragung: So seht Ihr die Rückspiele im Halbfinale im Liveticker

Beide Rückspiele wird SPOX natürlich wieder live und detailliert tickern. So bleibt Ihr stets auf dem Laufenden und wisst Bescheid, wie es auf den Plätzen steht.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen den Glasgow Rangers und RB Leipzig.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und West Ham United.

Europa League, Übertragung: So seht Ihr die Rückspiele im Halbfinale live im TV und Livestream - Glasgow Rangers vs. RB Leipzig

Begegnung: Glasgow Rangers vs. RB Leipzig

Glasgow Rangers vs. RB Leipzig Wettbewerb: Europa League (Halbfinale, Rückspiel)

Europa League (Halbfinale, Rückspiel) Datum: 5. Mai 2022

5. Mai 2022 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Ibrox-Stadion, Glasgow

Ibrox-Stadion, Glasgow Livestream (DE): RTL+

Pay-TV (AT): Sky Sport Austria

Livestream (AT): SkyGo, SkyTicket

Liveticker: SPOX

Jetzt neu mit Brobbey! Leipzigs größte Transfer-Flops © getty 1/32 Brian Brobbeys kam erst im Sommer zu RB Leipzig - nun steht er nach nur einem halben Jahr vor einem vorzeitigen Abgang. Er war nicht das erste Missverständnis in der recht kurzen Vereinshistorie der Sachsen. Ein Überblick. © getty 2/32 Massimo Bruno (2014 bis 2018 bei RB Leipzig, Stürmer, kam für 5 Millionen Euro vom RSC Anderlecht) - 28 Spiele, 3 Tore, 3 Assists © getty 3/32 Der Belgier wurde sofort an Salzburg verliehen. Als er nach einem Jahr zurückkehrte, war allerdings klar, dass der Stürmer nicht den Ansprüchen von Leipzig genügt. Es folgte die Rückkehr nach Belgien. Seit 2018 für Charleroi aktiv. © getty 4/32 Ante Rebic (2014 bis 2015 bei RB Leipzig, Stürmer, kam für eine Leihgebühr von 0,6 Millionen Euro vom AC Florenz) - 11 Spiele, 0 Tore, 0 Assists © getty 5/32 Der spätere Frankfurter Pokalheld und Teil der Büffelherde sollte die Leipziger Offensive im Alter von 21 Jahren per Leihe verstärken. Nachdem er ohne Torbeteiligung blieb, stand er am Ende häufig nicht mal mehr im Kader. Nun stürmt er für Milan. © getty 6/32 Zsolt Kalmar (2014 bis 2018 bei RB Leipzig, Mittelfeldspieler, kam für 1 Million Euro von ETO FC Gyor) - 22 Spiele, 0 Tore, 1 Assist © getty 7/32 Der Ungar schaffte es nie zum Stammspieler bei den Roten Bullen und wurde noch vor dem Aufstieg im Winter an den FSV Frankfurt verliehen. Nach seiner Rückkehr kam er nicht mehr zum Einsatz. Seit 2018 spielt er in der Slowakei. © getty 8/32 Omer Damari (2015 bis 2018 bei RB Leipzig, Stürmer, kam für 7,5 Millionen Euro von Austria Wien) - 11 Spiele, 0 Tore, 4 Assists © getty 9/32 Als damaliger Rekordeinkauf sollte er den Aufstieg perfekt machen. Pustekuchen: Der Israeli fand sich nie zurecht und RB verbrachte eine weitere Saison in Liga zwei. Nach einem halben Jahr wurde er an Salzburg verliehen und kehrte nie mehr zurück. © getty 10/32 Davie Selke (2015 bis 2017 bei RB Leipzig, Stürmer, kam für 8 Millionen Euro von Werder Bremen) - 53 Spiele, 14 Tore, 4 Assists © getty 11/32 Nach dem verpassten Aufstieg schoss er Leipzig mit zehn Toren zwar in die Bundesliga, doch anschließend waren Selke nur noch Kurzeinsätze vergönnt. Mit viel Groll wechselte er nach zwei Jahren zur Hertha. Derzeit ist er an Werder ausgeliehen. © getty 12/32 Federico Palacios (2015 bis 2018 bei RB Leipzig, Linksaußen, kam für 0,6 Millionen Euro von Wolfsburgs U19) - 10 Spiele, 0 Tore, 0 Assists © getty 13/32 Das damalige Offensiv-Talent war nur selten Teil der Mannschaft und kam nach einer Leihe zu Rot-Weiss Erfurt hauptsächlich bei den RB-Amateuren zum Einsatz. Nach drei Jahren wechselte er nach Nürnberg. Heute bei Regensburg. © getty 14/32 Atinc Nukan (2015 bis 2019 bei RB Leipzig, Innenverteidiger, kam für 6 Millionen Euro von Besiktas Istanbul) - 14 Spiele, 1 Tor, 0 Assists © getty 15/32 Er verlor seinen Stammplatz im Aufstiegsjahr, den er zu Beginn hatte, nach nur wenigen Spielen und wurde zwei Jahre an Ex-Klub Besiktas verliehen. 2019 wechselte er ablösefrei zu Göztepe in die Türkei. © imago images / team2 16/32 Oliver Burke (2016 bis 2017 bei RB Leipzig, Rechtsaußen, kam für 15,2 Millionen Euro von Nottingham Forest) - 26 Spiele, 1 Tor, 2 Assists © imago images / Team 2 17/32 Als schottisches Wunderkind angepriesen zeigte Burke nur selten ansprechende Leistungen. Ein Jahr später zog es ihn schon wieder zurück auf die Insel zu West Brom. Nach Leihen zu Celtic und Alaves wurde er im September 2020 an Sheffield United verkauft. © getty 18/32 Bruma (2017 bis 2019 bei RB Leipzig, Linksaußen, kam für 15 Millionen Euro von Galatasaray Istanbul) - 67 Spiele, 10 Tore, 5 Assists © getty 19/32 Nachdem der Portugiese kurz nach der Verpflichtung noch für Furore gesorgt hatte, flachten seine Leistungen stetig ab. Bruma fand sich meist auf der Bank wieder und ging nach zwei Jahren für 12 Mio. Euro zur PSV Eindhoven. Aktuell an Piräus ausgeliehen. © getty 20/32 Jean-Kevin Augustin (2017 bis 2020 bei RB Leipzig, Stürmer, kam für 16 Millionen Euro von Paris Saint-Germain) - 67 Spiele, 20 Tore, 8 Assists © getty 21/32 Nach anfänglich starken Leistungen entpuppte er sich als einer der größten Irrtümer der RB-Geschichte. Nach Disziplinlosigkeiten und fehlender Moral spielte er keine Rolle mehr und wurde 2019 nach einer einsatzlosen Saison an Monaco ausgeliehen … © getty 22/32 Im Fürstentum geriet er ebenfalls schnell aufs Abstellgleis, ehe er vorzeitig an Leeds weiterverliehen wurde. Es folgte eine Posse: Trotz des Aufstiegs in die PL wollte der Klub nichts mehr von einer Kaufoption wissen. Nun bei Nantes Bankwärmer. © getty 23/32 Matheus Cunha (2018 bis 2020 bei RB Leipzig, Stürmer, kam für 15 Millionen Euro vom FC Sion) - 52 Spiele, 9 Tore, 3 Assists © getty 24/32 Leipzig holte den Brasilianer mit der Hoffnung, einen neuen Spielmacher in seinen Reihen zu haben. Zum Stammspieler schaffte er es trotz seiner tollen Anlagen aber nie, ehe er für 18 Mio. Euro an Hertha verkauft wurde. In Berlin derzeit unverzichtbar. © getty 25/32 Emile Smith Rowe (2019 bei RB Leipzig, Mittelfeldspieler, kam für eine Leihgebühr von 1 Million Euro vom FC Arsenal) - 3 Spiele, 0 Tore, 0 Assists © getty 26/32 Das heute erst 20-jährige Talent kam auch aufgrund von mehreren kleineren Verletzungen nur auf wenig Spielzeit. Arsenal nahm den Engländer zurück und verlieh ihn an Huddersfield. Bei den Gunners zuletzt dreimal in der Startelf und mit zwei Assists. © getty 27/32 Ethan Ampadu (2019 bis 2020 bei RB Leipzig, Innenverteidiger, kam für eine Leihgebühr von 0,65 Millionen Euro vom FC Chelsea) - 7 Spiele, 0 Tore, 0 Assists © getty 28/32 Der Defensiv-Allrounder kam bei Trainer Julian Nagelsmann nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus und ging nach einem ernüchternden Jahr zurück zu den Blues. Derzeit ist er an Sheffield United ausgeliehen. © getty 29/32 Hannes Wolf (2019 bis heute bei RB Leipzig, Mittelfeldspieler, kam für 12 Millionen Euro von RB Salzburg) - 5 Spiele, 0 Tore, 0 Assists © getty 30/32 Nach seinem Wechsel hatte er sich vor Saisonbeginn bei der U21-EM schwer am Sprunggelenk verletzt, weshalb er erst am 14. Spieltag sein Debüt feierte. Nagelsmann hatte nur selten Verwendung für ihn. Aktuell ist er an Gladbach ausgeliehen. © getty 31/32 Brian Brobbey (seit 2021 bei RB Leipzig, Stürmer, kam ablösefrei von Ajax Amsterdam) - 13 Spiele, 0 Tore, 3 Assists © getty 32/32 Weder Marsch, noch Neu-Trainer Tedesco schenkten ihm das Vertrauen, weshalb es in der Hinrunde nur für 252 Pflichtspielminuten reichte. Selbst sein Berater Raiola gab sich selbstkritisch und gab zu, dass eine Ajax-Rückkehr das Beste sei.

Europa League, Übertragung: So seht Ihr die Rückspiele im Halbfinale live im TV und Livestream - Eintracht Frankfurt vs. West Ham United

Begegnung: Eintracht Frankfurt vs. West Ham United

Eintracht Frankfurt vs. West Ham United Wettbewerb: Europa League (Halbfinale, Rückspiel)

Europa League (Halbfinale, Rückspiel) Datum: 5. Mai 2022

5. Mai 2022 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Deutsche Bank Park, Frankfurt Livestream (DE): RTL+

Pay-TV (AT): Sky Sport Austria

Livestream (AT): SkyGo, SkyTicket

Liveticker: SPOX

