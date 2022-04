Im Hinspiel des Europa-League-Viertelfinals empfängt RB Leipzig das Team von Atalanta Bergamo. Wo Ihr das Match heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Nach einer mehr als einmonatigen Zwangspause in der Europa League geht es für RB Leipzig heute wieder zur Sache. Grund für die Spielplan-Unterbrechung war die Annullierung des Achtelfinals gegen Spartak Moskau. Dem vorausgegangen war die Disqualifikation des russischen Sportklubs infolge des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine.

Doch richten wir unseren Blick zurück auf die heute anstehenden Geschehnisse. Mit Atalanta Bergamo steht den Sachsen eine von nur zwei italienischen Mannschaften gegenüber, die noch im internationalen Geschäft zugegen sind. Der Ex-Klub von Robin Gosens bleibt aber dennoch in der laufenden Saison hinter seinen Erwartungen zurück. Nach aktuellem Stand der Tabelle in Serie A wären die Bergamasken nicht einmal für die internationalen Wettbewerbe qualifiziert. Dennoch gilt es für Dominic Tedesco und sein Team, den Gegner nicht zu unterschätzen.

Schließlich scheiterte im Europa-League-Achtelfinale mit Bayer Leverkusen bereits ein anderer deutscher Verein an den Italienern. Dennoch müssen sich die Leipziger gewiss nicht verstecken. Die Roten Bullen zählen im Moment nicht nur zufällig zu den formstärksten Mannschaften Europas. Denn: In keinem der letzten zehn Spiele ging man als Verlierer vom Platz. Der 4:1-Erfolg gegen den BVB am vergangenen Wochenende sollte da sogar nochmal zusätzlich Auftrieb verleihen.

RB Leipzig vs. Atalanta Bergamo, Übertragung: Viertelfinale der Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: Europa League

Europa League Spielrunde: Viertelfinale (Hinspiel)

Viertelfinale (Hinspiel) Datum: Donnerstag, der 07. April

Donnerstag, der 07. April Anstoß: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Spielort: Red Bull Arena

RB Leipzig vs. Atalanta Bergamo, Übertragung: Viertelfinale der Europa League heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte für das Match hat sich der Privatsender RTL gesichert. Alle Informationen rund um die Ausstrahlung sowie das notwendige Abonnement haben wir im folgenden für Euch zusammengefasst.

RB Leipzig vs. Atalanta Bergamo, Übertragung: Viertelfinale der Europa League heute im Livestream

Grundvoraussetzung, um das Spiel im Livestream über das Internet zu verfolgen, ist das Vorhandensein eines RTL+-Abonnements. Wie tief Ihr für ein solches in die Tasche greifen müsst, hängt von nur einer Sache ab: Seid Ihr allein oder teilt Ihr Euch rein? Einen Überblick über die verschiedenen Modelle findet Ihr unten.

RTL+ Premium: 4,99€ / Monat

4,99€ / Monat RTL+ Premium Duo: 7,99€ / Monat

Wenn Ihr die Inhalte allein nutzen wollt, dann sei das Premium-Paket empfohlen. Wenn Ihr die Mitgliedschaft jedoch mit einem Freund oder einer Freundin teilen wollt, dann ist das Premium-Duo-Paket wohl von Vorteil. Glücklicherweise könnt Ihr die beiden Angebote auch zunächst einmal ausprobieren. Für insgesamt 30 Tage stehen Euch alle Inhalte also kostenfrei zur Verfügung. Über diesen Link könnt Ihr einen solchen Gratismonat buchen.

Wenn Ihr bereits Kundin oder Kunde der Streamingplattform seid, dann könnt Ihr zur gegebenen Zeit ganz bequem den entsprechenden Stream aufrufen. Der Übertragungsbeginn findet um 17.15 Uhr statt.

RB Leipzig vs. Atalanta Bergamo, Übertragung: Viertelfinale der Europa League heute live im TV

Es wird keine Übertragung im linearen Fernsehen geben.

RB Leipzig vs. Atalanta Bergamo, Übertragung: Viertelfinale der Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Leipzig: Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Mukiele, Kampl, Angelino, Laimer, Dani Olmo - Silva, Nkunku

Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Mukiele, Kampl, Angelino, Laimer, Dani Olmo - Silva, Nkunku Bergamo: Ospina - Zanoli, Juan Jesus, Koulibaly, Mario Rui - Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski - Elmas, Mertens, L. Insigne

RB Leipzig vs. Atalanta Bergamo, Übertragung: Viertelfinale der Europa League heute im Liveticker bei SPOX

Ihr habt keine Möglichkeit, das Spiel live im TV oder Livestream zu sehen? Kein Problem, denn wir haben DIE Alternative für Euch: den SPOX-Liveticker. Dank minütlicher Updates bleibt Ihr hier im up-to-date. Klickt Euch rein.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Leipzig vs. Bergamo

