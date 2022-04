Kevin Trapp - Fünf Jahre nach PSG-Debakel: Eintracht-Keeper Kevin Trapp kann sich endlich an Barca rächen!

Am 8. März 2017 erlebte Kevin Trapp wohl seine schwierigste Stunde als Profitorhüter. Nach einem 4:0-Sieg im Hinspiel flog er mit Paris Saint-Germain auswärts beim FC Barcelona im Rückspiel des Champions League-Achtelfinals doch noch aus dem Turnier. Rund fünf Jahre später hat der Torhüter von Eintracht Frankfurt endlich die Möglichkeit, die offene Rechnung mit den Katalanen zu begleichen.

Die Ausgangslage an jenem Abend war eindeutig. In 58 Spielen zuvor gelang es noch keinem Team in der Europapokalgeschichte, einen 0:4-Rückstand aus dem Hinspiel noch zu einem Weiterkommen zu drehen. Doch der FC Barcelona wollte zuhause im Camp Nou schon vor der Partie gegen Paris Saint-Germain nichts von dieser Statistik wissen.

PSG-Keeper Kevin Trapp, der sich zur Rückrunde den Stammplatz im Tor der Franzosen zurückerkämpft hatte, sagte deshalb vor dem Spiel sehr deutlich: "Barca ist in der Lage, ein verrücktes Spiel hinzulegen. Deshalb müssen wir so spielen, als sei es für uns das erste Spiel."

Die Warnung allerdings half nichts. Schon früh gerieten die Franzosen in Rückstand. In der 3. Minute köpfte Barcelonas Angreifer Luis Suarez den Ball nach einer Flanke und anschließendem Pariser Klärungsversuch im Zweikampf mit Trapp ins Tor. Auch beim 2:0 für Barca durch ein Eigentor von Layvin Kurzawa (40.) war der heute 31-jährige Schlussmann der Eintracht mittendrin im Getümmel. Lionel Messi erzielte per Strafstoß das 3:0 (50.) - doch in Minute 62 erlöste Edinson Cavani PSG vermeintlich mit seinem Anschlusstor. Von da an war klar, dass die Spanier noch drei Tore benötigten für ein Weiterkommen. Unmöglich?

Nicht für den FC Barcelona! Neymar erzielte in einer turbulenten Schlussphase das 4:1 per Freistoß (88.) und legte mit einem weiteren Strafstoß nach (90.+1). Und Sergi Roberto war es schließlich, der quasi mit der letzten Aktion in der fünften Minute der Nachspielzeit nach einem Chipball in den Strafraum Trapp zum sechsten Mal überwand und an diesem Abend Geschichte schrieb.

© getty Nach dem 1:6 saß Trapp bitter enttäuscht auf dem Rasen des Camp Nou.

Barca? "Es ist eine andere Situation"

Dass der Pariser Keeper noch den Reklamierarm in Richtung des Schiedsrichterassistenten hob, um eine vermeintliche Abseitsstellung zu monieren, half auch nichts. Paris war raus und Trapp schluckte dabei sechs Treffer. Die Saison spielte Trapp noch als Stammspieler zu Ende, doch im Folgejahr geriet er ins zweite Glied und 2018 wechselte er schließlich zurück zu Eintracht Frankfurt.

Mit jenem Klub, für den er zuvor schon von 2012 bis 2015 auflief, kehrt er nun erstmals wieder zurück an den Ort der historischen Schmach. "Andere Mannschaft, anderer Verein, von daher gibt es da keine Rechnung. Es ist eine andere Situation", erklärt Trapp im Vorfeld der Partie auf Nachfrage von SPOX und GOAL mit einem kleinen Schmunzeln.

Mit klarem Blick ergänzt er: "Natürlich werde ich immer wieder darauf angesprochen und danach gefragt, weil es irgendwo auch historisch war. Ich kann und werde heute hiermit aber bestätigen und endlich zu Ende bringen, dass es für mich keine Rolle mehr spielt und auch nicht mehr in meinem Kopf ist."

Beste Bilder der Achtelfinal-Rückspiele: Peps City streicht die Segel! © getty 1/52 AS MONACO - MANCHESTER CITY 3:1: City geriet gegen Monaco mächtig ins Straucheln © getty 2/52 Monaco überrollte City förmlich © getty 3/52 Der AS Monaco konnte gegen City dreifach jubeln... © getty 4/52 ...und schickte einen konsternierten Pep Guardiola nach Hause © getty 5/52 Atletico Madrid - Bayer Leverkusen 0:0: Chicharito fiel mit neuem Haarschnitt auf, auf dem Spielfeld aber blieb er blass © getty 6/52 Bernd Leno hielt Bayer in der ersten Hälfte mit zwei Glanzparaden im Spiel © getty 7/52 Zumindest die Einsatzbereitschaft konnte man Julian Brandt & Co. nicht absprechen © getty 8/52 Mehr war aber, auch durch Teils kläglich vergebene Chancen, nicht drin © getty 9/52 LEICESTER CITY- FC SEVILLA 2:0: Ein Leicester-Fan zeigt vor Spielbeginn schon mal ganz viel Haut, hoffentlich verpasst er den Anpfiff nicht.. © getty 10/52 Die Freude ist groß: Wes Morgan gelingt das 1:0! Jetzt ist Sevilla unter Druck © getty 11/52 2:0! Marc Albrighton erhöht! Ein Tor genügt Sevilla aber für die Verlängerung... © getty 12/52 Peter Schmeichel hält Elfmeter und Viertelfinale fest © getty 13/52 JUVENTUS TURIN - FC PORTO 1:0: Andere Sportart? Andre Silva und Dani Alves im Kampf um den Ball © getty 14/52 1:0 für Juve! Paulo Dyballa sorgt für die Vorentscheidung... © getty 15/52 Giravolta! So jubelt die Alte Dame über die 1:0 Führung © getty 16/52 Torwartlegenden unter sich! Iker Casillas bestritt sein 175. Spiel in einem europäischen Wettbewerb - Rekord! © getty 17/52 BORUSSIA DORTMUND - SL BENFICA: Die Südtribüne beschwört vor dem Rückspiel gegen Benfica den Comeback-Geist des BVB - und glaubt daran, dass man die Portugiesen niederspielen kann © getty 18/52 In der Totale sieht das noch beeindruckender aus: "Morgen schreiben die Gazetten wieder: Borussia spielt Benfica nieder" © getty 19/52 Das Team ist angefixt und bereit © getty 20/52 Tatsächlich dauert es nur vier Minuten, bis Aubameyang die Hausherren in Führung bringt © getty 21/52 Nichts mehr zu sehen von der Formkrise des Hinspiels - Auba dreht jubelnd ab © getty 22/52 Christian Pulisic - statt Andre Schürrle in der Startelf - schmeißt sich voll rein © getty 23/52 Dortmund hatte Mitte der ersten Halbzeit den Faden verloren. Youngster Pulisic erlöste mit seinem Treffer in der 59. Minute die Borussia. Der BVB wäre bei diesem Spielstand im Viertelfinale. © getty 24/52 Nur zwei Minuten später macht Aubameyang mit seinem nächsten Doppelpack den Deckel drauf. 3:0 für den BVB - das Stadion kocht © getty 25/52 Und sogar das vierte Tor legten die Borussen nach. Wieder war es Aubameyang, der seinen Dreierpack anzeigte © getty 26/52 Am Ende heißte es: kurz gezittert, dann den Sieg sicher nach Hause gebracht. Der BVB steht im Champions-League-Viertelfinale © getty 27/52 Ganz Barcelona lechzt nach dem Wunder gegen PSG. Das Camp Nou ist natürlich ausverkauft, die Stimmung schon vor dem Anpfiff auf dem Sidepunkt. © getty 28/52 Und es geht gleich super los für die Katalanen. Bereits in der 3. Minute stellt Suarez auf 1:0. © getty 29/52 PSG macht sich nur wenige Minuten später das Leben noch ein bisschen schwerer. Kurzawa befördert den Ball ins eigene Tor - der Traum lebt in Barcelona. © getty 30/52 Nach der Pause legt Barca noch einen nach. Messi verwandelt in der 50. Minute einen Elfmeter zum 3:0. Bei PSG flattern die Nerven. © getty 31/52 In der 62. Minute dann der Nackenschlag für Barcelona und die Befreiung für PSG. Cavani erzielt das so wichtige Auswärtstor. Die Hausherren brauchen weitere drei Treffer © getty 32/52 Barcelona hatte die Köpfe schon hängen lassen, da erzielte Neymar aus dem Nichts das 4:1 - in der 88. Minute (!) © getty 33/52 In der 91. Minute wurde dann Suarez im Strafraum gefoult - Elfmeter. Neymar tritt an und verwandelte sicher. Das Wunder war wieder möglich © getty 34/52 Und es kam, wie es kommen musste! In den letzten Sekunden der fünfminütigen Nachspielzeit sorgte Sergio Roberto für das Wunder von Barcelona © getty 35/52 Im Stadion brechen alle Dämme. Die komplette Mannschaft jagt Roberto über den Platz © getty 36/52 Trainerstab, Betreuer, Physios - der komplette FC Barcelona stürmt den Rasen © getty 37/52 Freude auf der einen, Trauer auf der anderen Seite. Kevin Trapp sitzt niedergeschlagen auf dem Rasen des Camp Nou © getty 38/52 FC ARSENAL - FC BAYERN MÜNCHEN: Die Fans der Gunners äußerten bereits im Vorfeld der Partie ihren Unmut gegenüber Trainer Wenger. Nicht gerade wenige fordern eine Wachablösung © getty 39/52 Weiter geht's. Falls der Trainer die Forderung der Fans nicht versteht, hier noch einmal in seiner Landessprache. Dabei ist Wenger doch eigentlich multilingual unterwegs © getty 40/52 Der Protestmarsch scheint kein Ende zu finden... © getty 41/52 "All good things must come to an end" heißt es auf den Plakaten © getty 42/52 ...und weiter geht's © getty 43/52 "We don't want you, Arsene" skandieren die Gunners-Fans rund um das Stadion. Wahre Zuneigung sieht anders aus © getty 44/52 Bei den ganzen Protesten lassen sich auch die Fans der Bayern nicht zweimal bitten - die Anhänger des Rekordmeisters protestieren mit Klopapier gegen die Eintrittspreise © getty 45/52 Da hat auch Rafinha seinen Spaß... © getty 46/52 Doch auch sportlich sollte es noch hoch hergehen. Theo Walcott nimmt Maß und überwindet Manuel Neuer © getty 47/52 Ist das noch Fußball oder schon Rhythmische Sportgymnastik? An der Synchronität sollten beide aber noch arbeiten © getty 48/52 SSC NEAPEL - REAL MADRID: Ein Küsschen für die Kamera! Dries Mertens feiert seinen Führungstreffer © getty 49/52 Ronaldo sucht und sucht und sucht... © getty 50/52 ... und findet Keylor Navas © getty 51/52 Koulibaly attackiert seinen eigenen Schlussmann, doch Ronaldo zeigt Gnade und trifft nur den Pfosten © getty 52/52 Wer auch sonst? Sergio Ramos trifft per Kopf (x2) nach Ecke von Toni Kroos (x2)

Trapp: Zeichen im Kampf um die deutsche Nummer zwei?

Doch was nach außen hin klar und nüchtern wirkt, dürfte im Innenleben ganz anders aussehen. Trapp, der beim 1. FC Kaiserslautern die harte Schule von Torwarttrainer Gerry Ehrmann durchlief und dort extrem auf Leistung und mentale Stärke getrimmt wurde, gilt als ebenso ehrgeizig wie sensibel. Rückschläge - wie das 1:6 gegen Barcelona - regen ihn zum Nachdenken an, oftmals sogar zum Überdenken.

Trapp gilt als ein Typ, der sich aus eigenem Antrieb heraus beweisen will. Dass das Spiel in Barcelona dafür ein guter Anlass ist, lässt sich kaum bestreiten. Dort hat der Saarländer die Möglichkeit, sich auf der ganz großen Bühne zu zeigen und im Kampf um Deutschlands Nummer Zwei mit Marc-Andre ter Stegen ein Zeichen zu setzen.

In Frankfurt wurde er im Sommer bei der Kapitänsfrage übergangen, das nagte an ihm. Seine Leistungen zu Saisonbeginn waren deshalb durchwachsen. Dass er in der Folge auch bei der deutschen Nationalmannschaft nicht mehr nominiert wurde, war für ihn der negative Höhepunkt. Und der Anlass, sich zu schütteln und durchzustarten.

Seit Anfang Oktober befindet sich Trapp in absoluter Topform. Rückschläge sind für ihn nur eine Momentaufnahme, aus denen er seine Lehren zieht und gestärkt hervorgeht. Die Zeichen stehen gut, dass er am Donnerstagabend auch mit dem Camp Nou nach fünf Jahren seinen Frieden macht und sich am FC Barcelona rächen kann.