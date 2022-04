In der Europa League finden heute die Viertelfinal-Rückspiele statt. Wie Ihr die vier Begegnungen live im TV und Livestream sehen könnt und wer sich um die Übertragung kümmert, erfahrt Ihr hier.

Tag der Entscheidungen in der Europa League! Am heutigen Donnerstag, 14. April, finden die vier Viertelfinal-Rückspiele statt. Nach den Ergebnissen der Hinspiele dürfen wir uns auf sehr interessante Begegnungen freuen.

Auch die beiden Bundesligisten Eintracht Frankfurt und RB Leipzig dürfen sich noch berechtige Hoffnungen auf den Einzug ins Halbfinale machen. Frankfurt steht nach dem 1:1 im Hinspiel der schwere Gang zu FC Barcelona bevor, auch Leipzig spielte vor einer Woche 1:1. Bei Atalanta Bergamo soll heute das Halbfinale perfekt gemacht werden. Diese Partie beginnt heute als einzige bereits um 18.45 Uhr.

Neben FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt beginnen auch Olympique Lyon vs. West Ham United und Glasgow Rangers vs. Sporting Braga um 21 Uhr.

Europa League, Viertelfinale: Die Rückspiele im Überblick

Datum Rückspiel Anpfiff Heim Auswärts Hinspielergebnis Donnerstag, 14. April 2022 18.45 Uhr Atalanta Bergamo RB Leipzig 1:1 Donnerstag, 14. April 2022 21 Uhr FC Barcelona Eintracht Frankfurt 1:1 Donnerstag, 14. April 2022 21 Uhr Olympique Lyon West Ham United 1:1 Donnerstag, 14. April 2022 21 Uhr Glasgow Rangers Sporting Braga 0:1

Europa League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele im Viertelfinale heute live im TV und Livestream

Wie bereits im gesamten bisherigen Verlauf der Europa-League-Saison 2021/22 ist auch heute wieder eine umfangreiche Übertragung der Spiele im TV und im Livestream sichergestellt. Wer für die diversen Live-Übertragungen verantwortlich ist, zeigen wir euch in den nächsten beiden Abschnitten.

Europa League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele im Viertelfinale heute live im TV

In Deutschland ist heute eine Partie live im Free-TV zu sehen: FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt. Der Privatsender RTL zeigt das Duell exklusiv ab 20.15 Uhr samt Vorberichterstattung. Durch diese werden Euch Moderatorin Laura Papendick und Experte Karl-Heinz Riedle begleiten, ehe Marco Hagemann und Steffen Freund das Spiel kommentieren. Nach Ende des Spiels zeigt RTL die Highlights der drei anderen Viertelfinalpartien.

Etwas umfangreicher ist die Live-Übertragung der heutigen EL-Spiele im TV in Österreich. Auf ORF1 wird Atalanta Bergamo vs. RB Leipzig ab 18.20 Uhr live im Free-TV übertragen (So könnt Ihr ORF1 in Deutschland empfangen). Ebenfalls live zeigt der Pay-TV-Sender Sky die Partie auf Sky Sport Austria 3.

Die drei späten Spiele zeigt dann Sky exklusiv - für alle, die ein entsprechendes Abo abgeschlossen haben. Auf diesen Kanälen könnt Ihr die Spiele live verfolgen:

FC Barcelona - Eintracht Frankfurt: Sky Sport Austria 2

Sky Sport Austria 2 Olympique Lyon - West Ham United: Sky Sport Austria 7

Sky Sport Austria 7 Glasgow Rangers - Sporting Braga: Sky Sport Austria 3

Sky Sport Austria 3 Konferenz: Sky Sport Austria 1

Europa League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele im Viertelfinale heute im Livestream

Auf der offiziellen RTL-Streamingplattform ,RTL+, werden heute Livestreams zu allen Viertelfinal-Rückspielen angeboten. Zudem gibt es einen Livestream, in dem er die Spiele plus weitere Partien der Conference League in einer Konferenz live verfolgen könnt.

Zu beachten gilt: RTL+ ist kostenpflichtig! Zur Auswahl stehen drei Abo-Varianten: RTL+ Premium für 4,99 Euro pro Monat, RTL+ Premium Duo für 7,99 Euro pro Monat und der Season Pass für 9,98 Euro. Mit letzterem seht Ihr alle in dieser Saison noch angebotenen Livestreams zu einem billigeren Preis. Kostenlos können Neukunden 30 Tage lang auf RTL+ zurückgreifen.

Zu Bergamo vs. Leipzig bietet das ORF in der ORF-TVthek einen kostenlosen Livestream an - allerdings nur für in Österreich lebende Fans. Die Livestreams zu den Sky-Übertragungen könnt Ihr mittels der SkyGo-App (Bestandskunden) oder via SkyTicket aufrufen.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Europa League, Übertragung heute live: So könnt Ihr die Spiele im Viertelfinale im Liveticker verfolgen

Auch bei SPOX haben die Viertelfinal-Rückspiele der Europa League heute eine hohe Bedeutung. Zu allen Partien bieten wir Euch Liveticker an. Die Links zu den einzelnen Partien findet Ihr in unserer Tagesübersicht. Darüber hinaus gibt es bei uns einen Konferenz-Liveticker.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Europa League: Die Sieger der vergangen Jahre