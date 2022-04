Eintracht Frankfurt muss im Halbfinale der Europa League gegen West Ham United ran. Hier erfahrt Ihr, was ein Ticket für das Hinspiel in London kostet.

Eintracht Frankfurt steht nach 2018/19 erneut in einem Europa-League-Halbfinale. Die Hessen setzten sich in der Runde der letzten Acht gegen den Fußball-Giganten FC Barcelona nach Hin- und Rückspiel mit 4:3 durch. Dabei sorgten die Frankfurter nicht nur dank der Leistung auf dem Spielfeld für Schlagzeilen, mindestens genauso viel Beachtung schenkte man der Leistung der Fans auf den Rängen des legendären Camp Nou in Barcelona. Beim alles entscheidenden Auswärtsspiel gegen die Blaugrana schafften es nämlich bis zu 30.000 Anhänger der SGE ins Stadion hinein und machten so ein Auswärtsspiel zu einem Heimspiel.

Nun wartet auf die SGE im Halbfinale der Premier-League-Klub West Ham United, der in der Runde zuvor Olympique Lyon insgesamt mit 4:1 aus dem Turnier kickte. Das Hinspiel findet am Donnerstag, den 28. April, statt. Gespielt wird im London Stadium, der Spielstätte von West Ham.

Ein zweites Europa-League-Heimspiel, das außerhalb des heimischen Deutsche Bank Parks stattfindet, kann die Frankfurter Anhängerschaft diesmal jedoch nicht erwarten. Wie die Frankfurter mitteilten, erhält der Bundesligist lediglich das vorgeschriebene Kontingent von 3.000 Karten. In anderen Bereichen des Stadions bekommen die Eintracht-Fans aufgrund der "Zero Tolerance Policy", die auf der Insel herrscht, keinen Zutritt.

Im Folgenden zeigt Euch SPOX, wie viel ein solches Ticket für das Europa-League-Halbfinale gegen West Ham kostet.

Eintracht Frankfurt: Wie viel kostet ein Ticket für das Europa-League-Halbfinale gegen West Ham United?

Der Preis für ein Ticket für den Gastbereich im London Stadium, also dort, von wo aus die Eintracht-Fans ihre Spieler anfeuern werden, beträgt 46,40 Euro. Umgerechnet sind dies rund 38,5 britische Pfund. Für die Einreise ins Vereinigte Königreich ist ein Reisepass notwendig, außerdem wird bei der Bestellung, die seit Mittwoch (20. April) möglich ist, Folgendes abgefragt:

Vor- und Zuname

Reisepassnummer aller Ticketinhaber

Die Ticketkosten für heimische Fans liegen - je nach Sektor - zwischen 35 und 85 Pfund (umgerechnet also zwischen 42,1 und 102,4 Euro).

© getty Im London Stadium findet das Hinspiel zwischen West Ham United und Eintracht Frankfurt statt.

Europa League: Das Halbfinale im Überblick

Neben Eintracht Frankfurt steht mit RB Leipzig ein zweiter Bundesligist im Halbfinale der Europa League. Die Sachsen treffen auf den BVB-Bezwinger Glasgow Rangers. Sollten sowohl die Frankfurter als auch die Leipziger das Halbfinale überstehen, würde es das erste rein deutsche Europa-League-Finale seit 1979/80, als Frankfurt im Endspiel Borussia Mönchengladbach besiegte, geben.