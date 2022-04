Eintracht Frankfurt, Fans in London: Anzahl, Tickets, Fan-Marsch

Wie die Fans von Eintracht Frankfurt das Camp Nou in Barcelona im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League quasi in eine Heimspielstätte verwandelten, hat sich ins Fußball-Gedächtnis eingebrannt. Können das die SGE-Anhänger in London wiederholen? Hier gibt es die wichtigsten Informationen zum Auswärtsspiel bei West Ham United.

Die Fans von Eintracht Frankfurt haben beim Rückspiel im Viertelfinale der Europa League in Barcelona für eine riesige Party gesorgt. Die Partie gegen die Katalanen Camp Npu wirkte zuweilen wie ein Heimspiel für die SGE. Halbfinal-Gegner West Ham United will nun alles unternehmen, um ähnliche Szenen in London zu verhindern - und die Engländer greifen zu rigorosen Maßnahmen.

SPOX und GOAL geben vor dem Duell am Donnerstagabend (ab 21.00 im LIVTEICKER) die wichtigsten Informationen zur Fan-Unterstützung der Eintracht in der britischen Metropole.

Eintracht Frankfurt, Fans in London: Anzahl der SGE-Anhänger

Ein Fanfest wie noch gegen den FC Barcelona wird es gegen West Ham United nicht geben. Während im Camp Nou noch knapp 30.000 Eintracht-Anhänger die SGE anfeuern durften, werden gegen die Londoner lediglich 3.000 Frankfurt-Fans ins Stadion gelassen. Das entspricht einem Anteil von fünf Prozent. Insgesamt fasst das Londoner Olympiastadion 60.000 Zuschauer.

In der Stadt werden jedoch deutlich mehr als nur 3000 SGE-Unterstützer erwartet. Bereits vor drei Jahren, als die Hessen im Halbfinale gegen den FC Chelsea ran mussten, waren mehrere tausend Fans in der Stadt. Präsident Peter Peter Fischer ist sich deshalb sicher: "Wir bekommen das hin. Und wir werden mehr als 3.000 sein!"

© getty Eintracht Frankfurt hofft wie zuletzt in Barcelona auch im Europa-League-Halbfinale auf eine große Fanunterstützung im Stadion.

Eintracht Frankfurt, Fans in London: Ticketsituation

Weil die Nachfrage an Gästetickets das Angebot deutlich überstieg, hat die Eintracht "Auswärtsdauerkarteninhaber, Vielfahrer, offizielle Fanclubs von Eintracht Frankfurt und Mitglieder von Eintracht Frankfurt e.V. vorrangig" behandelt, wie dies bei anderen Spielen in der Vergangenheit ebenfalls praktiziert wurde.

Tickets gibt es aber keine mehr zu kaufen. Bereits seit mehr als einer Woche ist das Spiel ausverkauft.

Eintracht Frankfurt, Fans in London: Ist ein ähnliches Schauspiel wie im Camp Nou in Barcelona denkbar?

Grundsätzlich würden die Frankfurter Fans auch das Olympiastadion in London im Handumdrehen zu einer Art zweiten Deutsche Bank Park machen, wenn die Engländer sie denn ließen. Viele Tausende werden sich so oder so aus Hessen zur britischen Insel auf den Weg begeben - doch allein dies ist seit dem Brexit beschwerlicher geworden.

London werden dennoch etliche erreichen, aber das Stadion? Dagegen wappnen sich die Briten. "Der Fan-Support ist auch ein wichtiger Teil unserer DNA, die uns einmalig macht", sagte Fischer im Gespräch mit ran: "Europa-League-Spiele sind für uns Festtage." West Ham will das augenscheinlich verhindern.

Eintracht Frankfurt, Fans in London: Warum wird es viel schwerer für die Eintracht-Fans, ins Stadion zu kommen?

Frankfurt hat bereits eindringlich an seine Anhänger appelliert, dass West Ham eine Null-Toleranz-Politik umsetzen würde. "Fans von Eintracht Frankfurt mit Karten für andere als die für Eintracht Frankfurt vorgesehenen und zugewiesenen Bereiche werden nicht ins Stadion gelassen beziehungsweise des Stadions verwiesen", hieß es in einer Mitteilung.

West Ham will eigenen Anhängern sogar die Saison-Dauerkarte entziehen, sollten sie ihre Tickets an Eintracht-Fans veräußern. Fischer bringt diese resolute Haltung auf die Palme. "Das ist der größte Dreck. Ich schäme mich für den Fußball, dass man uns heute schon bedroht: Jeden, den wir erwischen, der sich als Eintrachtler zu erkennen gibt, den schmeißen wir raus", kommentierte er verärgert im ZDF-Sportstudio.

Europa League: Das Halbfinale im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Runde Donnerstag, 28. April 2022 21 Uhr RB Leipzig Glasgow Rangers Hinspiel Donnerstag, 28. April 2022 21 Uhr West Ham United Eintracht Frankfurt Hinspiel Donnerstag, 5. Mai 2022 21 Uhr Glasgow Rangers RB Leipzig Rückspiel Donnerstag, 5. Mai 2022 21 Uhr Eintracht Frankfurt West Ham United Rückspiel

Eintracht Frankfurt, Fans in London: Ist ein erneuter Fan-Marsch geplant?

Ja, das haben mehrere Fanclubs bereits mitgeteilt. Ähnlich wie in Barcelona will die Fanszene im Osten von London wieder geschlossen in Weiß auftreten. "Alle im weißen Shirt oder Trikot nach London!", heißt es im u.a. von Ultras Frankfurt und dem Eintracht Frankfurt Fanclubverband e.V. veröffentlichten Aufruf.

Eine zweistündige Bootsfahrt auf der Themse, die Fans organisiert haben, soll es ebenfalls geben. Diese war jedoch schon nach kurzer Zeit komplett ausgebucht.

Eintracht Frankfurt, Fans in London: Stimmen zur Ticketvergabe

Peter Fischer (Präsident Eintracht Frankfurt): "Das ist der größte Dreck. Ich schäme mich für den Fußball, dass man uns heute schon bedroht: Jeden, den wir erwischen, der sich als Eintrachtler zu erkennen gibt, den schmeißen wir raus. Eine Party lasse ich mir aber nicht nehmen, egal wo wir in Europa spielen. Ich weiß zwar noch nicht, an welchem Platz - es gibt ja einige in London. Warum nicht vorm Buckingham Palast? Da ist momentan nicht viel los... Wir bekommen das hin. Und wir werden mehr als 3000 sein!"

Markus Krösche (Sportvorstand Eintracht Frankfurt): "Ich hoffe, dass wir dennoch einen ähnlichen Support bekommen."

Netzreaktionen: "Keine große Umstellung für Lewandowski" © getty 1/15 Eintracht Frankfurt hat es geschafft! Mit 3:2 gewannen die Adler im Camp Nou gegen den FC Barcelona, der Lohn ist das Halbfinale der Europa League. So reagierte das Netz auf die große Leistung - von Mannschaft und Fans. © Twitter 2/15 Christoph Biermann (11Freunde) © getty 3/15 Eintracht Frankfurt © Twitter 4/15 Frank Lussem (kicker) © Twitter 5/15 Philipp Köster (Chefredakteur von 11Freunde) © Twitter 6/15 Günter Klein (Münchner Merkur) © Twitter 7/15 Thomas Nowag (SID) © Twitter 8/15 © Twitter 9/15 Oliver Wurm (Journalist) © Twitter 10/15 Thomas Nowag (SID) © Twitter 11/15 Marcus Bark (freier Journalist) © Twitter 12/15 © Twitter 13/15 Stefan Buczko (freier Journalist) © Twitter 14/15 © Twitter 15/15

Eintracht Frankfurt vs. West Ham United: So seht Ihr das Spiel live im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle Frankfurt-Fans, die es nicht ins Londoner Stadion schaffen: Die Partie zwischen der Eintracht und West Ham United wird live und in voller Länge im Free-TV, nämlich beim Privatsender RTL ausgestrahlt. Ab 20.15 Uhr (21 Uhr Anpfiff) startet die Übertragung mit folgendem Personal:

Moderation : Laura Papendick

: Laura Papendick Experte : Karl-Heinz Riedle

: Karl-Heinz Riedle Kommentar : Marco Hagemann

: Marco Hagemann Co-Kommentar: Steffen Freund

Eine weitere Möglichkeit, West Ham gegen Frankfurt im Free-TV zu verfolgen, bietet der österreichische Free-TV-Sender ORF1 an. Der Sender ist in Teilen Deutschlands empfangbar.

RTL bietet außerdem auch einen Livestream an. Dieser ist im Gegensatz zur Übertragung im TV jedoch kostenpflichtig. Ein Abonnement bei RTL+ kostet Euch 4,99 Euro monatlich. Eine Kündigung des Dienstes kann darüber hinaus erst nach 30 Tagen erfolgen.

Eintracht Frankfurt vs. West Ham United: Halbfinale in der Europa League im Liveticker

Außerdem könnt Ihr damit auch das parallele Spiel zwischen RB Leipzig und den Glasgow Rangers und die Konferenz der beiden Spiele verfolgen.

Hier geht es zum Livestream West Ham United vs. Eintracht Frankfurt.

Hier geht es zum Livestream der Konferenz.

Eintracht Frankfurt vs. West Ham United, Übertragung: Halbfinale der Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Wettbewerb: Europa League

Runde: Halbfinale, Hinspiel

Halbfinale, Hinspiel Datum: 28. April 2022

Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Olympiastadion London (London)

Olympiastadion London (London) Übertragung: RTL

Liveticker: SPOX

Europa League: Die Sieger der vergangenen zehn Jahre