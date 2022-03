Eintracht Frankfurt vs. Real Betis, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Eintracht Frankfurt empfängt heute Real Betis Sevilla zum Achtelfinal-Rückspiel der Europa League. Wir geben alle wichtigen Informationen zur Übertragung des Spiels im TV und im Livestream und empfehlen euch einen Liveticker.

Europa League, Eintracht Frankfurt vs. Real Betis: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Am heutigen Donnerstag, 17. März, geht es in sieben Spielen um den Einzug ins Viertelfinale der Europa League. Gute Chancen darauf hat Eintracht Frankfurt. Nach dem 2:1-Auswärtssieg am vergangenen Donnerstag bei Real Betis Sevilla empfängt der Tabellenneunte der Bundesliga die Spanier heute zum Rückspiel. Dieses wird um 21 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt angepfiffen.

Beflügelt durch den Sieg in Sevilla gewann die Eintracht auch am vergangenen Sonntag in der Bundesliga: 2:1 gegen den VfL Bochum. Jetzt wollen die Hessen heute in der Europa League eine Runde weiter kommen, dafür reicht bereits ein Unentschieden. "Wir freuen uns riesig, dass wir mit dem nächsten Erfolgserlebnis in das Rückspiel gegen Betis Sevilla gehen", sagte Oliver Glasner. Der Eintracht-Coach hofft heute auf einen Einsatz seines Offensivspielers Jesper Lindström. Der Däne zog sich gegen Bochum eine leichte Bänderdehnung zu.

Real Betis trennte sich zuletzt in der Primera Division von Athletic Bilbao 1:1 und hat als Tabellenfünfter weiter engen Kontakt zu den Champions-League-Plätzen.

Eintracht Frankfurt vs. Real Betis, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream

Anders als in der Champions League (DAZN und Amazon) liegen die Übertragungsrechte an der Europa League in dieser Saison nur bei einem Anbieter - der Mediengruppe RTL. An jedem EL-Spieltag wird eine Partie, vornehmlich mit deutscher Beteiligung, live im Free-TV gezeigt - entweder auf RTL oder auf dem Spartensender Nitro.

Heute kommen alle Fußballfans in den Genuss des Spieles Eintracht Frankfurt vs. Real Betis im Free-TV. Auf RTL beginnt die Live-Übertragung um 20.15 Uhr. Nach der Vorberichterstattung mit Moderatorin Laura Papendick und Experte Karl-Heinz Riedle kommentieren Marco Hagemann und Steffen Freund das Spiel.

Darüber hinaus kann Eintracht Frankfurt vs. Real Betis auch via der offiziellen Streaminglattform von RTL, RTL+ (ehemals TVNow), im Livestream verfolgt werden. Für RTL + benötigt Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abo, zumindest das Premium-Paket für 4,99 Euro im Monat. Für dieses kann man ein 30-tägiges Probemonat abschließen. Mit dem Premium-Duo-Abo (7,99 Euro im Monat) könnt Ihr den Livestream parallel auf zwei Endgeräten abrufen. Dritte Alternative ist der Saisonpass. Zum Preis von 9,98 Euro seht Ihr alle in dieser Saison noch angebotenen Livestreams zu den Spielen der Europa League und der Conference League.

Ebenfalls auf RTL+ ist Eintracht Frankfurt vs. Real Betis ab 21 Uhr Teil einer Konferenz. Nach der Anmeldung auf RTL+ könnt Ihr den Livestream über die Website und die RTL+-App abrufen. Die App gibt es inzwischen auch für die meisten Smart-TVs. Wer eines der internetfähigen TV-Geräte und ein RTL+-Abo besitzt, kann sich das Spiel oder die Konferenz auch auf dem großen TV-Bildschirm zu Gemüte führen.

Eintracht Frankfurt vs. Real Betis, Übertragung: Europa League heute im Liveticker

Nicht jeder hat die Möglichkeit, sich heute Eintracht Frankfurt vs. Real Betis live im TV oder im Livestream anzusehen. Kein Problem, denn für diesen Fall gibt es einen Liveticker von SPOX, mit dem Ihr garantiert nichts von der Partie verpasst.

Hier geht's zum Liveticker Eintracht Frankfurt - Real Betis Sevilla.

Hier geht's zum Liveticker der EL-Konferenz.

Europa League: Ergebnisse der Hinspiele im Achtelfinale