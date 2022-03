Der FC Barcelona empfängt heute im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League den türkischen Klub Galatasaray Istanbul. SPOX bietet das Duell im Liveticker an.

Die Europa-League-Achtelfinal-Hinrunde geht heute weiter. Unter anderem stehen sich der FC Barcelona und Galatasaray Istanbul gegenüber. SPOX tickert die Begegnung für Euch im detaillierten Liveticker mit.

FC Barcelona vs. Galatasaray: Europa League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Während Galatasaray sich das Achtelfinalticket der Europa League als Sieger der Gruppe E gesichert hatte, musste der FC Barcelona einen Umweg machen. Zunächst waren die Katalanen in der Champions League unterwegs, mussten als Gruppendritte jedoch in die Europa League absteigen. Danach traf Barca in den Playoffs auf den SSC Neapel und gewann mit 5:3 nach Hin- und Rückspiel.

Vor Beginn: Die Partie wird um 21 Uhr angepfiffen und im Camp Nou (Barcelona) ausgetragen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League. Der FC Barcelona empfängt Galatasaray.

FC Barcelona vs. Galatasaray: Europa League heute im TV und Livestream

Die Partie zwischen dem FC Barcelona und Galatasaray Istanbul wird heute bei RTL+, dem Streamingdienst von RTL, gezeigt.

In Österreich hingegen übertragen sowohl Sky (Pay-TV + Livestream) als auch der ORF (Free-TV + Gratis-Livestream) das heutige Spektakel.

Europa League, Achtelfinale: Die Hinspiele im Überblick