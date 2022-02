SSC Neapel vs. FC Barcelona, Übertragung: Playoffs in der Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

SSC Neapel gegen FC Barcelona: Nach dem Hinspiel-Remis kämpfen die Teams um den Einzug in das Achtelfinale der Europa League. So lässt sich das Rückspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Es bleibt spannend, denn entschieden ist vor allem wegen der abgeschafften Auswärtstorregel noch lange nichts: Serie-A-Titelaspirant SSC Neapel empfängt den FC Barcelona am heutigen Donnerstag, den 24. Februar zum Rückspiel im Kampf um die Qualifikation zum Achtelfinale der Europa League.

Das Hinspiel am vergangenen Donnerstag im Camp Nou endete mit einem 1:1. Piotr Zielinski erzielte für Neapel im ersten Durchgang die Führung, die Ferran Torres nach dem Seitenwechsel per Elfmeter ausglich. Die Entscheidung fällt nun also im Stadio Diego Armando Maradona, in dem um 21 Uhr der Anpfiff ertönt.

SSC Neapel vs. FC Barcelona: Wie sieht es mit der Übertragung zu der Partie im TV und Livestream aus? SPOX klärt darüber im Folgenden auf.

© getty Der FC Barcelona hatte im Hinspiel genug Chancen, um zu gewinnen.

SSC Neapel vs. FC Barcelona, Übertragung: Playoffs in der Europa League heute live im TV und Livestream

Die Exklusivrechte an der Europa League liegen in Deutschland bei RTL. Im Free-TV wird jedoch nur ein Bruchteil des Wettbewerbs gezeigt.

RTL überträgt donnerstags immer ein Spiel ab 21 Uhr, in der Regel eine mit deutscher Beteiligung. Diesmal ist es die Auswärtsaufgabe von Borussia Dortmund bei den Glasgow Rangers, alle anderen Partien laufen bei RTL+ (vormals TVNOW), dem Streamingdienst des Kölner Senders.

Das Kräftemessen zwischen Neapel und Barca wird es damit wie schon beim Hinspiel nur bei RTL+ zu sehen geben, dabei handelt es sich um einen kostenpflichtigen Dienst. Die Premium-Variante kostet 4,99 Euro pro Monat (u.a. Stream auf einem Endgerät abrufbar), für das Premium-Duo-Paket (u.a. Stream auf zwei Endgeräten parallel abrufbar) werden 7,99 Euro fällig.

Mehr Informationen gibt es bei RTL+ selbst. Außerdem wird ein Saisonpass angeboten, der 9,98 Euro kostet und alle ausstehenden Spiele der Europa League und der Conference League im Livestream beinhaltet.

SSC Neapel vs. FC Barcelona, Übertragung: Playoffs in der Europa League heute im Liveticker

Verfolgen könnt Ihr die mindestens 90 Minuten natürlich auch bei SPOX - vor allem dann, wenn Ihr nicht extra ein Abo bei RTL+ abschließen wollt. Im Liveticker entgeht Euch hier nichts.

SSC Neapel vs. FC Barcelona, Übertragung: Playoffs in der Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: SSC Neapel - FC Barcelona

SSC Neapel - FC Barcelona Wettbewerb: UEFA Europa League

UEFA Europa League Runde: Qualifikation zum Achtelfinale, Rückspiel

Qualifikation zum Achtelfinale, Rückspiel Datum: 24. Februar 2022

24. Februar 2022 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Stadio Diego Armando Maradona, Neapel

Stadio Diego Armando Maradona, Neapel TV: -

- Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

