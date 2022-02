Real Sociedad vs. RB Leipzig, Übertragung: Playoffs in der Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Real Sociedad und RB Leipzig machen heute im Rückspiel der Playoffs unter sich aus, wer ins Achtelfinale der Europa League einziehen darf. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Real Sociedad vs. RB Leipzig: Playoffs in der Europa League - Die wichtigsten Infos zum Spiel

Dank des späten Ausgleichtreffers von Emil Forsberg konnte RB Leipzig im Hinspiel der Europa-League-Playoffs gegen Real Sociedad noch eine Niederlage abwenden. Eine Woche nach dem 2:2 in Leipzig, also am heutigen Donnerstag (24. Februar), steigt das Rückspiel zwischen Real Sociedad und den Sachsen. Los geht es um 18.45 Uhr in der Reale Arena in San Sebastian. Das Schiedsrichterteam kommt aus England und wird von Anthony Taylor angeführt.

Nach dem 2:2 im Hinspiel waren beide Klubs am Wochenende in ihren jeweiligen Ligen im Einsatz. Während RB Leipzig am Sonntag Hertha BSC mit 6:1 deklassierte, musste Real Sociedad im Derby gegen Athletic Bilbao eine herbe 0:4-Klatsche hinnehmen. Außerdem: Die zwei Auswärtstore der Basken im Hinspiel sind wegen der abgeschafften Auswärtstorregel bei Gleichstand nicht mehr wert als die beiden Heimtreffer der Leipziger.

© getty Real Sociedad oder RB Leipzig - wer schafft es in Achtelfinale der Europa League?

Real Sociedad vs. RB Leipzig, Übertragung: Playoffs in der Europa League heute live im TV und Livestream

Im Free-TV auf RTL läuft heute ein Europa-League-Spiel. Dabei handelt es sich jedoch um Borussia Dortmund gegen die Glasgow Rangers. Real Sociedad gegen RB Leipzig bietet trotzdem RTL an - nämlich im Livestream auf RTL+.

Wer sich Zugriff auf das Angebot des Streamingdienstes verschaffen möchte, hat mehrere Auswahlmöglichkeiten: RTL+ Premium für 4,99 Euro pro Monat inklusive Gratismonat, RTL+ Premium Duo für 7,99 Euro pro Monat inklusive Gratismonat und den Season Pass für vier Monate für 9,98 Euro, mit dem Ihr die komplette K.o.-Phase schauen könnt.

Real Sociedad vs. RB Leipzig, Übertragung: Playoffs in der Europa League heute live im Liveticker

Ihr habt kein RTL+-Abonnement, wollt das Rückspiel zwischen Real Sociedad und RB Leipzig trotzdem nicht verpassen? Dann schaut bei SPOX vorbei. Wir tickern nicht nur diese Partie, sondern auch alle anderen Rückspiele live mit. Zudem bieten wir zum Europa-League-Nachmittag auch eine Konferenz an.

Hier geht es zum Liveticker der Partie Real Sociedad vs. RB Leipzig.

Hier geht es zum Liveticker der Donnerstagskonferenz.

Europa League, Playoffs: Die Rückspiele im Überblick