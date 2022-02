BVB-Abwehrchef Mats Hummels nach Dortmunds EL-Aus: "Wir haben sie im Sack gehabt"

Mats Hummels hat den Auftritt von Borussia Dortmund in der ersten Halbzeit des Zwischenrunden-Rückspiels der Europa League bei den Glasgow Rangers gelobt. Das 2:2 bedeutete nach der 2:4-Niederlage im Hinspiel das Aus.

"In der ersten Halbzeit haben wir sie im Sack gehabt, Glasgow war mit dem 2:1 gut bedient und wir hätten da schon ausgleichen können", sagte Hummels bei RTL. James Tavernier hatte die Rangers per Elfmeter zwar mit 1:0 in Führung gebracht, Jude Bellingham und Donyell Malen drehten anschließend aber das Spiel.

"Dann kommen wir schlecht aus der Halbzeitpause, bringen sie zurück ins Spiel und machen dann den Fehler von mir", erklärte Hummels und spielte damit auf seinen Fauxpas vor Taverniers 2:2 an. "Dann kommt das Stadion zurück, obwohl sie vorher nervös waren. Wir hatten sie vorher gefühlt fast."

BVB-Noten: Nur Bellingham reicht nicht - zwei Totalausfälle © getty 1/17 Borussia Dortmund ist nach dem 2:2 bei den Glasgow Rangers und einem Gesamtergebnis von 4:6 vorzeitig aus der Europa League ausgeschieden. Im Ibrox Stadium war nur ein Dortmunder in Bestform. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/17 GREGOR KOBEL: Keine Chance beim Elfmeter zum 0:1, danach aber mit einer tollen Rettungstat in der 35. Minute. Genauso in der 56. Minute. Auch beim 2:2 machtlos. An ihm lag es nicht, dass Dortmund rausgeflogen ist. Note 3. © getty 3/17 THOMAS MEUNIER: Viel Präsenz in den Zweikämpfen, lief sich aber hier und da auch mal fest. Mit der öffnenden Flanke das 2:1 durch Malen eingeleitet. Kurz vor der Pause mit der Chance zum 3:1. Zur Halbzeit verletzt raus. Note 3,5. © getty 4/17 EMRE CAN: Neben Hummels in der Innenverteidigung. Viel im Aufbau beschäftigt, viele Ballkontakte. Spielte aber viel zu selten seinen tollen langen Ball wie in der 45. Minute. Aber: Defensiv wackelig. Glück, dass der VAR (zurecht) eingreift (67.). Note 4. © imago images 5/17 MATS HUMMELS: Bis zur 57. Minute ein sehr ordentliches Spiel, rettet sogar auf der Linie (35.), aber dann schlägt er über den Ball und serviert Tavernier freies Feld zum 2:2. Ganz bitterer Fehler, der seine Leistung überschattet. Note 5. © getty 6/17 NICO SCHULZ: Kam für den angeschlagenen Guerrero in die Startelf und leistete sich den Ballverlust vor dem Elfmeter, der zum 0:1 führte. Auch danach mit dem einen oder anderen Problem in der Rückwärtsbewegung. Note 4,5. © imago images 7/17 MAHMOUD DAHOUD: Defensiv fleißig, offensiv wenig Einfluss auf das Spiel. Hatte auffällig wenig Ballaktionen und überhaupt keine Beteiligung an einem Torschuss. Note 4. © imago images 8/17 JUDE BELLINGHAM: Dortmunds bester Mann. Hatte nach vier Minuten Pech beim Pfostenschuss, vergab eine tolle Chance (18.) und traf zum Ausgleich (31.). Lässt beim 2:1 den Ball super durch für Malen. Auch in der 2. Halbzeit aktiv. Note 2,5. © getty 9/17 THORGAN HAZARD: Wieder so eine Nicht-Leistung des Belgiers, der überhaupt nicht stattfand. Man hatte das Gefühl, dass das Spiel für ihn nebenher mitläuft. Selbst seine Auswechslung für Moukoko fiel nicht auf. Note 5. © getty 10/17 MARCO REUS: Sehr fleißig gegen den Ball, aber die Akzente im Offensivspiel fehlten. Auch weil er wie Hazard in den Ketten der Rangers wenig Platz hatte. Kam einmal gut in den Strafraum und wollte einen Elfmeter. Musste verletzt raus. Note 4. © getty 11/17 JULIAN BRANDT: Anfangs mit einfallslosen Ecken. Verursacht den Elfmeter zum 0:1 (21.), kurz darauf vergab er die Topchance zum 1:1 (25.). Bereitet dann vor der Pause das 2:1 durch Malen vor. Kein Reinfall, keine Topleistung -wie öfters zuletzt. Note 3,5. © getty 12/17 DONYELL MALEN: Der Niederländer bereitete das 1:1 durch Bellingham (31.) vor, hatte danach eine gute Chance (36.) und erzielte noch vor der Pause (42.) das 2:1 für den BVB. Kurz danach vergab er die Chance zum 3:1. Bester neben Bellingham. Note 3. © getty 13/17 MARIUS WOLF: Kam zur Halbzeit für den verletzten Meunier und übernahm dessen Posten auf der rechten Abwehrseite und ließ sich vor dem 2:2 von Bassey übel austanzen. Hatte noch eine gute Chance (70.). Note 4. © getty 14/17 YOUSSOUFA MOUKOKO: Kam für Hazard nach 69 Minuten und hatte deutlich mehr Einfluss auf das Spiel als sein Vorgänger. Umtriebig, laufstark, mit Zug zum Tor. Hätte dem Spiel auch früher gutgetan. Note 3. © imago images 15/17 REINIER: Kam für Brandt nach 69 Minuten. Nicht ganz so auffällig wie Moukoko, der in der gleichen Minute reinkam. Gewann aber zumindest ein paar Zweikämpfe. Note 4. © imago images 16/17 STEFFEN TIGGES: Kam in der 77. Minute für Malen und war dann sofort da. Bot sich immer wieder an, leitete eine Chance sogar ein. Keine Bewertung. © getty 17/17 AXEL WITSEL: Kam in der 86. Minute für den verletzten Marco Reus. In seinem letzten Europaokal-Spiel für den BVB? Keine Bewertung.

Hummels klagte über "100.000 Verletzte" bei Dortmund - in Glasgow kamen mit Thomas Meunier und Marco Reus zwei weitere dazu - wollte das aber nicht als Ausrede gelten lassen: "Am Ende muss man sagen, dass wir zu viele individuelle Fehler machen. Mich eingeschlossen."

Dem widersprach Trainer Marco Rose: "Wir haben nicht zu viele individuelle Fehler, sondern entscheidende Fehler. Beim Elfmeter kommt Jule zu spät. Mats schlägt auch nicht absichtlich über den Ball. Das zieht sich durch die Saison."

Zustimmung gab Rose Hummels dagegen für dessen Einschätzungen zur ersten Halbzeit. Seine Mannschaft sei "gut im Spiel" gewesen und hätte "alles im Griff" gehabt: "Wir hatten Eindruck, dass wir physisch noch etwas draufpacken können."