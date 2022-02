Aktuell werden in der Europa League die Playoffs ausgetragen, die bestimmen, welche Teams sich für die K.O.-Runde qualifizieren. Doch wann sind die Rückspiele? Alle Informationen zum Datum, den Terminen sowie der Übertragung im TV und Livestream liefern wir Euch hier.

In der Europa League stehen aktuell die ersten K.O.-Spiele an. Mit dabei sind mit dem BVB und RB Leipzig auch zwei deutsche Teams. Sie kämpfen in den Playoffs um das Einziehen in das Achtelfinale der Europa League.

Europa League, Playoffs: Wann sind die Rückspiele? Datum, Termine, Übertragung im TV und Livestream - Die Infos

Die Europa League startet in seine heiße Phase. Mit den Playoffs finden aktuell die ersten K.O.-Spiele des Wettbewerbs statt. Alle Hinrunden-Partien werden dabei am Donnerstag, den 17. Februar, ausgetragen.

In den K.O-Runden der europäischen Wettbewerbe werden traditionell jedoch Hin- und Rückspiele ausgetragen. Die Rückspiele der Europa League-Playoffs finden demnach am Donnerstag, den 24. Februar, statt. Ähnlich wie bei den Hinspielen sind die Spiele am Donnerstag aufgeteilt. Vier Partien beginnen am frühen Abend um 18.45 Uhr. Die restlichen vier Begegnungen beginnen dann etwas später um 21.00 Uhr.

RB Leipzig, eine der zwei deutschen Mannschaften in den Europa League-Playoffs, muss im Rückspiel am 24. Februar am frühen Abend um 18.45 Uhr gegen Real Sociedad ran. Aktuell befindet sich RB Leipzig in einer guten Verfassung. Mit Neu-Trainer Domenico Tedesco läuft es immer besser und besser. Mit Real Sociedad steht den Leipzigern in den Playoffs jedoch eine schwere Aufgabe bevor. Die Spanier sind aktuell in der Spitzengruppe der Primera Division.

Etwas leichter hat es da der BVB. Die Borussia aus Dortmund trifft im Rückspiel, am 24. Februar um 21.00 Uhr, auf die Glasgow Rangers. Zwar sind die Glasgow Rangers in der schottischen Liga oben mit dabei, der BVB mit seinen Stars ist dennoch der Favorit in diesem Duell. Gelingt dem BVB der Einzug in das Achtelfinale der Europa League?

Europa League, Playoffs: Wann sind die Rückspiele? Datum, Termine, Übertragung im TV und Livestream - Die Termine in der Übersicht

Datum Heim Anpfiff Gast Donnerstag, 24. Februar Betis Sevilla 21.00 Uhr Zenit St. Petersburg Donnerstag, 24. Februar SSC Neapel 21.00 Uhr FC Barcelona Donnerstag, 24. Februar Sporting Braga 21.00 Uhr Sheriff Tiraspol Donnerstag, 24. Februar Glasgow Rangers 21.00 Uhr Borussia Dortmund Donnerstag, 24. Februar Dinamo Zagreb 18.45 Uhr FC Sevilla Donnerstag, 24. Februar Lazio Rom 18.45 Uhr FC Porto Donnerstag, 24. Februar Olympiakos Piräus 18.45 Uhr Atalanta Bergamo Donnerstag, 24. Februar Real Sociedad 18.45 Uhr RB Leipzig

Europa League, Playoffs: Wann sind die Rückspiele? Datum, Termine, Übertragung im TV und Livestream

RTL hat sich die exklusiven Übertragungsrechte für die Europa League in dieser Saison gesichert. So zeigt der Privatsender einige ausgewählte Spiele live im Free-TV, andere seht Ihr bei RTL+ im Livestream.

Europa League, Playoffs: Wann sind die Rückspiele? Datum, Termine, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im Free-TV zeigt RTL am Donnerstag, den 24. Februar, die Partie zwischen Borussia Dortmund und den Glasgow Rangers. Ab 20.15 Uhr beginnen bei RTL die Vorberichte. Ab 21.00 Uhr seht Ihr das Spiel auf dem Privatsender dann live und in voller Länge.

© getty Gelingt dem BVB gegen die Glasgow Rangers der Einzug in das Achtelfinale der Europa League?

Europa League, Playoffs: Wann sind die Rückspiele? Datum, Termine, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Auf RTL+ bietet der Privatsender Euch die Möglichkeit weitere Spiele der Europa League live und in voller Länge zu streamen. Alle Spiele der Europa League-Playoffs seht Ihr auf RTL+ live und in voller Länge. Zusätzlich bietet der Privatsender eine Konferenz aller Spiele an, mit der Ihr die Partien parallel genießen könnt. Ab 17.30 Uhr beginnt auf RTL+ die Übertragung der Europa League.

Um RTL+ nutzen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement, welches mit 4,99 Euro im Monat zu Buche schlägt. Alternativ könnt Ihr bei dem Streamingdienst auch einen kostenlosen Probemonat buchen. Hier geht es zum Angebot von RTL+.

Europa League, Playoffs: Wann sind die Rückspiele? Datum, Termine, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch ausgewählte Partien der Europa League im Liveticker. Mit diesen ausführlichen Livetickern von SPOX verpasst Ihr keine Sekunde der Action auf dem Platz. Hier geht es zu der Liveticker-Übersicht von SPOX.

