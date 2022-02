In dieser Saison zeigt sich RTL für die Übertragung der Europa League-Spiele im Free-TV zuständig. Zusätzlich bietet der Sender einen Livestream zu den Spielen an, den Ihr auf RTL+ sehen könnt. Wie Ihr RTL+ kostenlos empfangen könnt, erläutern wir Euch hier.

Die Europa League-Saison 2021/22 ist im vollen Gange. Einige der besten Teams aus den europäischen Ligen messen sich bei diesem Wettbewerb. Neben der Champions League ist die Europa League der prestigeträchtigste Wettbewerb im europäischen Klubfußball. Das Finale der Europa League wird in diesem Jahr am Mittwoch, den 18. Mai 2022, im Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán in Sevilla ausgetragen.

Europa League live sehen: Wie empfange ich RTL plus kostenlos?

RTL hat sich in Deutschland die Übertragungsrechte der Europa League in dieser Saison gesichert. Einige Spiele seht Ihr bei dem Privatsender sogar live und in voller Länge im Free-TV.

Zusätzlich zeigt RTL diverse Partien live und in voller Länge auf RTL+. RTL+ ist der Streamingdienst der RTL-Sendergruppe. Um alle Inhalte - und damit auch die Partien der Europa League - live sehen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement bei RTL+. Das kostet 4,99 Euro im Monat.

© getty Im Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán in Sevilla wird in diesem Jahr das Finale der Europa League ausgetragen.

Ihr könnt RTL+ jedoch auch kostenlos testen. Einen Monat lang habt Ihr dann Zugang zu allen Inhalten auf RTL+. Die Spiele der Europa League könnt Ihr in diesem Zeitraum kostenlos streamen. Um darüber hinaus die Inhalte des Streamingdienstes sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo. Hier findet Ihr das Angebot von RTL+.

Grundsätzlich ist es auf RTL+ auch möglich, Inhalte kostenlos - ganz ohne Abo - zu sehen. Jedoch stehen Gratis-Nutzern nicht alle Inhalte von RTL+ zu Verfügung und die Spiele der Europa League könnt Ihr so nicht im Livestream sehen. Zudem seht Ihr die Inhalte bei RTL+ dann nur im Browser. Die RTL+-App könnt Ihr nicht ohne ein kostenpflichtiges Abonnement nutzen.

Europa League live sehen: Wie empfange ich RTL plus kostenlos? - Der Terminplan der Europa League in der Übersicht

Play-offs für die K.O.-Runde (für Mannschaften, die sich nicht direkt in der Gruppenphase qualifiziert haben):

Hinspiele: 17. Februar 2022

Rückspiele: 24. Februar 2022

Achtelfinale:

Hinspiele: 10. März 2022

Rückspiele: 17. März 2022

Viertelfinale:

Hinspiele: 7. April 2022

Rückspiele: 14. April 2022

Halbfinale:

Hinspiele: 28. April 2022

Rückspiele: 5. Mai 2022

Finale:

Euro League: Mittwoch, 18. Mai 2022 im Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán von Sevilla

Europa League live sehen: Wie empfange ich RTL plus kostenlos? - Die Übertragung im Liveticker

Wenn Ihr die Europa League-Spiele nicht live im TV und Livestream erleben könnt, seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. SPOX verfolgt für Euch nämlich ausgewählte Spiele der Europa League in ausführlichen Livetickern. Hier geht es zu der Liveticker-Übersicht von SPOX.

Europa League: Die Sieger der vergangen Jahre