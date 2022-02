Nach langer Pause geht es in der Europa League mit der K.o.-Phase wieder los. Am Ende dieser stehen sich zwei Teams im Finale gegenüber. Aber wann und wo findet das Endspiel eigentlich statt? SPOX liefert Euch die Antworten darauf.

Die acht Gruppensieger aus der Europa League sind direkt für das Achtelfinale qualifiziert, die acht Zweitplatzierten müssen erst noch den Umweg über die Playoffs nehmen. Dort treffen sie auf die acht drittplatzierten Vereine der Champions League Gruppenphase. Die Sieger aus diesen Duellen komplettieren das Achtelfinale.

Aus der Bundesliga sind noch vier Vereine in der Europa League vertreten. Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt haben als Gruppensieger ihr Achtelfinal-Ticket bereits sicher. Borussia Dortmund und RB Leipzig müssen als Champions League-Absteiger in den Playoffs ran.

Wer es in das Achtelfinale, das Viertelfinale, das Halbfinale und zu guter Letzt in das Endspiel schafft, darf mit Spannung erwartet werden. Doch wo findet das Finale der Europa League 2022 eigentlich statt? SPOX klärt Euch darüber auf.

© getty Das Europa League Endspiel 2022 steigt in Sevilla.

Europa League Finale 2022: Wann und wo findet das Endspiel statt?

Eigentlich hätte das Endspiel um den zweithöchsten UEFA-Europapokalwettbewerb in der Puskás Aréna in Budapest stattfinden sollen. Wegen der Coronavirus-Pandemie ist dieser Plan aber um ein Jahr auf 2023 verschoben worden.

Ernst wird es in der laufenden Saison in Sevillas Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Dort hätte eigentlich schon das Endspiel 2021 stattfinden sollen, was aber ebenso wegen COVID-19 nicht wie ursprünglich geplant realisiert werden konnte.

Der Ausbruch von COVID-19 führte dazu, dass die abschließenden Runden des Wettbewerbs 2019/20 in Deutschland ausgetragen wurden, was die Pläne mit allen bereits vergebenen Final-Spielorten der darauffolgenden Jahre verändert hat.

Das Endspiel steigt am 18. Mai 2022 im Heimstadion des FC Sevilla. Das Stadion ist bereits seit 1958 in Betrieb und hatte eine ursprüngliche Kapazität von mehr als 70.000 Zuschauern. Seit der letzten Abänderung in den Neunzigerjahren bietet das Stadion Platz für 45.500 Besucher.

Europa League Finale 2022: Wann und wo findet das Endspiel statt? - Termine