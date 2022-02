Borussia Dortmund empfängt im Hinspiel der Playoffs für die Europa League den schottischen Rekordmeister Glasgow Rangers. Im Liveticker von SPOX könnt Ihr die Partie mitlesen.

Nach Platz drei in der Champions League setzt Borussia Dortmund die Europa-Reise in der Europa League fort. Dort müssen die Schwarz-Gelben gegen die Glasgow Rangers um das Achtelfinale kämpfen. In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

BVB vs. Rangers: Europa League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der BVB spielt heute sein erstes Europa-League-Spiel, nachdem es in der Champions League nicht für das Achtelfinale gereicht hat. Der Sieger der Paarung bekommt ein Ticket für das Achtelfinale der Europa League. Die Dortmunder müssen im heutigen Hinspiel gegen den schottischen Rekordmeister auf Erling Haaland verzichten. Wegen einer Muskelverletzung kann der Norweger nicht spielen.

Vor Beginn: Das Spiel wird um 18.45 Uhr angepfiffen und im Dortmunder Signal-Iduna-Park ausgetragen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Playoff-Hinspiel in der Europa League zwischen Borussia Dortmund und den Glasgow Rangers.

BVB vs. Rangers: Europa League heute im TV und Livestream

Die Partie gibt es heute bei RTL+, dem Streamingdienst von RTL, zu sehen. Dafür wird ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt. Dieses kostet nach einem Gratismonat entweder 4,99 Euro pro Monat (RTL+ Premium) oder 7,99 Euro pro Monat (RTL+ Premium Duo). Außerdem könnt Ihr für 9,98 Euro einen Season Pass erwerben und damit die K.o.-Phase verfolgen.

BVB vs. Rangers: Europa League - Voraussichtliche Aufstellungen

BVB: Kobel - Guerreiro, Zagadou, Hummels, Akanji - Witsel, Dahoud - Bellingham, Reus, Brandt - Malen

Kobel - Guerreiro, Zagadou, Hummels, Akanji - Witsel, Dahoud - Bellingham, Reus, Brandt - Malen Rangers: McLaughlin - Barisic, Helander, Sands, Zukowski - Davis, Diallo - Sakala, Ramsey, Wright - Roofe

Europa League: Die Playoffs im Überblick