Im Hinspiel der Playoffs für die Europa League musste sich Borussia Dortmund dem schottischen Traditionsklub Glasgow Rangers mit 2:4 geschlagen geben. SPOX erklärt Euch, wie es der BVB heute trotzdem noch ins Achtelfinale schaffen kann.

Das Abenteuer Europa League kann für Borussia Dortmund am heutigen Donnerstag, den 24. Februar, bereits enden, bevor es überhaupt richtig losging. Nachdem es der BVB in der Champions League nicht ins Achtelfinale geschafft hatte und als Gruppendritter runter in die Europa League musste, geht es heute um 21 Uhr auswärts im Ibrox Stadium bereits ums Überleben.

In den Playoffs, in denen die Gruppendritten der Champions-League-Gruppenphase auf die Gruppenzweiten der Europa-League-Gruppenphase treffen, mussten die Schwarz-Gelben am vergangenen Donnerstag nämlich einen herben Dämpfer hinnehmen, als man das Hinspiel der Playoffs gegen die Rangers aus Glasgow mit 2:4 verlor. In der Liga scheint man die Niederlage bereits schnell verdaut zu haben. Gegen Borussia Mönchengladbach feierte man am vergangenen Wochenende einen 6:0-Kantersieg. Trotzdem steht man in der Europa League mit dem Rücken zur Wand.

Noch ist es weiterhin möglich, dass der BVB ins Achtelfinale der Europa League einzieht. Was dafür heute im Rückspiel passieren muss, erklärt Euch SPOX im Folgenden.

BVB: So kommt Borussia Dortmund heute weiter ins Achtelfinale der Europa League

Wichtige Info zuerst: Die Auswärtstorregel wurde im vergangenen Sommer von der UEFA abgeschafft. In der Champions League, Europa League und der Conference League wird diese Regel also nicht mehr angewendet, wenn nach Hin- und Rückspiel in der K.o.-Phase Gleichstand herrscht.

© getty Der BVB muss gegen die Rangers im Rückspiel unbedingt abliefern, um nicht bereits in den Playoffs auszuscheiden.

Das Team von Trainer Marco Rose zieht heute ins Achtelfinale der Europa League ein, wenn...

der BVB die Rangers mit mindestens drei Toren Abstand besiegt.

der BVB die Rangers mit zwei Toren Abstand in der regulären Spielzeit besiegt und damit eine Verlängerung erzwingt, die die Dortmunder gewinnen.

der BVB die Rangers mit zwei Toren Abstand in der regulären Spielzeit besiegt, damit eine Verlängerung erzwingt und bei erneutem Gleichstand das daraus resultierende Elfmeterschießen gewinnt.

Borussia Dortmund vs. Rangers heute im TV und Livestream

Anders als das Hinspiel läuft das Rückspiel zwischen dem BVB und den Rangers heute im Free-TV. Live bei RTL wird die komplette Parte ab 20.15 Uhr übertragen. Die Zeit bis zum Anpfiff wird vom Privatsender mit einer detaillierten Vorberichterstattung überbrückt. Laura Papendick und Karl-Heinz Riedle werden dafür eingesetzt-

Reus überflügelt Lewy und Messi: Die Top-Performer der Saison © getty 1/17 Fünf Scorerpunkte gelangen Marco Reus beim 6:0 gegen Ex-Klub Gladbach. Der BVB-Kapitän ist erst der dritte Spieler aus den Top-5-Ligen Europas, dem dieses Kunststück in dieser Saison gelang - und die anderen heißen nicht etwa Robert, Leo, Erling oder Mo. © getty 2/17 Zu den Normalos mit läppischen drei Torbeteiligungen in einem Spiel (gezählt wurden nur Liga-Begegnungen!) gehört ein gewisser Leo Messi. Bei einem 3:1-Sieg für PSG in St. Etienne am 15. Spieltag legte er Marquinhos zwei und Angel Di Maria eine Bude auf. © getty 3/17 Ebenfalls auf nur drei Scorerpunkte in der Spitze bringt es der FIFA-Weltfußballer Robert Lewandowski. Er schaffte das allerdings in zwei Bundesliga-Spielen. Und zwar gelang ihm sowohl gegen die Hertha als auch gegen Köln jeweils ein Dreierpack. © getty 4/17 Platz 4: GIOVANNI SIMEONE (Hellas Verona): 4 Scorerpunkte. Erzielte 4 Tore beim 4:1-Sieg über Lazio Rom am 9. Spieltag der Serie-A-Saison Ende Oktober. © getty 5/17 Platz 4: KARIM BENZEMA (Real Madrid): 4 Scorerpunkte. Machte 3 Tore und legte ein weiteres auf beim 5:2-Erfolg der Königlichen über Celta Vigo am 4. Spieltag in LaLiga. © getty 6/17 Platz 4: ANTONIN BARAK (Hellas Verona): 4 Scorerpunkte. Traf dreimal und schaffte noch dazu einen Assist beim 4:2-Auswärtserfolg von Hellas bei US Sassuolo am 22. Spieltag im Januar 2022. © getty 7/17 Platz 4: MOHAMED SALAH (FC Liverpool): 4 Scorerpunkte. Beim 5:0-Kantersieg über den Erzrivalen Manchester United kam Salah auf 3 Tore und 1 Assist am 9. Spieltag im Old Trafford. © getty 8/17 Platz 4: MASON MOUNT (Chelsea): 4 Scorerpunkte. Mount traf dreimal und legte einen weiteren Treffer beim 7:0-Heimerfolg der Blues über Norwich City am 9. Spieltag in der Premier League auf. © getty 9/17 Platz 4: ROBERTO FIRMINO (FC Liverpool): 4 Scorerpunkte. Der Brasilianer hatte sein bestes Saisonspiel am 8. Spieltag beim 5:0-Erfolg beim FC Watford. Er traf dreimal und steuerte einen Assist bei. © getty 10/17 Platz 4: KARIM BENZEMA (Real Madrid): 4 Scorerpunkte. Und nochmal Benzema! Auch gegen Mallorca am 6. Spieltag war Benzema an 4 Treffern beteiligt. Am 6. Spieltag erzielte er zwei Treffer selbst und legte zwei weitere auf. Real gewann 6:1. © getty 11/17 Platz 4: ERLING HAALAND (Borussia Dortmund): 4 Scorerpunkte. Haaland drehte direkt zum Saisonstart gegen Eintracht Frankfurt auf und erzielte 2 Tore und 2 Assists im Westfalenstadion. Der BVB siegte 5:2. © getty 12/17 Platz 4: THOMAS MÜLLER (FC Bayern): 4 Scorerpunkte. Beim 5:2-Sieg über Union Berlin an der Alten Försterei machte Müller das, was er am besten kann, Tore vorlegen! 3 Assists standen für ihn zu Buche, dazu ein selbst erzieltes Tor. © getty 13/17 Platz 4: LUIS ALBERTO (Lazio Rom): 4 Scorerpunkte. Am 2. Spieltag kam der Spanier auf 3 Assists und 1 Tor gegen Spezia Calcio. Lazio gewann die Partie 6:1. © getty 14/17 Platz 4: PAUL POGBA (Manchester United): 4 Scorerpunkte. Einen Auftakt nach Maß legte der Franzose am 1. Spieltag für United hin. Gegen Leeds sorgte er beim 5:1-Sieg der Red Devils vor heimischer Kulisse für 4 Assists. © getty 15/17 Platz 1: PATRIK SCHICK (Bayer Leverkusen): 5 Scorerpunkte. Anfang Dezember gelangen dem Tschechen gegen Fürth vier Tore in nur 25 Minuten. Zudem legte er beim wilden 7:1 für Bayer noch ein Tor auf. © getty 16/17 Platz 1: SERGE GNABRY (FC Bayern): 5 Scorerpunkte. Gnabry erzielte drei Tore und legte zwei weitere vor, als die Bayern kurz vor Weihnachten 5:0 beim VfB Stuttgart gewannen. © getty 17/17 Platz 1: MARCO REUS (Borussia Dortmund): 5 Scorerpunkte. Drei Assists und zwei Tore markierte Reus am 20.2.2022 beim 6:0 gegen - ausgerechnet! - seinen Ex-Klub Gladbach. Für ihn war es im 333. Bundesligaspiel die erste 5-Punkte-Ausbeute.

Auch RTL+, der Streamingdienst von RTL, bietet die Begegnung live und in voller Länge an. Um RTL+ nutzen zu können, wird ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt. Das Premium-Abo ist für 4,99 Euro je Monat erwerbbar, das Premium-Duo-Abo für 7,99 Euro je Monat. Bei beiden Varianten dürft Ihr zuerst einen Monat lang das Angebot kostenlos nutzen.

Für Fußballfans wird außerdem auch ein Season Pass für nur 9,98 Euro für 4 Monate angeboten. Damit habt Ihr Zugang zu den Spielen der Europa-League- und Conference-League-K.o.-Phase.

Europa League, Playoffs: Die Rückspiele im Überblick