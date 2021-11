Bayer Leverkusen empfängt in der Europa League Celtic. Wo gibt es dazu eine Übertragung? SPOX teilt Euch mit, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

5. Spieltag der Gruppenphase in der Europa League: Für Bayer Leverkusen geht es in Gruppe G mit einem Duell gegen Celtic Glasgow weiter. Die Werkself tritt dabei am heutigen Donnerstag, den 25. November in der heimischen BayArena gegen die Schotten an, der Anpfiff ertönt dort bereits um 18.45 Uhr.

Wo lässt sich die Begegnung heute live verfolgen? Hier bekommt Ihr die Informationen zur Übertragung im TV und Livestream. Ebenso erfahrt Ihr, wie Ihr per Liveticker nichts verpasst.

Bayer Leverkusen vs. Celtic, Übertragung: Europa League heute live im TV und Livestream

Die Rechte an der Übertragung der Europa League liegen diese Saison in Deutschland allein bei RTL. Im Free-TV werden schließlich allerdings nur wenige Partien gezeigt. Leverkusen ist dort heute nicht zu sehen, sondern lediglich im kostenpflichtigen Livestream von RTL.

Um diesen aufzurufen, müsst Ihr Euch bei RTL+, das bis zuletzt noch TVNOW hieß, registrieren. Informationen zu den dort buchbaren Paketen findet Ihr hier.

Ab 17.30 Uhr stimmen Euch im Format "Matchday" auf RTL+ Anna Kraft, Arnd Zeigler, Lukas Podolski und Robby Hunke auf den Europapokal-Abend ein, kommentieren wird dann Klaus Veltmann.

Bayer Leverkusen vs. Celtic, Übertragung: Europa League heute im Liveticker

Mit von der Partie sein könnt Ihr heute auch bei SPOX, sofern Ihr kein kostenpflichtigen Abonnement bei RTL+ besitzt und Euch auch keines sichern wollt. Im kostenlosen Liveticker halten wir für Euch live fest, was sich in Leverkusen tut. So verpasst Ihr nichts.

Bayer Leverkusen vs. Celtic, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Alle Infos

Begegnung: Bayer Leverkusen - Celtic

Bayer Leverkusen - Celtic Wettbewerb: UEFA Europa League

UEFA Europa League Rahmen: Gruppenphase

Gruppenphase Spieltag: 5

5 Datum: 25. November 2021

25. November 2021 Anstoß: 18.45 Uhr

18.45 Uhr TV: -

- Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Bayer Leverkusen vs. Celtic, Übertragung: Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Bayer Leverkusen : Hradecky - Sinkgraven, Tah, Tapsoba, Frimpong - Amiri, Andrich, Palacios, Diaby - Wirtz, Adli

: Hradecky - Sinkgraven, Tah, Tapsoba, Frimpong - Amiri, Andrich, Palacios, Diaby - Wirtz, Adli Celtic: Hart - Juranovic, Welsh, Carter-Vickers, Ralston - Bitton, McGregor - Jota, Turnbull, Abada - Furuhashi

Europa League: Gruppe G mit Bayer Leverkusen

Für Bayer 04 sieht es hinsichtlich eines Weiterkommens in die K.o.-Phase der Europa League gut aus. Bei zwei ausstehenden Spieltagen sind die Rheinländer mit zehn Punkten Tabellenführer in ihrer Gruppe G. Es folgen Real Betis Sevilla mit sieben, Celtic mit sechs sowie Ferencvaros mit null Zählern.

Heißt also: Mit einem Sieg gegen Celtic wären die Leverkusener sicher weiter.