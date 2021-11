In der Europa League empfängt Bayer Leverkusen heute Celtic Glasgow. Die Partie des 5. Spieltags der Gruppenphase könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Bayer Leverkusen trifft heute in der Europa League auf Celtic Glasgow. Zieht Leverkusen mit einem Sieg vorzeitig in die K.o.-Phase ein? In unserem Liveticker halten wir Euch darüber auf dem Laufenden.

Bayer Leverkusen vs. Celtic: Europa League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Bayer Leverkusen hat die Karten selbst in der Hand! Bei einem Sieg gegen Celtic Glasgow ist der Achtelfinaleinzug bereits gewiss, bei einer Niederlage droht allerdings sogar noch der komplette Europa-League-Knockout. "Klar ist: Wenn man diese Ausgangslage hat, will man diese Position festigen", sagte Trainer Gerardo Seoane.

Vor Beginn: Angepfiffen wird die Partie des 5. Spieltags der Gruppenphase heute um 18.45 Uhr in der BayArena.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Europa-League-Spieles zwischen Bayer Leverkusen und Celtic Glasgow.

Bayer Leverkusen vs. Celtic: Europa League heute im Liveticker- Voraussichtliche Aufstellungen

Bayer Leverkusen : Hradecky - Sinkgraven, Tah, Tapsoba, Frimpong - Amiri, Andrich, Palacios, Diaby - Wirtz, Adli

: Hradecky - Sinkgraven, Tah, Tapsoba, Frimpong - Amiri, Andrich, Palacios, Diaby - Wirtz, Adli Celtic: Hart - Juranovic, Welsh, Carter-Vickers, Ralston - Bitton, McGregor - Jota, Turnbull, Abada - Furuhashi

Bayer Leverkusen vs. Celtic: Europa League heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte an der Europa League liegen diese Saison bei RTL. Der Privatsender überträgt Bayer Leverkusen vs. Celtic heute aber nicht im Free-TV, sondern im kostenpflichtigen Livestream von RTL.

Um diesen aufrufen zu können, müsst Ihr Euch bei RTL+, das bis zuletzt noch TVNOW hieß, registrieren. Informationen zu den dort buchbaren Paketen findet Ihr hier.

Ab 17.30 Uhr stimmen Euch im Format "Matchday" auf RTL+ Anna Kraft, Arnd Zeigler, Lukas Podolski und Robby Hunke auf den Europapokal-Abend ein, kommentieren wird Leverkusen vs. Celtic Klaus Veltmann.

Europa League: Gruppe G mit Bayer Leverkusen